Dầu khí khó khăn khiến GRDP của Bà Rịa-Vũng Tàu tụt hạng

Trong 6 tháng đầu năm 2024, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, tài chính (13/14 chỉ tiêu) của Bà Rịa- Vũng Tàu đều tăng trưởng so với cùng kỳ và cao hơn mức kế hoạch cả năm 2024.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp (trừ Dầu khí) ước đạt 229.561 tỉ đồng (tăng 11,65% so với cùng kỳ); Tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt 37.714 tỉ đồng (tăng 13,27% so với cùng kỳ); Doanh thu dịch vụ lưu trú đạt ước 3.325 tỉ đồng (tăng 19,22% so với cùng kỳ).

Đặc biệt, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh khoảng 31.528 tỉ đồng (tăng 15,11%); Tổng thu ngân sách đạt khoảng 48.674 tỉ đồng (đạt 54,94% dự toán năm 2024); Thu nội địa khoảng 21.150 tỉ đồng (đạt 50,36% dự toán năm)…

Trừ Dầu khí, GRDP của Bà Rịa - Vũng Tàu đứng thứ 8 trong cả nước. (Ảnh: Lưu Sơn)

Ông Lê Ngọc Linh - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong cơ cấu GRDP của Bà Rịa-Vũng Tàu, lĩnh vực Dầu khí gặp khó khăn, giảm 14,37% khiến tổng chỉ số GRDP - tính cả dầu khí - 6 tháng của Bà Rịa-Vũng Tàu giảm 1,42% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, con số này chưa phản ánh chính xác những nỗ lực trong điều hành và thành quả phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Ông Linh phân tích: Tính cả Dầu khí thì Bà Rịa – Vũng Tàu bị âm, nhưng trừ Dầu khí thì đứng thứ 8 trong cả nước. Cả nước chỉ có Bà Rịa – Vũng Tàu liên quan đến Dầu khí, cho nên nếu trừ Dầu khí thì chúng ta đứng sau một số tỉnh thành như: Bắc Ninh, Khánh Hoà, Thanh Hoá, Hà Nam, Hải Phòng, Trà Vinh và Hải Dương. Tuy Bà Rịa – Vũng Tàu đứng thứ 8 nhưng quy mô kình tế thì địa phương đứng top 5 trong cả nước.