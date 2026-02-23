2 năm nấu ăn gì cũng cho gừng, người phụ nữ 53 tuổi sau tái khám, bác sĩ ngạc nhiên hỏi “Chị đã làm gì?”

Mỡ máu từng ở mức cao nay giảm rõ rệt, tình trạng sợ lạnh, đầy bụng, khó tiêu cũng cải thiện đáng kể.

Câu chuyện của bà Lý (53 tuổi, Trung Quốc) cho thấy, gừng - thứ gia vị quen thuộc trong căn bếp - thực ra lại là “vị thuốc bình dân” bị nhiều người đánh giá thấp.

Không chỉ là gia vị khử tanh

Phần lớn mọi người biết đến gừng như một cách xua lạnh khi cảm, hay giảm buồn nôn khi say xe. Nhưng theo y học cổ truyền, gừng có tác dụng “ôn trung tán hàn, hồi dương thông mạch”, tức là làm ấm tỳ vị, thúc đẩy tuần hoàn máu và hỗ trợ tiêu hóa, giúp cơ thể loại bỏ tình trạng hàn thấp.

Trong suốt 2 năm, bà Lý gần như món nào cũng cho vài lát gừng. Thịt cá thì khử mùi, rau củ thì tăng hương vị. Kiên trì theo cách đơn giản ấy, các chỉ số sức khỏe dần thay đổi.

Dạ dày ấm hơn, tiêu hóa trơn tru hơn

Phụ nữ trung niên thường dễ gặp tình trạng “tỳ vị hư hàn”, ăn đồ lạnh là đầy bụng, tiêu chảy hoặc cảm giác khó chịu sau bữa ăn. Hoạt chất gingerol trong gừng có khả năng kích thích tiết dịch vị và tăng nhu động ruột, giúp thức ăn tiêu hóa tốt hơn.

Trước đây, chỉ cần uống nước lạnh hoặc ăn hoa quả mát là bà Lý khó chịu vùng bụng. Sau 2 năm duy trì thói quen dùng gừng, dạ dày ít “biểu tình” hơn hẳn. Việc ăn uống trở nên nhẹ nhàng, không còn cảm giác nặng nề.

Giảm cảm giác nặng nề do hàn thấp

Ở tuổi trung niên, nhiều người than phiền về tình trạng nặng mí mắt buổi sáng, chân tay ì ạch, khớp cứng khi trời mưa lạnh. Theo quan niệm Đông y, đó là biểu hiện của hàn thấp tích tụ.

Gừng được xem là thực phẩm có khả năng tán hàn, hỗ trợ lưu thông khí huyết. Bà Lý cho biết trước kia cứ trời ẩm là đầu gối nhức mỏi, nay cảm giác nhẹ nhàng hơn, ít sợ gió lạnh. Khi tuần hoàn cải thiện, cơ thể cũng linh hoạt hơn.

Mỡ máu cải thiện, tuần hoàn tốt hơn

Các nghiên cứu hiện đại cho thấy gừng chứa gingerol và shogaol, những hợp chất có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Một số nghiên cứu ghi nhận việc sử dụng gừng điều độ có thể hỗ trợ giảm cholesterol toàn phần và triglycerid trong máu.

Gừng không phải “thuốc thần” làm tan mỡ tức thì, nhưng có thể góp phần hạn chế sự lắng đọng lipid trên thành mạch, giúp máu lưu thông tốt hơn. Với người trung niên có xu hướng rối loạn mỡ máu, đây là một biện pháp hỗ trợ đơn giản, ít tốn kém.

Da dẻ hồng hào hơn

Theo Đông y, khi dương khí được thúc đẩy, khí huyết lưu thông tốt, sắc mặt cũng tươi tắn hơn. Nhiều phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh dễ gặp tình trạng da xỉn màu, thiếu sức sống.

Lần tái khám gần đây, bác sĩ nhận thấy sắc mặt bà Lý sáng hơn trước. Hàng xóm còn hỏi chị có đổi mỹ phẩm hay không. Chị chỉ cười và nói “bí quyết nằm trong hũ gừng ở bếp”.

Không phải ai cũng nên ăn nhiều gừng

Dù có lợi, gừng không phù hợp với mọi thể trạng.

Người có biểu hiện âm hư nội nhiệt như nóng trong, khô miệng, đổ mồ hôi trộm, lòng bàn tay bàn chân nóng nên thận trọng vì gừng có tính ấm.

Người đang trong giai đoạn viêm gan cấp cũng không nên dùng nhiều do có thể làm tăng phản ứng viêm.

Ngoài ra, gừng có tác dụng chống kết tập tiểu cầu nhẹ. Người đang sử dụng thuốc chống đông máu cần tham khảo ý kiến bác sĩ để tránh tăng nguy cơ chảy máu.

Ăn gừng thế nào cho hợp lý?

Cách của bà Lý khá đơn giản: khi xào, cho gừng vào đầu để giải phóng tinh dầu; khi nấu canh hoặc hầm, để gừng chín kỹ để vị ấm hòa vào nước; buổi sáng có thể thái hai lát gừng, hãm với nước sôi khoảng 5 phút rồi uống khi còn ấm.

Câu chuyện này cho thấy, đôi khi thay đổi sức khỏe không đến từ điều gì quá phức tạp. Chỉ một thói quen nhỏ, nếu phù hợp với thể trạng và duy trì đều đặn, cũng có thể tạo nên khác biệt theo thời gian.

