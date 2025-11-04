Đầu tư chứng khoán: Chuyện ‘lãi – lỗ’ không chỉ là những con số

Từ những lần "cộng lãi - trừ lỗ"…

Mới đây, một bài đăng trên một trang mạng xã hội đã gây bão với hình ảnh một nhà đầu tư (NĐT) trẻ ôm mặt tiếc nuối: "2020: bán 2 cây vàng lấy vốn đầu tư, nghe mấy thầy bảo cổ rẻ lắm. 2025: cổ rẻ hơn thiệt mà vàng thì tăng gấp ba. Sau 5 năm, - 2 cây vàng + 1 file excel âm vốn."

Chạm đúng nỗi lòng, bài đăng nhanh chóng nhận hàng loạt bình luận.

Nhiều nhà đầu tư ngay lập tức đồng cảm và chia sẻ lần cộng lãi và trừ lỗ không thể quên. Không chỉ dừng lại ở con số lãi và lỗ, hành trình đầu tư chứng khoán được chia sẻ với nhiều góc nhìn đa chiều và sâu sắc hơn.

"3 phiên tím hôm sau đu đỉnh mất gần nửa tháng lương!" – một độc giả ngậm ngùi comment. "Đợt đầu vô lãi 2 tháng lương tưởng ngon ăn, ai dè sau đó lỗ 11 tháng lương +1 bài học nhớ đời".

Sự tiếc nuối không chỉ đến từ những khoản lỗ, mà còn từ những lần chậm chân, lỡ nhịp ngay trước ngưỡng thắng lợi. Cảm giác "giá như..." này là bài học tâm lý mà ai cũng phải đối mặt. "Lời 2 chỉ vàng mà không chốt, sau đó quay đầu lỗ tức ghê." "Lãi đc 1 tháng lương mà ham quá giữ thêm 1 tuần quay đầu mất sạch thêm lỗ 3 củ nữa" – một vài độc giả khác cho hay.

Hai mặt cảm xúc "lãi – lỗ" của NĐT khi dấn thân vào thị trường chứng khoán.

…đến những trải nghiệm quý giá để đi đường dài

Sau những bài học "trừ lỗ" chỉ vì nghe theo tin đồn, nhiều nhà đầu tư có xu hướng muốn tự đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với khoản đầu tư lãi, lỗ của mình. Một nhà đầu tư đúc rút bài học: "Không ai không từng sai, quan trọng là biết rút kinh nghiệm sau mỗi lần lỗ."

Thay vì chạy theo các mã hot của ai đó mách bảo, nhiều nhà đầu tư bắt đầu học cách tự ra quyết định bằng dữ liệu và kiến thức. "Ngày xưa giá như mình biết đọc báo cáo tài chính sớm, là đỡ mất khối tiền. Đúng là tầm quan trọng của việc tự học". – một nhà đầu tư trải lòng. "Từng âm 1 tháng lương stress cực giờ không để hết vào một mã nữa." – một "chứng sĩ" khác chia sẻ về bí kíp "không để trứng vào một giỏ".

Cùng với việc tự trau dồi kiến thức, nhiều nhà đầu tư còn nhận ra điểm cộng khi biết tối ưu công nghệ từ các ứng dụng đầu tư như những "trợ lý" đắc lực.

Các tính năng thông minh trở thành "trợ lý" đắc lực của nhà đầu tư

Các tính năng theo dõi thông minh tích hợp AI News và máy học giúp cập nhật biến động giá cổ phiếu, tin tức thị trường trong nước và quốc tế theo thời gian thực... Nhờ đó, nhà đầu tư có thể nắm bắt thông tin nhanh hơn, củng cố kiến thức và điều chỉnh chiến lược hiệu quả hơn.

Không chỉ dừng lại ở quyết định mua - bán cổ phiếu, một xu hướng đáng chú ý của năm 2025 là nhà đầu tư không còn bị bó buộc vào một loại hình duy nhất, thay vào đó linh hoạt phân bổ tài sản qua nhiều kênh khác nhau như chứng khoán, vàng, hay tiền gửi để quản lý rủi ro tốt hơn, thay vì chỉ dồn tiền vào một kênh duy nhất.

Dù bài học kinh nghiệm trên hành trình đầu tư chứng khoán có thể khác nhau, nhiều nhà đầu tư dần nhận ra: tinh thần tự chủ là giá trị bền vững để vững vàng đi dài và xa hơn. "Giờ chỉ follow mỗi chiến lược của mình, đỡ drama, có lỗ cũng nhẹ đầu. Tầm quan trọng cùa tự học tự đọc đó anh em". "Tự chủ, tự do, tự trưởng thành – combo 3T của nhà đầu tư bản lĩnh!" - Khi thị trường biến động, quyết định đầu tư nên là kết quả của sự chuẩn bị, học hỏi và kiểm soát rủi ro cá nhân.

Mỗi lần "trừ" lỗ là một lần nản lòng, nhưng họ hiểu rằng trong đầu tư, lãi – lỗ là điều tất yếu. Quan trọng hơn, mỗi lần như thế lại giúp họ tích lũy thêm kinh nghiệm và kiến thức cũng như rèn luyện bản lĩnh và sự kiên cường trước những biến động khó lường của thị trường chứng khoán. "Tính ra mất nhỏ mất to còn hơn mất hết, anh chị ạ!"– một nhà đầu tư chia sẻ thẳng thắn.

Từ những thảo luận về đầu tư năm 2025, có thể thấy việc "lãi – lỗ" không chỉ là những con số, mà còn là cơ hội để nhà đầu tư rèn bản lĩnh, thích ứng tốt hơn với những biến động và quan trọng hơn là luôn giữ tinh thần tự chủ trên hành trình đầu tư của chính mình.