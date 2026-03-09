Dầu thô vượt xa mốc 100 USD/thùng, chứng khoán châu Á ‘đỏ lửa’ – ông Trump nói đây là ‘cái giá rất nhỏ phải trả’

Giá dầu thô đã vượt mốc 110 đô la một thùng vào Chủ nhật, sau khi các nhà sản xuất lớn ở Trung Đông cắt giảm sản lượng do eo biển Hormuz quan trọng vẫn bị đóng cửa vì chiến tranh với Iran.

Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) tăng 26,5%, tương đương 24 đô la, lên 114,9 đô la một thùng. Giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng 23%, tương đương 21,56 đô la, lên 114,25 đô la. Giá dầu thô của Mỹ đã tăng khoảng 35% trong tuần trước, mức tăng lớn nhất trong lịch sử giao dịch hợp đồng tương lai kể từ năm 1983. Lần cuối cùng giá dầu vượt mốc 100 đô la một thùng là sau khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra vào năm 2022.

Ngay sau khi giá dầu vượt qua mốc 100 đô la khi mở cửa giao dịch tối Chủ nhật, Tổng thống Donald Trump đã đăng trên Truth Social rằng việc tăng “giá dầu ngắn hạn” là “cái giá rất nhỏ phải trả”.

“Chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ khác!” ông Trump nói thêm.

Giá dầu thô Brent và WTI tăng rất mạnh phiên sáng nay (9/3).

Kuwait, nhà sản xuất lớn thứ năm trong OPEC, hôm 7/3 đã tuyên bố cắt giảm sản lượng dầu thô và sản lượng lọc dầu một cách phòng ngừa do “các mối đe dọa từ Iran đối với việc tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn”. Tập đoàn Dầu khí Quốc doanh Kuwait không nêu chi tiết về quy mô của việc cắt giảm.

Sản lượng ở Iraq, nhà sản xuất lớn thứ hai trong OPEC, đã gần như sụp đổ. Sản lượng từ ba mỏ dầu chính ở phía nam của nước này đã giảm 70% xuống còn 1,3 triệu thùng mỗi ngày, ba quan chức ngành công nghiệp nói với Reuters hôm 8/3. Các mỏ này đã sản xuất 4,3 triệu thùng mỗi ngày trước chiến tranh với Iran.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nhà sản xuất lớn thứ ba trong OPEC, hôm 7/3 cho biết họ đang “quản lý cẩn thận mức sản lượng ngoài khơi để đáp ứng nhu cầu lưu trữ”. Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) cho biết các hoạt động trên đất liền của họ vẫn tiếp tục bình thường.

Các quốc gia vùng Vịnh Ả Rập đang cắt giảm sản lượng vì họ đang cạn kiệt không gian lưu trữ, khi các thùng dầu tích tụ mà không có nơi nào để chứa do việc đóng cửa eo biển. Các tàu chở dầu không muốn đi qua tuyến đường thủy hẹp này vì họ lo ngại Iran sẽ tấn công họ. Khoảng 20% lượng dầu mỏ tiêu thụ của thế giới được xuất khẩu qua eo biển Hormuz.

Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright hôm Chủ nhật cho biết giao thông qua eo biển sẽ được nối lại sau khi Mỹ phá hủy khả năng đe dọa tàu chở dầu của Iran.

“Chúng ta sẽ sớm thấy giao thông tàu thuyền qua eo biển Hormuz được nối lại thường xuyên hơn”, Wright nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn. “Hiện tại, giao thông vẫn chưa trở lại bình thường. Điều đó sẽ mất một thời gian. Nhưng một lần nữa, trường hợp xấu nhất là vài tuần, chứ không phải vài tháng.”

