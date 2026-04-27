Dòng tiền rời lõi trung tâm, cực tăng trưởng mới Tây Bắc TP.HCM đón sóng đầu tư

Tại đây, Vinhomes Green City trở thành điểm sáng nhờ hội tụ nhiều điều kiện tăng trưởng dài hạn đi cùng với chính sách "khóa trần" lãi suất tối đa chỉ 6%/năm trong 5 năm.

Biên lợi nhuận lõi đô thị giảm sâu, dòng tiền tìm hướng mới

Tại các thị trường truyền thống như Hà Nội và TP.HCM, mặt bằng giá bất động sản liên tục thiết lập mức cao mới trong nhiều năm qua. Theo dữ liệu từ Savills, giá căn hộ sơ cấp tại TP.HCM hiện nay đạt trung bình khoảng 102 triệu đồng/m2 và tại Hà Nội là 100 triệu đồng/m2. Mặt bằng giá tiếp tục xu hướng tăng trong bối cảnh quỹ đất phát triển dự án mới cạn kiệt, nguồn cung trên thị trường hạn chế.

Đối với phân khúc nhà phố và bất động sản thương mại trung tâm, áp lực chi phí đầu vào lớn khiến thời gian thu hồi vốn kéo dài, làm biên lợi nhuận ngày càng thu hẹp. Trong giai đoạn lãi suất biến động, chiến lược đầu tư trung dài hạn được khuyến nghị ưu tiên.

Các chuyên gia cho rằng, gần đây dòng vốn đang dần dịch chuyển sang các khu vực vệ tinh, nơi có mặt bằng giá mềm hơn và còn dư địa tăng trưởng trong trung, dài hạn. Nhà đầu tư ưu tiên những đô thị tích hợp đa chức năng, có quy hoạch bài bản, quỹ đất đủ rộng để phát triển đồng bộ và được dẫn dắt bởi các nhà phát triển có năng lực.

Tây Bắc TP.HCM đang đi vào quỹ đạo đó, khi định hướng hình thành trung tâm hành chính mới tại Đức Hòa - Hậu Nghĩa. Song hành là tốc độ hoàn thiện của hạ tầng liên vùng, mở ra lực hút mới cho cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư.

Hạ tầng và quy hoạch mở lối, dẫn dắt dòng vốn về Tây Bắc TP.HCM

Theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Đức Hòa - Hậu Nghĩa được xác định là trung tâm hành chính, chính trị mới, đồng thời giữ vai trò trung tâm kinh tế, tài chính và logistics của tỉnh Tây Ninh. Sự dịch chuyển chức năng này tạo ra lực hút mới về dân cư, việc làm và nhu cầu nhà ở chất lượng cao.

Đi cùng với quy hoạch là hệ thống hạ tầng được triển khai đồng loạt. Tuyến ĐT823D dài 14,2 km dự kiến thông xe trong năm 2026, kết nối trực tiếp khu vực với Vành đai 3. Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, Vành đai 4, tuyến Metro số 2 cùng các trục giao thông xuyên tâm như Võ Văn Kiệt nối dài, Quốc lộ 22 mở rộng… đang hình thành mạng lưới liên kết đa hướng, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Tây Bắc với trung tâm TP.HCM và các đầu mối kinh tế lớn, góp phần gia tăng giá trị bất động sản dọc hành lang phát triển.

Chính sách bán hàng vượt trội của Vinhomes Green City mở ra cơ hội sở hữu tài sản thực với chi phí vốn được cố định tới 5 năm cho nhà đầu tư và người mua ở thực

Tại Tây Bắc TP.HCM, Vinhomes Green City được đầu tư đồng bộ không chỉ bổ sung nguồn cung, mà còn trực tiếp thiết lập chuẩn sống mới, định hình cộng đồng cư dân thượng lưu và kích hoạt sức cầu cho toàn khu vực.

Đại đô thị quy mô gần 200ha nằm ngay tại lõi trung tâm hành chính mới Đức Hòa - Hậu Nghĩa, được định vị theo mô hình tích hợp, kiến tạo hệ sinh thái sống, học tập, mua sắm, vận động và giải trí trong cùng một quần thể. Nội khu có sự hiện diện của trung tâm thương mại Vincom, hệ thống giáo dục Vinschool, các công viên chủ đề, không gian thể thao, chuỗi tiện ích phục vụ nhiều thế hệ cư dân cùng tiêu chuẩn vận hành đồng bộ của Vinhomes. Đáng chú ý, dự án đã bước vào giai đoạn thành hình, một số tiện ích đã đưa vào khai thác. Cộng đồng cư dân tương lai đã có môi trường gắn kết nhờ hàng loạt sự kiện như giải thi đấu Pickleball, tiệc trà chiều cuối tuần, lễ hội pháo hoa nghệ thuật…

Ngày 25/4, Vinhomes Green City tổ chức Lễ hội pháo hoa, mừng ngày giải phóng Đức Hòa và đại lễ 30/4.

Gia tăng thêm sức hút cho dự án lúc này chính là chính sách hỗ trợ lãi suất chưa từng có trên thị trường từ chủ đầu tư. Theo đó, khách hàng được hỗ trợ lãi suất từ 0-6%/năm trong tối đa 5 năm, với nhiều lựa chọn vay kỳ hạn từ 18 đến 60 tháng. Trong đó, gói vay 18 tháng được miễn lãi hoàn toàn, các gói dài hạn duy trì trần lãi suất tối đa 6%/năm, thấp hơn cả lãi vay mua nhà ở xã hội, giúp kiểm soát chi phí vốn trong giai đoạn đầu, tháo gỡ áp lực tài chính cho người mua.

Khi khu vực nội đô dần bão hòa về quỹ đất, chi phí sở hữu tăng mạnh và biên lợi nhuận không còn hấp dẫn như trước, các cực phát triển mới có quy hoạch rõ ràng và hạ tầng tăng tốc sẽ trở thành lựa chọn tiếp theo. Với hạt nhân là Đức Hòa - Hậu Nghĩa cùng sự hiện diện của đại đô thị Vinhomes Green City, Tây Bắc TP.HCM đang bước vào giai đoạn tích lũy động lực mới. Nơi đây, nhu cầu an cư dần hình thành, nhịp sống đô thị từng bước được thiết lập và giá trị đầu tư có cơ sở gia tăng theo thời gian.

