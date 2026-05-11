Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đấu giá bất thành khu "đất vàng" giữa trung tâm Đà Nẵng

Theo B.Vân | 11-05-2026 - 16:40 PM | Bất động sản

Phiên đấu giá đầu tiên đối với khu đất sân vận động Chi Lăng không thành công, đơn vị tổ chức tạm dừng để thực hiện các bước tiếp theo.

Ngày 11-5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng cho biết đã đấu giá không thành công quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng Sân vận động Chi Lăng, phường Hải Châu.

Đơn vị này cũng thông báo tạm dừng cuộc đấu giá để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Đà Nẵng đấu giá khu đất vàng Chi Lăng không thành công năm 2026 - Ảnh 1.

Sân vận động Chi Lăng

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng (đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp) – được Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng lựa chọn tổ chức đấu giá khu đất nói trên. Tài sản đưa ra đấu giá gồm quyền sử dụng đất của khu phức hợp với 10 giấy chứng nhận, tương ứng 14 thửa đất, có tổng giá trị thẩm định hơn 9.706 tỷ đồng.

Đây là khối tài sản thuộc diện xử lý để thi hành một phần bản án liên quan vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm.

Sân vận động Chi Lăng có diện tích hơn 55.000 m², nằm giữa trung tâm TP Đà Nẵng, bao quanh bởi bốn tuyến đường Lê Duẩn, Chi Lăng, Ngô Gia Tự và Hùng Vương.

Tháng 10-2010, TP Đà Nẵng chấp thuận bán toàn bộ sân vận động này cho Tập đoàn Thiên Thanh để xây dựng khu phức hợp thương mại, dịch vụ cao tầng với nhiều ưu đãi.

Đến tháng 1-2011, khu đất được chuyển nhượng với giá gần 1.400 tỉ đồng, sau đó tách thành 10 lô đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài không đúng quy định của Luật Đất đai 2003. Các lô đất tiếp tục được thế chấp vay hơn 4.000 tỉ đồng.

Sau khi ông Phạm Công Danh bị bắt vào năm 2014, dự án rơi vào tình trạng đình trệ. Giai đoạn 2016–2018, tòa án tuyên kê biên tài sản để đảm bảo thi hành nghĩa vụ gần 3.946 tỉ đồng, song quá trình xử lý kéo dài nhiều năm do vướng mắc pháp lý.

Năm 2024, Chính phủ cho phép điều chỉnh quy hoạch khu đất, tạo cơ sở để TP Đà Nẵng tiếp tục triển khai phương án đấu giá.

Liên quan khu "đất vàng" này, TP Đà Nẵng cũng đang thực hiện thủ tục nhằm triển khai tháo dỡ, thanh lý toàn bộ tài sản còn lại tại Sân vận động Chi Lăng nhằm tạo mặt bằng sạch phục vụ đấu giá. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng đã lựa chọn nhà thầu thực hiện với giá hơn 2,2 tỉ đồng.

Đấu giá đất tại xã Quốc Oai (Hà Nội) giá trúng cao nhất gấp 9 lần khởi điểm

Theo B.Vân

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CEO Đất Xanh Miền Bắc: Hết thời ôm đất ngõ hẻm nội đô, "key" đầu tư bất động sản giờ là ga tàu và TOD

CEO Đất Xanh Miền Bắc: Hết thời ôm đất ngõ hẻm nội đô, "key" đầu tư bất động sản giờ là ga tàu và TOD Nổi bật

Hà Nội chốt 3 phường không nằm trong dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Hà Nội chốt 3 phường không nằm trong dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng Nổi bật

Toàn cảnh 6 dự án “khủng” Hà Nội vừa thông qua

Toàn cảnh 6 dự án “khủng” Hà Nội vừa thông qua

16:21 , 11/05/2026
Bất động sản dịch chuyển ra sao khi Đồng Nai lên thành phố?

Bất động sản dịch chuyển ra sao khi Đồng Nai lên thành phố?

15:46 , 11/05/2026
Giá xăng dầu, vật liệu biến động mạnh, nhà quản lý có hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng

Giá xăng dầu, vật liệu biến động mạnh, nhà quản lý có hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng

15:43 , 11/05/2026
Vụ chung cư vạn dân HH Linh Đàm: Kiến nghị xử lý dứt điểm sai phạm kéo dài

Vụ chung cư vạn dân HH Linh Đàm: Kiến nghị xử lý dứt điểm sai phạm kéo dài

15:38 , 11/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên