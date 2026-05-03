Dấu hiệu HẾT LỄ chính là cảnh trái ngược trên 2 làn đường cửa ngõ lúc này!

Chiều 3/5, ngay từ đầu giờ chiều, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh đổ về các thành phố lớn bắt đầu tăng mạnh. Đây là thời điểm kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày, người dân trở lại thành phố để chuẩn bị cho tuần làm việc và học tập mới.

Tại Hà Nội, các tuyến đường cửa ngõ phía Nam Hà Nội, khu vực cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài tại lối vào nội đô, dòng phương tiện chen chúc di chuyển chậm (Ảnh: Như Hoàn)

Sự đối lập thể hiện rõ rệt ngay tại các tuyến cửa ngõ Thủ đô: một bên là dòng xe ùn ùn quay trở lại, bên còn lại thưa thớt, thông thoáng

Trên tuyến Vành đai 3 trên cao, hướng từ cầu Thanh Trì vào trung tâm thành phố rơi vào tình trạng quá tải khi lượng phương tiện tăng đột biến

Hàng dài ô tô nối đuôi nhau, di chuyển chậm chạp, có thời điểm gần như “chôn chân” trên đường. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, hướng từ nội đô ra ngoài lại khá thông thoáng, phương tiện di chuyển dễ dàng

Hàng dài xe di chuyển vào nội đô

Tại đường Ngọc Hồi ghi nhận lượng lớn xe máy đổ về, khiến giao thông trở nên đông đúc

Đoạn qua khu vực bến xe Nước Ngầm tiếp tục là điểm nóng ùn tắc khi lượng phương tiện dồn về cùng lúc

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc lên thành phố

Trước đó, dù kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vẫn chưa kết thúc, nhưng ngay từ tối muộn 2/5, nhiều người dân đã lựa chọn trở lại Hà Nội sớm để tránh áp lực giao thông. Tuy nhiên, lượng phương tiện tăng nhanh khiến tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đặc biệt đoạn cuối hướng vào trung tâm thành phố, rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài.

Nhiều tuyến đường vẫn khá thông thoáng

Theo ghi nhận, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ùn tắc là do lượng người trở lại thành phố cùng thời điểm, trong khi hạ tầng giao thông tại nhiều khu vực chưa đáp ứng kịp