TPHCM: 2.400 tỉ đồng đến tay người bàn giao đất

Theo Quốc Anh | 27-04-2026 - 14:53 PM | Bất động sản

Trong năm 2026, TPHCM đã giải ngân 8.605 tỉ đồng tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong đó chi trả trực tiếp cho người dân 2.403 tỉ đồng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công các dự án được giao vốn bồi thường năm 2025, năm 2026.

TPHCM: 2.400 tỉ đồng đến tay người bàn giao đất- Ảnh 1.

Mặt bằng dự án Vành đai 2 TP HCM, đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - quốc lộ 1 (đoạn 3).

Theo đó, tổng vốn bồi thường năm 2025 là 61.501 tỉ đồng cho 261 dự án. Tính tới thời điểm hiện nay, các chủ đầu tư đã giải ngân 56.123 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 91,3%.

Số tiền chi trả trực tiếp cho người dân là 33.956 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 60,5%. Diện tích bàn giao mặt bằng là 4.505/5.412 ha, đạt tỉ lệ 83,3%.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các chủ đầu tư, UBND các phường, xã, đặc khu nơi có đất thu hồi, các cơ quan liên quan khẩn trương giải ngân vốn bồi thường còn lại đạt 100% theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

Trong khi đó, đến nay tổng vốn bồi thường năm 2026 là 35.202 tỉ đồng cho 166 dự án. Các chủ đầu tư đã giải ngân 8.605 tỉ đồng (đạt tỉ lệ 24,5%), trong đó chi trả trực tiếp cho người dân 2.403 tỉ đồng.

Trong 29 chủ đầu tư thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố có 36 dự án với tổng số vốn bồi thường giải phóng mặt bằng 16.430 tỉ đồng. Ban này đứng đầu về số dự án, số vốn bồi thường.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố có 7 dự án với 4.734 tỉ đồng vốn bồi thường. Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức có 5 dự án với 45 tỉ đồng.

Số phận trái ngược của 5 toà nhà cao nhất TP.HCM: Nơi là máy in tiền, nơi là ám ảnh nợ xấu

Số phận trái ngược của 5 toà nhà cao nhất TP.HCM: Nơi là máy in tiền, nơi là ám ảnh nợ xấu Nổi bật

Lộ diện khu đô thị tại Hà Nội có giá liền kề, biệt thự tới 740 triệu đồng/m2

Lộ diện khu đô thị tại Hà Nội có giá liền kề, biệt thự tới 740 triệu đồng/m2 Nổi bật

Bến cảng đặc khu Vân Đồn đông nghịt khách

Bến cảng đặc khu Vân Đồn đông nghịt khách

10:46 , 27/04/2026
Tháo dỡ 'tổ hợp từng là khu vui chơi Zone 9' để mở rộng Nhà tang lễ quốc gia

Tháo dỡ 'tổ hợp từng là khu vui chơi Zone 9' để mở rộng Nhà tang lễ quốc gia

10:23 , 27/04/2026
Hai cầu vượt Vành đai 1 dần lộ diện sau hơn 3 tháng thi công

Hai cầu vượt Vành đai 1 dần lộ diện sau hơn 3 tháng thi công

10:15 , 27/04/2026
Kế hoạch lớn của Đồng Nai phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trên diện tích hơn 42.000 ha

Kế hoạch lớn của Đồng Nai phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trên diện tích hơn 42.000 ha

09:59 , 27/04/2026

