Đấu tranh tâm lý bất thành, nữ sinh viên bị "bắt cóc online" từ Đắk Lắk xuống TP HCM

Thời gian qua, nhiều vụ "bắt cóc online" đã xảy ra, để lại hậu quả nặng nề. Điều đáng nói, nạn nhân chủ yếu là học sinh, sinh viên và từng nghe, từng đọc về các thông tin "bắt cóc online".

Biết "bắt cóc online" vẫn bị thao túng

Chiều 29-9, trong lúc đang ở nhà, em N.N.B.T. (sinh viên năm nhất 1 trường đại học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk) nhận được 1 cuộc điện thoại từ số lạ. Vẫn chiêu bài cũ, đầu dây bên kia giới thiệu là "công an", đang điều tra "vụ án ma túy cực lớn và rửa tiền".

Gia đình ông N.Y.L. tặng hoa cảm ơn lực lượng Công an phường Tân Lập đã kịp thời giải cứu em N.N.B.T.

N.N.B.T. kể lại trước đó 6 tháng, các đối tượng cũng gọi 1 lần với nội dung tương tự. Thời điểm đó, em trả lời mình chưa đủ 18 tuổi, phải báo với cha mẹ nên các đối tượng tắt máy. Lần này, T. đã 18 tuổi 10 ngày, đủ tuổi để "chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật" nếu có.

Theo T., thời gian qua, em đã đọc một số thông tin, được tuyên truyền về thủ đoạn này nên khi các đối tượng gọi tới, em đã nghĩ ngay đến việc lừa đảo và khá bình tĩnh. Một phần vì sự tự tin ấy, T. đã không tắt máy mà tiếp tục nghe xem chúng nói những gì.

Với thủ đoạn "mềm nắn, rắn buông", lúc hù dọa, lúc động viên "Anh biết em vô tội, bị lấy thông tin cá nhân và bọn anh đang đứng ra để bảo vệ em…" nên dần dần, chúng đã dẫn dụ được T. vào cuộc gọi zoom trên điện thoại và máy tính xách tay.

Lúc này, đập vào mắt nữ sinh viên chưa va vấp là "phòng điều tra" với đầy đủ sếp - lính, viện kiểm sát, tội phạm, thùng ma túy, đống tiền USD… như thật. Cùng với đó, các đối tượng giả vờ nói chuyện với nhau: "Bé này bị oan, thôi tập trung để khép hồ sơ".

Trích xuất hình ảnh từ camera cả nhà xe để xác định lộ trình di chuyển của em T.

Cùng với hàng loạt chiêu thức khác, em T. đã tin có kẻ đã lấy thông tin cá nhân của mình để thực hiện hành vi phạm pháp. Với tâm lý bản thân đã trưởng thành, phải có trách nhiệm giải quyết, không làm phiền đến gia đình nên T. dần dần lún sâu.

Suốt đêm 29 và sáng 30-9, T. giam mình trong phòng với chiếc điện thoại và máy tính kết nối cùng nhóm đối tượng lừa đảo để "giải quyết" vụ việc. Dù vậy, em vẫn hoài nghi nên có lúc nhắn hỏi: "Sao giống kịch bản "bắt cóc online" vậy anh?". Khi em vừa dứt lời, đối tượng gắt gỏng: "Em muốn bị "bắt cóc online" lắm hay sao mà cứ giỡn hoài vậy"!.

Đấu tranh, giằng xé

Sau một đêm mất ngủ, bị các đối tượng theo dõi 24/24, đầu óc T. dần mụ mẫm. Sáng hôm sau, em đã có ý định viết giấy cầu cứu cha (không dám nói, sợ các đối tượng nghe và bị quy kết "làm lộ bí mật điều tra") nhưng không thực hiện được.

Em N.N.B.T. làm việc với cơ quan công an sau khi được giải cứu an toàn

Biết T. đã sập bẫy, các đối tượng xây dựng kịch bản để em nói với cha mẹ chuyển 350 triệu đồng nhằm chứng minh tài chính trong chương trình hợp tác, trao đổi sinh viên du học. Khi không được đồng ý, các đối tượng lại xây dựng kịch bản T. mới va chạm giao thông và giờ bị đòi 10 triệu đồng viện phí.

Nghe con gái gọi điện xin tiền, chiều 30-9, ông N.Y.L. chạy về nhà gặp T. tâm sự, động viên và cảnh báo về tình trạng "bắt cóc online".

Tuy nhiên, do đã bị thao túng tâm lý, lo sợ các đối tượng nghe được câu chuyện nên T. đã quyết định "việc mình, mình tự giải quyết".

Thấy con gái xin phép đi dạy thêm, ông L. đã yên tâm và tiếp tục đi làm. T. sau đó đã nghe theo các đối tượng, đón xe xuống TP HCM với tâm lý nếu bị lừa thì tài khoản của mình không có tiền, còn nếu thật thì được "minh oan".

Em T. kể lại quá trình đấu tranh tâm lý bất thành với nhóm "bắt cóc online"

T. kể lại, các đối tượng liên tục hối thúc và nói nếu không giải quyết sớm sẽ bị bắt tạm giam 37 ngày. Em dự tính sang năm sẽ thi lại ngành sư phạm, sợ hồ sơ "xấu" nên rất lo lắng.

Trong lúc chờ tới giờ xe chạy, T. đã đón xe Grab ra một quán cà phê quen thuộc. Tại đây, cuộc đấu tranh tâm lý vẫn chưa chấm dứt, em đã nhắn vào nhóm gia đình nhờ khoảng 20 giờ tới trung tâm dạy thêm đón về.

Bên cạnh đó, T. chọn tuyến đường ra điểm xe đón (nhà xe có nhiều điểm đón) có nhiều camera an ninh và cha mẹ hay đi làm về, với hy vọng gặp được người quen để kéo mình quay lại.

Tuy nhiên, mọi việc không diễn ra như dự tính của nữ sinh viên. Gần 20 giờ ngày 30-9, em bước lên xe khách trong tình trạng các đối tượng vẫn luôn theo dõi, bắt luôn mở zoom, micro và camera.

Đến giờ hẹn, gia đình T. tới trung tâm đón con nhưng được thông báo hôm nay em không đi dạy. Gia đình đã gọi hàng trăm cuộc điện thoại nhưng T. đã bị các đối tượng yêu cầu để chế độ "không làm phiền". Sau khi tìm kiếm các vị trí T. hay lui tới nhưng không thấy, nghi ngờ con bị bắt cóc, gia đình đã tới Công an phường Tân Lập trình báo.

Sau ít giờ tiếp nhận thông tin, cơ quan công an xác định T. đã bị bắt cóc lên xe khách của nhà xe T.O. Ngay lập tức, lực lượng công an đã liên hệ với chủ nhà xe, tài xế và phụ xe phối hợp giải cứu. Lúc này, em T. chỉ cách TP HCM khoảng 100 km.

"Chúng tôi yêu cầu tài xế, phụ xe giám sát T. 24/24, kiên quyết không được cho em xuống xe giữa đường" - lãnh đạo Công an xã Tân Lập kể.

Ngay sau đó, người thân của gia đìnhT. - đang sinh sống ở TP HCM - đã ra nhà xe T.O, phối hợp với tài xế, phụ xe giải cứu nữ sinh an toàn.