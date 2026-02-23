Đầu năm mua muối: Đặt đúng vị trí này trong nhà, cả năm hanh thông, làm gì cũng trôi chảy

Thói quen mua muối đầu năm của người Việt

Từ lâu, người Việt đã quen với câu nói "đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi". Vì thế, trong những ngày đầu xuân, nhiều gia đình thường mua một gói muối nhỏ để dùng dần hoặc đặt ở nơi trang trọng trong nhà như một lời cầu chúc năm mới thuận lợi, gia đình yên ấm. Đây không chỉ là thói quen sinh hoạt mà còn là nét văn hóa dân gian gắn với niềm tin về sự khởi đầu tốt đẹp.

Theo quan niệm truyền thống, vị mặn của muối tượng trưng cho sự đậm đà và gắn bó trong tình thân. Người xưa cũng xem muối là vật mang tính thanh lọc, giúp xua đi điều không may và tạo cảm giác bình an cho không gian sống.

Những vị trí thường đặt muối trong nhà

1. Đặt gần cửa chính

Cửa chính là nơi đón gió và ánh sáng, cũng là khu vực mọi người thường ra vào. Nhiều gia đình đặt một bát muối nhỏ ở góc kín gần cửa hoặc lau sàn bằng nước muối loãng để tạo cảm giác sạch sẽ, thanh thoát cho không gian. Theo quan niệm dân gian, việc này giúp loại bỏ năng lượng tiêu cực và mang lại sự nhẹ nhàng cho ngôi nhà. Tuy nhiên, cần đặt ở vị trí kín đáo, tránh nơi ẩm ướt hay cản lối đi. Muối nên thay mới sau một thời gian để giữ vệ sinh và tránh ảnh hưởng thẩm mỹ.

2. Đặt dưới gầm giường hoặc đầu giường

Một số gia đình đặt đĩa muối kết hợp với chanh trong một đêm rồi bỏ đi, với mong muốn xua đi điều không may và giúp ngủ ngon hơn. Cách làm này mang ý nghĩa tượng trưng, không nên lạm dụng hoặc đặt lâu ngày vì có thể gây mùi và mất vệ sinh. Nếu thực hiện, nên bọc kín sau khi dùng và bỏ đúng nơi quy định.

3. Đặt ở cung tài lộc trong nhà

Theo phong thủy, hướng Đông Nam thường được xem là cung tài lộc. Gia chủ có thể đặt một lọ muối nhỏ ở khu vực này như biểu tượng cầu mong công việc suôn sẻ, tài chính ổn định. Có người đặt thêm đồng xu hoặc vật trang trí nhỏ bên trên để tăng ý nghĩa tượng trưng. Ngoài ra, hướng Đông được xem là cung gia đạo, có thể đặt muối ở đây để cầu mong gia đình hòa thuận, sức khỏe dồi dào. Dù đặt ở đâu, điều quan trọng vẫn là giữ khu vực đó sạch sẽ, sáng sủa và gọn gàng.

Lưu ý khi đặt muối trong nhà

Muối mang ý nghĩa phong tục, vì vậy không nên đặt quá nhiều trong nhà hay đặt ở nơi mất vệ sinh. Nếu muối bị ẩm hoặc đổi màu, nên thay mới. Không rắc muối bừa bãi gây trơn trượt hoặc ảnh hưởng sinh hoạt.

Quan trọng hơn, phong thủy tốt không chỉ đến từ một vật phẩm nhỏ. Nhà cửa sạch sẽ, không gian thoáng đãng, ánh sáng đầy đủ và các thành viên sống hòa thuận mới là nền tảng của vận khí tốt. Muối chỉ là biểu tượng giúp con người an tâm và khởi đầu năm mới với tinh thần tích cực.