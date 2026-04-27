Gần 1.000 khách hàng dự lễ ra mắt tháp căn hộ Onsen 3 tại Nha Trang

Với chủ đề "Mạch khoáng tinh hoa, Chuẩn sống toàn cầu", Sun Property chính thức giới thiệu dòng căn hộ sở hữu lâu dài cuối cùng tích hợp khoáng nóng, kiến tạo chuẩn sống wellness tại tâm điểm hành chính mới phía Nam Nha Trang.

Khơi nguồn "Mạch khoáng tinh hoa" – Khát vọng đánh thức Vịnh Ngọc

Từ rất sớm, bầu không khí sôi động đã bao trùm khán phòng Diamond Bay Resort. Lấy cảm hứng từ mạch nguồn khoáng nóng quý giá ẩn sâu trong lòng đất, Sun Property đã biến không gian sự kiện thành một triển lãm nghệ thuật sang trọng. Ý tưởng chủ đạo xuyên suốt là hành trình khám phá mạch khoáng thiên nhiên – đặc quyền đắt giá bậc nhất giúp mang trải nghiệm trị liệu chuẩn Nhật về ngay thềm nhà cho mỗi chủ nhân Onsen 3.

Sân khấu được dàn dựng ấn tượng với các chương hồi dẫn dắt cảm xúc. Điểm nhấn là khoảnh khắc "Mạch nguồn thức giấc", nơi nghệ thuật múa bóng hòa quyện cùng visual ánh sáng và hệ thống hoa cơ học bung nở đầy kiêu hãnh. Hình ảnh tòa tháp Onsen 3 dần lộ diện từ tâm bông hoa khổng lồ đã tái hiện sinh động sự giao thoa giữa kiến trúc biểu tượng và giá trị wellness chuyên sâu, dẫn dắt gần 1.000 khách mời đắm chìm vào câu chuyện về một chuẩn sống mới, nơi sức khỏe và sự thịnh vượng được tôn vinh.

Sự hiện diện của tòa tháp Onsen 3 chính là mảnh ghép chiến lược để Sun Group khẳng định tầm nhìn dài hạn tại Nam Nha Trang – khu vực được định hướng trở thành trung tâm hành chính mới của thành phố đến năm 2040. Với địa thế bao bọc bởi sông Quán Trường và sông Tắc, đại đô thị Charmora City không chỉ giảm tải cho dải đô thị biển mà còn kiến tạo một không gian sống sinh thái bền vững. Tại đây, mọi nhu cầu hưởng thụ được đáp ứng trọn vẹn qua ba hòn đảo độc bản: Capital Island (đảo hành chính), Festival Island (đảo vui chơi giải trí) và Elite Island (đảo an cư thượng lưu).

Đại diện chủ đầu tư Sun Property chia sẻ thông tin dự án tại sự kiện.

Chính sự đầu tư bài bản và đồng bộ này đã tạo nên xung lực mạnh mẽ, minh chứng qua con số kỷ lục 979 lượt đặt chỗ (booking) ngay tại sự kiện. Kết quả này là câu trả lời rõ nét cho niềm tin của cộng đồng nhà đầu tư vào tư duy kiến tạo hệ sinh thái All-in-one hoàn mỹ. Chia sẻ về tâm huyết này, ông Trần Tuấn Anh – Đại diện lãnh đạo đơn vị nhấn mạnh: "Sự cộng hưởng giữa giá trị thiên nhiên độc bản và tư duy kiến tạo khác biệt đã viết nên câu chuyện về Charmora City – thành phố đảo quốc tế với sứ mệnh đánh thức vịnh ngọc thiên đường."

Onsen 3: Đặc quyền trị liệu khoáng nóng chuyên sâu ngay thềm nhà

Là quỹ căn sở hữu lâu dài cuối cùng tại đảo an cư, tháp Onsen 3 mang đến bộ sưu tập sản phẩm linh hoạt từ Studio đến 2PN, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư lẫn khai thác vận hành. Điểm nhấn tạo nên giá trị truyền đời độc bản chính là hệ thống tiện ích wellness nội khu, nơi chuẩn mực chăm sóc sức khỏe được định nghĩa lại bằng đặc quyền khoáng nóng nội khu chuyên biệt.

Khoảnh khắc "Mạch nguồn thức giấc" tái hiện sinh động chuẩn sống nghỉ dưỡng tại Onsen 3.

Cư dân sẽ được tận hưởng mạch nguồn khoáng quý thông qua tổ hợp Clubhouse Onsen ven sông quy mô hơn 3.000m2. Với thiết kế tối giản do Broadway Malyan "chắp bút", Clubhouse mang đến chuỗi liệu trình trị liệu biệt lập giúp tái tạo năng lượng mỗi ngày. Đánh giá về mô hình này, lãnh đạo một đại lý phân phối dự án nhận định: "Thị trường đang dịch chuyển rõ rệt từ nghỉ dưỡng thuần túy sang tìm kiếm không gian an cư và tích lũy tài sản chất lượng cao. Onsen 3 đánh đúng vào nhu cầu sống khỏe đang là xu hướng toàn cầu, đồng thời sở hữu lợi thế hiếm có về tầm nhìn 360 độ hướng biển - sông - núi cùng đặc quyền ngắm pháo hoa mỗi ngày tại gia từ đảo vui chơi giải trí kế cận."

Nam Nha Trang và vận hội từ xung lực hạ tầng – quy hoạch mới

Sức hấp dẫn của tháp căn hộ còn đến từ tầm nhìn quy hoạch bài bản của đại đô thị Charmora City. Dự án tiên phong áp dụng mô hình Sponge City (Đô thị bọt biển) – giải pháp quy hoạch xanh đột phá giúp điều hòa vi khí hậu, kết hợp cùng 60ha mặt nước và 31,45ha cây xanh cảnh quan. Đây là nền tảng vững chắc để hiện thực hóa bộ ba giá trị Live – Work – Play cho cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu.

Onsen 3 thiết lập chuẩn sống Wellness với đặc quyền khoáng nóng nội khu tại Clubhouse hơn 3.000m2.

Nằm tại vị trí cửa ngõ của Trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hòa, Charmora City hưởng lợi trực tiếp từ xung lực hạ tầng với mạng lưới cao tốc kết nối thông suốt, và tương lai gần là đường sắt cao tốc Bắc Nam cùng kế hoạch mở rộng sân bay Cam Ranh. Có mặt tại sự kiện, anh Lê Hùng, một nhà đầu tư đến từ Cửa Nam, Hà Nội chia sẻ: "Lý do lớn nhất thuyết phục tôi là đặc quyền khoáng nóng và pháp lý sở hữu lâu dài. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng hạn hẹp, việc sở hữu Onsen 3 không chỉ là mua một nơi ở, mà còn là giữ cho gia đình một tài sản quý giá tại đô thị biển đáng sống tầm cỡ quốc tế như Nha Trang. Điều mà những người bạn của tôi cũng rất ghen tỵ"

Charmora City kiến tạo không gian sống sinh thái bền vững qua ba hòn đảo độc bản.

Có thể nói, sự cộng hưởng từ hạ tầng đến quy hoạch đô thị đảo, và giá trị từ nguồn khoáng quý đang biến mỗi sản phẩm tại Charmora City trở thành sức hút trong mắt nhà đầu tư. Việc ra mắt tháp Onsen 3 cùng loạt chính sách ưu việt như chiết khấu 3%, nhận nhà ngay sau khi đóng 70% cùng tiến độ thanh toán linh hoạt tiếp tục gia tăng sức nóng cho thị trường. Với bài toán kinh doanh hiệu quả từ dòng tiền cho thuê và dư địa tăng giá bền vững, Onsen 3 dưới sự vận hành của Sun Paradise Land chính là lời giải hoàn hảo cho tài sản tích lũy truyền đời tại cực tăng trưởng mới Nam Nha Trang.