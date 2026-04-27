Beacon Tower: Hiện thực khát khao sở hữu “hộ khẩu biển” của người Sài Gòn

Dấu ấn khai mở "hải trình" thịnh vượng

Bắt đầu từ những thanh âm thân thuộc của gió biển rì rào, sóng vỗ mạn thuyền, hình ảnh các nghệ sĩ trong chiếc áo nâu sòng mộc mạc khắc họa sinh động đời sống ngư dân miền biển, cho đến lát cắt của thập niên 90 với một miền thương cảng rực rỡ sắc màu và tấp nập, Sun Property đã tinh tế tái hiện "khí chất" đặc trưng của một Vũng Tàu luôn chuyển mình năng động, phóng khoáng và giàu sức sống.

Và khi mọi ánh nhìn cùng hướng về biểu tượng ngọn hải đăng kiêu hãnh bừng sáng giữa không gian sự kiện, đón chờ khoảnh khắc được mong chờ nhất, dẫn lối đến một Vũng Tàu đang bước vào chương phát triển rực rỡ, tràn đầy kỳ vọng bứt phá. Đó cũng là lúc "hải trình" khám phá biểu tượng sống mới mang tên Beacon Tower bắt đầu.

Sau phần mở màn đậm chất "sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ" của Vũng Tàu, đại diện Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) đã mang đến những phân tích tổng quan về tiềm năng điểm đến đầu tư, đồng thời điểm lại dấu ấn của Sun Group tại cửa ngõ biển chiến lược của TP.HCM.

Phần mở màn hoành tráng khai mở "hải trình" khám phá Beacon Tower. Ảnh: Ánh Dương

Vũng Tàu trong ký ức của nhiều người Sài Gòn từng chỉ là những chuyến tắm biển ngắn ngày và thưởng thức hải sản, nay đã và đang đứng trước "thời cơ vàng" để vươn mình thành điểm đến quốc tế khi du lịch nâng cao chất lượng với loạt công trình biểu tượng như tháp Tam Thắng hay tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Vũng Tàu quy mô lớn bậc nhất Đông Nam Bộ thuộc Blanca City. Và mọi "cửa ngõ" kết nối đồng loạt mở toang: cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến thông xe trước 30/4/2026, cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến vận hành trong quý III/2026, cùng với Sân bay quốc tế Long Thành đã sẵn sàng khai thác thương mại. Song song đó, dự án Cảng tàu khách quốc tế Vũng Tàu cũng mở ra cơ hội đưa Vũng Tàu thành điểm dừng chân nổi bật trên hải trình của du thuyền cao cấp.

Đại diện Sun Property chia sẻ các thông tin về điểm đến Vũng Tàu và Beacon Tower. Ảnh: Ánh Dương

Đón đầu "hải trình" vươn mình ra biển lớn của Vũng Tàu, Beacon Tower được kiến tạo theo những chuẩn mực vượt trội, trở thành điểm khởi phát cho hành trình thịnh vượng của các chủ nhân tương lai. Những thước phim và thông tin chi tiết về dòng căn hộ Beacon đã cung cấp góc nhìn chân thực về dự án. Beacon Tower nhanh chóng ghi nhận những tín hiệu tích cực từ thị trường. Ngay trong lần mở bán đầu tiên, tỷ lệ chốt căn đạt mức ấn tượng.

Sở hữu "hộ khẩu biển", hưởng đặc quyền tiện ích

Đáng chú ý, theo đại diện Sun Property, sự kiện mở bán lần này ghi nhận lượng quan tâm đông đảo từ khách hàng sống, làm việc tại lõi trung tâm TP.HCM. "Người Sài Gòn xưa sở hữu nhà tại Vũng Tàu thường được xem là tầng lớp thượng lưu. Xuyên suốt lịch sử, việc nắm giữ trong tay một ngôi nhà ven biển từ lâu đã trở thành biểu tượng của vị thế và phong cách sống đáng mơ ước." – Đại diện Sun Property nhận định.

Khách hàng tìm hiểu các sản phẩm căn hộ thuộc Beacon Tower. Ảnh: Ánh Dương

Sức hút của Beacon Tower càng khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của xu hướng này, nhất là khi đây cũng là cơ hội hiếm hoi cho những khách hàng khát khao sở hữu tấm "hộ khẩu biển" lâu dài, đáng giá bậc nhất Vũng Tàu. Bởi nếu pháp lý vững vàng là nền tảng bảo chứng cho khả năng khai thác dòng tiền và giá trị tích sản dài hạn, thì lợi thế vị trí cùng tiện ích đẳng cấp là yếu tố giúp Beacon Tower liên tục nhận những lời khen không ngớt từ khách hàng.

"Chất lượng, đẳng cấp phải nói là hoàn toàn khác biệt so với mặt bằng chung của thị trường. Một tổ hợp căn hộ bên biển nhưng không chỉ dừng lại ở giá trị du lịch nghỉ dưỡng mà còn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư và đầu tư lâu dài"– Anh Hoàng Nam, khách hàng tại phường Sài Gòn (TPHCM), chia sẻ.

Beacon Tower sở hữu vị trí bậc nhất đô thị biển Blacna City. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Khác với những sản phẩm căn hộ truyền thống, Beacon Tower tặng chủ nhân "combo tiện ích" nội khu cao cấp, trở thành một phần đặc quyền hiếm có dành cho các cư dân tinh hoa, tận hưởng cuộc sống tiện nghi bên biển. Từ sân chơi trẻ em, bể bơi thư giãn hướng biển, khu sân vườn trên cao xanh mát đến tổ hợp thể thao ngoài trời năng động và không gian sky lounge đẳng cấp, mỗi tiện ích nội khu đều được chăm chút như một "lớp trải nghiệm" riêng tư, nâng niu từng khoảnh khắc sống.

Ở Beacon Tower hiện hữu một "tài sản trải nghiệm" mà mọi cư dân và du khách đều săn đón, đó là 100% căn hộ sở hữu tầm nhìn kép, hướng biển - ngắm phố. Ở các đô thị biển, tầm nhìn chính là "thước đo" giá trị dài hạn của bất động sản.

Tiềm năng khai thác vượt trội nhờ kết nối thuận tiện với hệ sinh thái tiện ích khủng. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Đặc biệt, giá trị của Beacon Tower được cộng hưởng mạnh mẽ khi nằm trong đại đô thị biển Blanca City, quy tụ chuỗi tiện ích quy mô lớn như công viên nước Sun World Vũng Tàu, hệ thống công viên chủ đề đa dạng, trung tâm thương mại mặt biển sôi động, bãi biển dài 9km. Sự hiện diện của thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới Marriott International với Marriotts Hotels càng nâng tầm chuẩn sống.

Vị trí trung tâm tiếp giáp đường 3/2, trung tâm đại đô thị biển, môi trường sống gắn liền với những chuẩn mực dịch vụ quốc tế thuộc hệ sinh thái Blanca City, Beacon Tower được kỳ vọng mở ra một chương phát triển mới cho thị trường bất động sản ven biển khu vực phía Nam, sau màn ra mắt đầy ấn tượng.