Đầu tư AI gia tăng sức ép lên thị trường vốn tại Mỹ





Không chỉ Chính phủ, khu vực doanh nghiệp Mỹ cũng đang đẩy mạnh huy động vốn. Đặc biệt, làn sóng đầu tư hàng trăm tỷ USD vào trí tuệ nhân tạo đang khiến nhu cầu vay nợ của các tập đoàn công nghệ tăng mạnh, qua đó tạo thêm sức ép lên thị trường vốn.

Theo số liệu thống kê mới công bố, từ đầu năm đến tháng 7, các tập đoàn Amazon, Alphabet, Meta và Oracle đã phát hành khoảng 194 tỷ USD trái phiếu, cao hơn gần 80% so với lượng phát hành của cả năm ngoái. Goldman Sachs dự báo, nếu tính thêm Microsoft, trong cả năm 2026, tổng chi tiêu vốn của 5 tập đoàn công nghệ này có thể lên mức 750 tỷ USD.

Việc các doanh nghiệp công nghệ đồng loạt tăng vay nợ đang bổ sung một lượng lớn trái phiếu mới vào thị trường. Tổng giá trị trái phiếu do doanh nghiệp Mỹ phát hành từ đầu năm đã đạt gần 1.700 tỷ USD, tăng khoảng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn cung tăng đang bắt đầu tác động tới điều kiện huy động vốn. Dù nhu cầu đặt mua trái phiếu của các tập đoàn công nghệ vẫn ở mức cao, nhưng đã giảm so với đầu năm. Khoảng chênh lệch lợi suất mà các doanh nghiệp phải trả so với trái phiếu Chính phủ cũng đang tăng lên.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ cũng phải huy động lượng vốn lớn để tài trợ cho thâm hụt ngân sách. Theo các chuyên gia, khi trái phiếu Chính phủ và doanh nghiệp cùng cạnh tranh thu hút dòng tiền dài hạn, nhà đầu tư có thể yêu cầu mức lợi suất cao hơn để hấp thụ lượng chứng khoán nợ ngày càng lớn.

Hiện nay, chi phí huy động vốn tại Mỹ đang ở mức cao do nhu cầu vay của cả khu vực doanh nghiệp và Chính phủ đều tăng mạnh. Nếu áp lực này tiếp tục duy trì, điều kiện tài chính tại Mỹ có thể vẫn bị thắt chặt ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang không tăng thêm lãi suất.