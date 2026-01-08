Dấu mốc mới trong việc làm chủ trí tuệ nhân tạo của học sinh Việt Nam

Cuộc thi AI Young Guru, sân chơi ứng dụng AI dành cho học sinh THPT và Trung cấp nghề toàn quốc chính thức ra mắt

Sự kiện quy tụ đại diện các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị cùng chuyên gia, giáo viên, học sinh và đông đảo phóng viên báo chí, cho thấy sự quan tâm rộng rãi tới phong trào học tập, nghiên cứu và ứng dụng AI trong nhà trường.

AI Young Guru là hoạt động hưởng ứng các chủ trương phát triển nguồn nhân lực số, gắn với Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá giáo dục và đào tạo. Thông qua việc khuyến khích học sinh học tập và ứng dụng AI bài bản, an toàn, hiệu quả, cuộc thi cũng phù hợp với các định hướng gần đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục AI và hướng dẫn sử dụng AI trong dạy và học.

Trường Đại học FPT - đơn vị tiên phong trong các hoạt động cộng đồng về phổ cập Công nghệ và AI tại các trường học - tiếp tục đẩy mạnh các chương trình giúp học sinh THPT và Trung cấp nghề sớm hình thành tư duy Công nghệ - AI, rèn luyện kỹ năng học tập và giải quyết vấn đề trong bối cảnh chuyển đổi số. Thông qua cuộc thi AI Young Guru, học sinh có cơ hội tiếp cận AI theo hướng thực tiễn, qua đó từng bước định hướng nghề nghiệp và nâng cao năng lực thích ứng trong môi trường học tập và làm việc của tương lai.

Sân chơi ứng dụng trí tuệ nhân tạo tầm vóc quốc gia﻿

AI Young Guru là cuộc thi công nghệ dành cho Học sinh THPT và Trung cấp nghề trên toàn quốc nhằm khuyến khích và hướng dẫn việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Cuộc thi không chỉ là cơ hội để học sinh phát triển khả năng tư duy đổi mới sáng tạo mà còn phát triển khả năng sử dụng AI thành thạo để giải quyết các vấn đề trong học tập, công việc… góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và sự phát triển bền vững của xã hội.

Cuộc thi AI Young Guru do Trường Đại học FPT tổ chức. Cuộc thi có sự bảo trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự bảo trợ chuyên môn của Bộ Khoa học Công nghệ. Bên cạnh đó, cuộc thi có sự đồng hành của Ban Chuyên đề Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, cùng các đơn vị thuộc Tập đoàn FPT. Sự phối hợp này tạo nền tảng để công tác chuyên môn, truyền thông và vận hành cuộc thi được tổ chức đồng bộ, góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào học tập và ứng dụng AI trong trường học.

Công bố AI Young Guru﻿﻿﻿

Sự kiện có sự hiện diện của ông Phạm Ngọc Thưởng - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và ông Bùi Hoàng Phương - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo Trường Đại học FPT, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý, đơn vị truyền thông và tổ chức đoàn thể.

Tiến sĩ Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT nhấn mạnh AI đang tác động sâu rộng tới đời sống và thị trường lao động, vì vậy giáo dục không thể “cấm AI” mà cần hướng học sinh sử dụng AI hiệu quả, có trách nhiệm và liêm chính. Ông cho biết AI Young Guru là hoạt động trọng điểm được chuẩn bị trong thời gian dài nhằm đưa AI vào học tập theo hướng thực tiễn, gắn với mô hình “học - ứng dụng - thử nghiệm”, đồng thời nằm trong các chương trình phổ cập AI và đổi mới phương pháp dạy học của Khối Giáo dục FPT.

Ông Phạm Ngọc Thưởng - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá AI vừa là cơ hội vừa là thách thức với quản lý và đào tạo; nếu quá thận trọng sẽ bỏ lỡ cơ hội, vì vậy cần triển khai giáo dục AI sớm cho cả giáo viên và học sinh. Ông ghi nhận Bộ GD&ĐT đã có các hoạt động thí điểm và định hướng hướng dẫn, đồng thời kỳ vọng AI Young Guru trở thành mô hình có thể nhân rộng nhờ ba điểm nổi bật: tính phổ cập và công bằng, đánh giá cả quá trình học tập - ứng dụng, và định hướng kỹ năng sử dụng AI liêm chính, hiệu quả.

Ông Bùi Hoàng Phương - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định cuộc thi là minh chứng cụ thể thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng AI của Việt Nam, khi khuyến khích chuyển ý tưởng thành sản phẩm phục vụ đời sống. Ông đề nghị lấy bài toán thực tiễn làm thước đo, song song phát triển năng lực kỹ thuật với tư duy an toàn, có trách nhiệm, lấy con người làm trung tâm, và đặc biệt chú trọng đầu ra ứng dụng; Bộ KH&CN cam kết xem xét hỗ trợ các sản phẩm có tính ứng dụng cao để triển khai thực tế.

Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân - Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lưu ý AI có thể bị lợi dụng cho mục đích xấu, do đó học sinh cần sớm hình thành tư duy sử dụng AI có trách nhiệm, đúng pháp luật và hướng thiện. Ông khẳng định đơn vị đồng hành cùng cuộc thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức về an toàn và đạo đức số trong quá trình học tập và ứng dụng AI của học sinh.

AI Young Guru được thiết kế theo 03 vòng thi:

Vòng 1: Phổ cập và Ý tưởng (Trực tuyến)

Thí sinh đăng ký trên website cuộc thi và hoàn tất xác nhận học sinh theo quy định. Thí sinh tham gia cần học trực tuyến miễn phí tối thiểu 03 khóa học bắt buộc do Trường Đại học FPT biên soạn, đồng thời có thể học thêm các khóa tự chọn khác. Sau khi hoàn thành học tập, các đội thi lựa chọn một vấn đề trong học tập, công việc hoặc đời sống để đề xuất giải pháp, sử dụng các công cụ AI miễn phí (như ChatGPT, Claude, Gemini…) và trình bày bài dự thi bằng file PDF gồm: vấn đề, giải pháp, hiệu quả, prompt và đường dẫn sản phẩm. Ban tổ chức đánh giá theo tính khả thi, giá trị thực tiễn, cách ứng dụng AI và chất lượng sản phẩm để chọn Top 150 đội thi vào vòng tiếp theo.

Vòng 2: Sàn đấu (Trực tiếp tại các khu vực)

Tổ chức tại 05 campus Trường Đại học FPT (Hà Nội, Đà Nẵng, Quy Nhơn, TP.HCM, Cần Thơ). Trong 03 giờ, các đội dùng AI giải bài toán thực tế; xếp hạng theo tiêu chí đúng và nhanh, chọn Top 30 vào vòng cuối. Đội thi có thể điều chỉnh thành viên nếu thành viên mới đã đăng ký và hoàn thành khóa học theo quy định.

Vòng 3: Thực chiến (Trực tiếp tại Hà Nội)

Gồm Hackathon 24 giờ để phát triển và hoàn thiện giải pháp, sau đó Top 08 tranh biện, thuyết trình và demo sản phẩm tại Trường quay S14 - Đài Truyền hình Việt Nam trong khuôn khổ chung kết trao giải.