Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đầu năm mua muối: Đặt đúng vị trí này trong nhà, cả năm hanh thông, làm gì cũng trôi chảy

23-02-2026 - 18:20 PM | Sống

Trong quan niệm dân gian, muối được xem là vật mang ý nghĩa phong thủy, tượng trưng cho sự thanh sạch và bình an, với mong muốn xua đi điều không may và thu hút may mắn, tài lộc cho gia đình.

Thói quen mua muối đầu năm của người Việt

Từ lâu, người Việt đã quen với câu nói "đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi". Vì thế, trong những ngày đầu xuân, nhiều gia đình thường mua một gói muối nhỏ để dùng dần hoặc đặt ở nơi trang trọng trong nhà như một lời cầu chúc năm mới thuận lợi, gia đình yên ấm. Đây không chỉ là thói quen sinh hoạt mà còn là nét văn hóa dân gian gắn với niềm tin về sự khởi đầu tốt đẹp.

Theo quan niệm truyền thống, vị mặn của muối tượng trưng cho sự đậm đà và gắn bó trong tình thân. Người xưa cũng xem muối là vật mang tính thanh lọc, giúp xua đi điều không may và tạo cảm giác bình an cho không gian sống.

9 avcd - Ảnh 1.

Những vị trí thường đặt muối trong nhà

1. Đặt gần cửa chính

Cửa chính là nơi đón gió và ánh sáng, cũng là khu vực mọi người thường ra vào. Nhiều gia đình đặt một bát muối nhỏ ở góc kín gần cửa hoặc lau sàn bằng nước muối loãng để tạo cảm giác sạch sẽ, thanh thoát cho không gian. Theo quan niệm dân gian, việc này giúp loại bỏ năng lượng tiêu cực và mang lại sự nhẹ nhàng cho ngôi nhà. Tuy nhiên, cần đặt ở vị trí kín đáo, tránh nơi ẩm ướt hay cản lối đi. Muối nên thay mới sau một thời gian để giữ vệ sinh và tránh ảnh hưởng thẩm mỹ.

9 avcd - Ảnh 2.

2. Đặt dưới gầm giường hoặc đầu giường

Một số gia đình đặt đĩa muối kết hợp với chanh trong một đêm rồi bỏ đi, với mong muốn xua đi điều không may và giúp ngủ ngon hơn. Cách làm này mang ý nghĩa tượng trưng, không nên lạm dụng hoặc đặt lâu ngày vì có thể gây mùi và mất vệ sinh. Nếu thực hiện, nên bọc kín sau khi dùng và bỏ đúng nơi quy định.

9 avcd - Ảnh 3.

3. Đặt ở cung tài lộc trong nhà

Theo phong thủy, hướng Đông Nam thường được xem là cung tài lộc. Gia chủ có thể đặt một lọ muối nhỏ ở khu vực này như biểu tượng cầu mong công việc suôn sẻ, tài chính ổn định. Có người đặt thêm đồng xu hoặc vật trang trí nhỏ bên trên để tăng ý nghĩa tượng trưng. Ngoài ra, hướng Đông được xem là cung gia đạo, có thể đặt muối ở đây để cầu mong gia đình hòa thuận, sức khỏe dồi dào. Dù đặt ở đâu, điều quan trọng vẫn là giữ khu vực đó sạch sẽ, sáng sủa và gọn gàng.

Lưu ý khi đặt muối trong nhà

Muối mang ý nghĩa phong tục, vì vậy không nên đặt quá nhiều trong nhà hay đặt ở nơi mất vệ sinh. Nếu muối bị ẩm hoặc đổi màu, nên thay mới. Không rắc muối bừa bãi gây trơn trượt hoặc ảnh hưởng sinh hoạt.

Quan trọng hơn, phong thủy tốt không chỉ đến từ một vật phẩm nhỏ. Nhà cửa sạch sẽ, không gian thoáng đãng, ánh sáng đầy đủ và các thành viên sống hòa thuận mới là nền tảng của vận khí tốt. Muối chỉ là biểu tượng giúp con người an tâm và khởi đầu năm mới với tinh thần tích cực.

Tục mua muối đầu năm và những điều kiêng kị trong ngày mùng 1 Tết

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bức ảnh có thể khiến tài khoản Zalo của bạn bị khóa vĩnh viễn

Bức ảnh có thể khiến tài khoản Zalo của bạn bị khóa vĩnh viễn Nổi bật

Phát hiện người bỏ quên cọc tiền 12 triệu đồng và 1,5 chỉ vàng ở phố đi bộ đúng mùng 3 Tết

Phát hiện người bỏ quên cọc tiền 12 triệu đồng và 1,5 chỉ vàng ở phố đi bộ đúng mùng 3 Tết Nổi bật

2 năm nấu ăn gì cũng cho gừng, người phụ nữ 53 tuổi sau tái khám, bác sĩ ngạc nhiên hỏi “Chị đã làm gì?”

2 năm nấu ăn gì cũng cho gừng, người phụ nữ 53 tuổi sau tái khám, bác sĩ ngạc nhiên hỏi “Chị đã làm gì?”

18:03 , 23/02/2026
Sổ BHXH, thẻ BHYT có thay đổi quan trọng

Sổ BHXH, thẻ BHYT có thay đổi quan trọng

17:24 , 23/02/2026
Khách vừa đặt mua đơn vàng hơn 194 triệu đồng thì giá tăng mạnh, cửa hàng trì hoãn không chịu giao còn tuyên bố: “Vui lòng chọn hoàn tiền”

Khách vừa đặt mua đơn vàng hơn 194 triệu đồng thì giá tăng mạnh, cửa hàng trì hoãn không chịu giao còn tuyên bố: “Vui lòng chọn hoàn tiền”

17:05 , 23/02/2026
5 loại hạt giàu Omega-3 không kém cá, tốt cho tim mạch và não bộ

5 loại hạt giàu Omega-3 không kém cá, tốt cho tim mạch và não bộ

16:44 , 23/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên