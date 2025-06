Dấu hiệu kỳ lạ của vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh

Là cặp vợ chồng quyền lực bậc nhất showbiz Việt, Thủy Tiên - Công Vinh không chỉ gây ấn tượng bởi chuyện tình đẹp như cổ tích mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sự đồng hành trong sự nghiệp và những hoạt động thiện nguyện. Một người là nữ ca sĩ nổi tiếng với loạt bản hit đình đám, một người là cựu danh thủ bóng đá, cả hai từng được xem là gia đình hình mẫu

Sau khi lập gia đình, Thủy Tiên và Công Vinh không lui về "ở ẩn" mà vẫn hoạt động năng nổ trong nhiều lĩnh vực. Cả hai gây chú ý với các dự án thiện nguyện quy mô lớn, đặc biệt là đợt cứu trợ miền Trung năm 2020. Tuy nhiên, sau vụ kêu gọi cứu trợ này đã kéo theo nhiều thị phi cho vợ chồng Thuỷ Tiên, khiến cả hai phải đối diện với làn sóng dư luận nặng nề suốt một thời gian dài. Dù đã được cơ quan chức năng kết luận không có sai phạm, hình ảnh của họ trong mắt công chúng phần nào bị ảnh hưởng.

Vợ chồng Thuỷ Tiên và Công Vinh là một trong những nghệ sĩ đứng ra kêu gọi số tiền khủng để cứu trợ đồng bào miền Trung lũ lụt

Trước khi dính vào ồn ào này, Thủy Tiên và Công Vinh là cặp đôi từng cực kỳ đắt show quảng cáo, được nhiều nhãn hàng săn đón. Trên trang cá nhân hàng triệu người theo dõi của cặp đôi thường xuyên xuất hiện những bài quảng cáo, Pr có gắn tên nhãn hàng. Thậm chí, Thuỷ Tiên còn từng mở những phiên livestream nhưng không đạt hiệu quả cao. Cụ thể, vào khoảng cuối năm 2023, nữ ca sĩ "ghim" vào giỏ hàng mỹ phẩm, khăn giấy, bàn chải điện, dầu gội... sau đó giới thiệu công dụng, giá cả để kêu gọi những người đang theo dõi "chốt đơn". Nhìn chung, quy trình livestream của Thuỷ Tiên không khác biệt mấy so với các đồng nghiệp thế nhưng thay vì hỏi về tính năng sản phẩm, thông báo mua hàng ủng hộ... thì đa phần cư dân mạng đều nhắc về ồn ào sao kê.

Về khối tài sản của Công Vinh, Thủy Tiên từng chia sẻ vào năm 2021: "Trong khi anh đi đá bóng, tất cả hợp đồng lẫn lương thưởng các câu lạc bộ trong và ngoài nước, đội tuyển quốc gia cộng lại hơn 10 năm cũng kiếm 50 tỉ tiền mặt từ 5-6 năm trước rồi... Sau đó ảnh có duyên mát tay đầu tư đất đai bất động sản lên giá toàn lãi gấp 5-6 lần. Tất cả tài sản làm ra đều công khai và đóng thuế nhà nước đàng hoàng chứng từ đầy đủ". Đồng thời, nữ ca sĩ cho biết thêm: "Nói thì bảo khoe của thì cũng kỳ, mà không nói thì bảo nhà mình nghèo, không có tiền xây nhà toàn đi từ thiện để ăn chặn mình cũng không yên".

Thuỷ Tiên từng nhận nhiều quảng cáo, livestream bán hàng nhưng giờ im hơi lặng tiếng

Từ vụ lùm xùm sao kê, vợ chồng Thủy Tiên – Công Vinh dần kín tiếng hơn, ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí hay chia sẻ cuộc sống trên mạng xã hội như trước. Điều khiến dân tình đặt dấu hỏi lớn là từ đầu năm 2025 đến nay, cả hai bỗng "biến mất" khỏi không gian mạng một cách khó hiểu. Cụ thể, fanpage chính thức của Thủy Tiên đã không có bất kỳ bài đăng mới nào kể từ tháng 1/2025, bài đăng gần nhất là cập nhật ảnh dự sự kiện. Trang cá nhân gần 3 triệu người theo dõi của Công Vinh cũng "đóng băng" từ tháng 11/2024. Với những nghệ sĩ từng rất tích cực cập nhật mạng xã hội, điều này được cho là bất thường.

Việc Thuỷ Tiên và chồng "đóng băng" mạng xã hội và im hơi lặng tiếng suốt nhiều tháng, không ít khán giả đặt nghi vấn liệu vợ chồng này đang chuẩn bị cho một chiến lược tái xuất bất ngờ, hay đơn giản là họ đã chọn rút lui khỏi spotlight để bảo vệ cuộc sống riêng? Dù câu trả lời ra sao, thì sự vắng mặt đầy bí ẩn của một trong những cặp đôi đình đám nhất showbiz Việt vẫn đang là chủ đề khiến nhiều người quan tâm, theo dõi sát sao từng động thái.

Trang cá nhân của vợ chồng nổi tiếng nhất nhì Vbiz này không có cập nhật mới trong tầm nửa năm qua

Về việc liên tục bị nhắn lại ồn ào thiện nguyện, lần gần nhất Thủy Tiên đáp trả: "Bộ Công an cũng yêu cầu chính quyền công an địa phương đối chiếu người dân, đúng sai có báo cáo, đối chiếu toàn bộ thu chi của tôi. Kết quả điều tra được Bộ Công an gửi Viện Kiểm sát tối cao kiểm tra hồ sơ, đồng ý công nhận kết quả và công bố tôi không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện. Những người dựa vào video cắt ghép, tự cho mình quyền phán xét thì tội cho tôi quá. Tôi là phụ nữ bình thường, nếu làm sai sẽ bị khởi tố, sao có thể tự do như vậy. Tôi muốn sống bình thường nhưng không chịu nổi với mọi người. Nếu sai, tôi bị trời phạt. Nếu không, những người chửi tôi hoài sẽ lãnh nghiệp của tôi".

Trong thời gian ở ẩn cả hai từng dính tin đồn ly hôn. Liên quan đến vấn đề này, Công Vinh đáp trả: "Cặp đôi sơ hở là bị đồn ly dị. Hôm qua bố mẹ 2 bên gọi điện giáo huấn đạo vợ chồng cho cặp đôi 1 tràng rất lâu, 2 vợ chồng ngơ ngác chả hiểu là ý gì, riêng bố còn qua tận nhà giáo huấn đôi trẻ. Té ra ông bà đọc trên mạng nên sinh nghi 2 vợ chồng ly dị, quá khổ ạ".

Nhiều người thắc mắc về cuộc sống "ở ẩn" đến mức tuyệt đối của vợ chồng Công Vinh và Thuỷ Tiên