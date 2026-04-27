Đề xuất gần 20.000 tỷ đồng mở rộng sân bay Buôn Ma Thuột

Cục Hàng không Việt Nam vừa gửi Bộ Xây dựng đề nghị phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tổng nhu cầu vốn để thực hiện quy hoạch này theo ước tính của Cục Hàng không là gần 20.000 tỷ đồng.

Theo phương án quy hoạch, trong giai đoạn 2021-2030, sân bay Buôn Ma Thuột tiếp tục là cảng hàng không nội địa dùng chung dân dụng và quân sự, đạt cấp 4C. Giai đoạn này cần nguồn vốn khoảng gần 11.000 tỷ đồng để nâng cấp đồng bộ hạ tầng.

Về nhà ga hành khách, sân bay sẽ duy trì nhà ga T1 hiện hữu (công suất 2 triệu khách/năm) và quy hoạch xây mới nhà ga T2 với công suất 3 triệu khách/năm. Năng lực phục vụ tổng thể của cảng trong giai đoạn này sẽ đạt 3-5 triệu hành khách cùng 10.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Một khu nhà ga hàng hóa rộng 13.100 m2 cũng sẽ được xây dựng tại phía Đông nhà ga hành khách.

Sân bay Buôn Ma Thuột. Ảnh: ACV.

Điểm đáng chú ý trong quy hoạch lần này là Cục Hàng không đề xuất bố trí một khu vực rộng khoảng 27.700 m2 dành riêng cho hàng không chung và hàng không tư nhân. Trong giai đoạn đầu, nhà ga hàng không chung tạm thời khai thác chung với T2, nhưng đã được bố trí sẵn hơn 20.400 m² sân đỗ. Hệ thống đường băng hiện hữu (3.000 m x 45 m) cũng sẽ được nâng cấp.

Tầm nhìn đến năm 2050, sân bay sẽ cần thêm khoảng 9.018 tỷ đồng để tiếp tục mở rộng. Cảng sẽ giữ nguyên cấp 4C nhưng nâng công suất lên 7 triệu hành khách và 15.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Để đáp ứng công suất này, nhà ga T2 sẽ được mở rộng để phục vụ 5 triệu khách/năm, đồng thời quy hoạch bổ sung đường băng số 2 dài 2.400 m, cách đường băng hiện hữu 275 m về phía Bắc. Lúc này, nhà ga hàng không chung độc lập cũng sẽ được xây dựng.

Để phục vụ toàn bộ quy hoạch, tổng quỹ đất cần sử dụng cho sân bay là hơn 518 ha, được giữ ổn định từ năm 2030 đến 2050.

Việc chốt công suất quy hoạch ở mức 3-5 triệu hành khách/năm cho giai đoạn 2021-2030 đã được tính toán kỹ lưỡng dựa trên kịch bản phát triển bứt phá của Đắk Lắk.

Trước đó, đơn vị tư vấn từng đưa ra kịch bản thận trọng với dự báo chỉ đạt 3 triệu khách/năm. Tuy nhiên, theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy Đắk Lắk (tháng 3/2026), tỉnh này đặt mục tiêu quy mô kinh tế đến năm 2030 tăng gấp đôi so với 2025.

Động lực tăng trưởng hai con số của tỉnh dự kiến đến từ các dự án xây dựng trọng điểm, phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo, tác động lan tỏa từ các dự án tại Khu kinh tế Nam Phú Yên, và định hướng đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Bên cạnh đó, việc rà soát quy hoạch cũng đã tính đến các yếu tố như đường cao tốc, thay đổi trụ sở hành chính và tránh xung đột vùng thu hút khách với sân bay Tuy Hòa .

Cảng hàng không Buôn Ma Thuột là 1 trong 3 sân bay của toàn vùng Tây Nguyên, hiện là sân bay quân sự cấp 1 và sân bay dân sự quốc gia cấp 4C. Cảng này có một nhà ga hành khách, với công suất 1 triệu khách/năm, tiếp nhận được các loại máy bay code C như Airbus 320, Airbus 321, Boeing 737 và tương đương. Vị trí của cảng nằm trên tuyến hàng không quan trọng nhất quốc gia, nối giữa Hà Nội với TPHCM và thuận lợi gắn kết về đường hàng không với các trung tâm du lịch lớn như Đà Nẵng, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Nam và ngược lại. Tuy nhiên, thời gian qua, cảng này chứng kiến sự tăng trưởng rất nhanh, nhiều hạng mục công trình chính bị quá tải và lượng khai thác thực tế vượt xa so với dự báo trước đây.

​