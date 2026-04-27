Đấu giá đất tại xã Quốc Oai (Hà Nội) giá trúng cao nhất gấp 9 lần khởi điểm

Loạt khách hàng tham gia bỏ phiếu đấu giá đất tại xã Quốc Oai, ngày 7/3. Ảnh: Cổng thông tin xã Quốc Oai

UBND xã Quốc Oai cùng Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia vừa tổ chức phiên đấu giá 17 thửa đất. Các thửa này thuộc khu đất đấu giá ĐG06 giáp đường vành đai xã Quốc Oai, cách Mỹ Đình khoảng 18 km.

Diện tích các thửa khoảng 97-119 m2. Trong đó, khu A có giá khởi điểm mỗi m2 là 14,2 triệu đồng, khu B ở mức 9,5 triệu. Bước giá áp dụng chung cho các thửa đất trong các vòng đấu giá là 3 triệu một m2.

Sau nhiều vòng đấu, cả 17 lô đất được bán thành công. Lô trúng cao nhất đạt hơn 125,2 triệu đồng một m2, chênh gần 9 lần khởi điểm. Một số lô xung quanh cũng ghi nhận mức trúng cao, vượt trăm triệu mỗi m2. Lô trúng thấp nhất đạt 84,5 triệu mỗi m2.

Tổng giá trị trúng 17 thửa đất đạt gần 190 tỷ đồng, chênh lệch tăng thu ngân sách trên 166 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND xã Quốc Oai Nguyễn Trung Thành cho biết địa phương sẽ tạo điều kiện để khách trúng đấu giá hoàn thiện thủ tục, đưa đất vào sử dụng.

Trước đó không lâu, ngày 7/3, UBND xã Quốc Oai cùng Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia cũng đã tổ chức phiên đấu giá 13 thửa đất. Các thửa này thuộc khu đất đấu giá ĐG06, khu đường vành đai xã Quốc Oai, cách Mỹ Đình khoảng 18 km.

Diện tích các thửa khoảng 70,4-101,8 m2. Trong đó, 5 thửa khu A có giá khởi điểm mỗi m2 là 14,2 triệu đồng, khu B ở mức 9,5 triệu.

Cả 13 lô đất được đấu giá thành công. Lô trúng cao nhất ký hiệu A1 đạt 155,2 triệu đồng mỗi m2, chênh 11 lần mức khởi điểm. Khách trúng sẽ phải trả gần 16 tỷ đồng cho lô đất vị trí góc, giáp mặt đường này.

Một số lô xung quanh cũng ghi nhận mức trúng cao, dao động 102-128 triệu đồng mỗi m2. Tổng giá trị trúng 13 lô đạt gần 134 tỷ đồng, chênh lệch tăng thu ngân sách trên 120,5 tỷ đồng.

Năm nay, Hà Nội dự kiến tổng thu từ đất đai (gồm đấu giá, giao hoặc cho thuê, chuyển nhượng quyền sử dụng đất...) khoảng 150.000 tỷ đồng, tăng gần 40% so với 2025. Năm ngoái, Thủ đô ghi nhận thu từ đất 107.900 tỷ đồng, vượt dự toán gần 125% và gấp hơn 2,6 lần năm 2024. Nguồn thu từ đất chiếm khoảng 15% tổng thu ngân sách của Hà Nội năm 2025.

Thực tế cho thấy, ngay sau khi có thông tin trúng đấu giá, nhiều lô đất đã được môi giới rao bán với mức chênh vài trăm triệu đồng, tùy vị trí. Không chỉ ở khu đấu giá, thị trường đất nền xung quanh cũng "sôi động" với loạt tin rao bán từ chủ đất và môi giới.

Ông Phạm Đức Toản, Tổng giám đốc EZ Property, cho biết nhiều nhà đầu cơ, môi giới sẽ lợi dụng, lấy mức trúng đấu giá đó làm điểm neo nhằm "đẩy hàng" xung quanh. Hệ lụy là giá bất động sản vốn đã neo cao thời gian qua lại càng tăng với người có nhu cầu sử dụng thật.

Vừa qua, cơ quan quản lý đã siết chặt các quy định liên quan đấu giá đất tại Nghị quyết 66.11/2026. Theo đó, khoản cọc đấu giá đất được nâng lên tối đa 50% mức khởi điểm, trong khi trước đây chỉ 20%. Các hành vi trúng đấu giá không nộp tiền sẽ bị cấm tham gia 2-5 năm và không nộp đầy đủ tiền trúng bị cấm từ 6 tháng đến 3 năm.