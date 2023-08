Đầu tư đất nền 3 năm không lên giá, nhà đầu tư ngậm ngùi “bỏ quên”, xem như của để dành cho con cái

Vào năm 2020, chị H, ngụ quận 12 (Tp.HCM) đầu tư 2 nền đất thổ cư tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai). Đây là hai mảnh đất nhiều lần giá lên – xuống kể từ thời điểm chị mua. Tuy nhiên, chị H vẫn chưa bán bán được. Lúc bán giá chênh (so với giá mua vào) không có người hỏi, lúc giá tụt (so với giá mua vào) thì chị lại không muốn bán vì tiếc. Hiện tại, hai nền đất của chị đang thấp hơn giá mua vào 200 triệu.

Theo chị H, hai nền đất này không vay ngân hàng nên không quá áp lực. Tuy nhiên, dòng tiền chôn lại gần 3 năm nay khiến chị khá lo lắng. Nhìn nhiều người đầu tư đất nền lời bằng lần, chị H rầu rĩ cho biết: “Với bối cảnh này, có thể phải mất thêm vài năm nữa, đất mới bán được, xem như là “của để dành” cho con cái sau này vậy”.

Tham gia đầu tư bất động sản gần 3 năm, nhóm anh T, ngụ Tp.Thủ Đức, Tp.HCM cũng ở trạng thái lo lắng vì giá đất không tăng trong 2 năm mua vào, thậm chí trở về mức giá của năm 2019, thấp hơn giá mua vào cuối năm 2021. Điều quan trọng là hiện tại thị trường khu vực Bình Thuận yếu thanh khoản khiến việc bán đất của anh gặp khó khăn. Trong khi đó, nhóm anh T lại không muốn bán lỗ.

Trường hợp các nhà đầu tư mắc kẹt giữa việc bán lỗ và giữ đất chờ thêm (chưa xác định thời gian thị trường phục hồi) diễn ra khá nhiều trên thị trường. Những nhà đầu tư mới vào thị trường 2-3 năm nay, từ thời điểm Covid-19 đến nay gần như phải chấp nhận câu chuyện giá bất động sản không tăng, hoặc đi ngang.

Không ít trường hợp nhà đầu tư bỏ tiền tỉ mua đất vài năm nhưng giá không lên hoặc bán không được đã quyết định “lãng quên”, xem như chôn vốn thời gian dài. Đây đa số là trường hợp vào thị trường với kì vọng thu dòng tiền trong ngắn hạn. Tuy nhiên, những diễn biến của thị trường khó đoán, khiến kế hoạch của nhà đầu tư “đổ vỡ”.

Ghi nhận cho thấy, do thị trường trầm lắng giao dịch, nhiều nhà đầu tư phải xác định từ câu chuyện đầu tư ngắn hạn thành dài hạn. Đây đa số là các nhà đầu tư có dòng vốn khiêm tốn. Rất muốn ra hàng nhưng vì lỗ sâu hoặc bán mãi không được nên tìm cách xoay dòng tiền, giữ tài sản.

Hiện đất nền vẫn là phân khúc ghi nhận mức độ giảm giá nhiều nhất trong các phân khúc. Tuy nhiên, so với thời điểm đầu năm 2023, mức độ giảm giá đã chậm lại. Mức giảm phổ biến hiện nay từ 10-20%. Cùng với đó, tình trạng nhà đầu tư rao bán ngộp cũng giảm. Không phải do các nhà đầu tư hết khó khăn mà những tín hiệu tích cực về lãi suất đang được các nhà đầu tư kì vọng thị trường sẽ phục hồi từ cuối năm nay trở đi. Từ đó, nhà đầu tư có hi vọng giá sẽ bật tăng trở lại, nên cố giữ tài sản thêm.

Theo các chuyên gia, phải bước sang nửa năm 2024, phân khúc đất nền mới có dấu hiệu hồi phục sức cầu. Các yếu tố hạ tầng cũng được kì vọng thúc đẩy phân khúc này trở lại vào năm sau.