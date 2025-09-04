Đầu tư Izumi City: Biến thu nhập hàng tháng thành tài sản tích lũy

Đón đầu xu hướng này, các chủ đầu tư lớn như Nam Long đã bắt tay cùng các ngân hàng đưa ra các giải pháp tài chính ưu việt, mở ra cơ hội sở hữu và tích sản cho nhiều nhà đầu tư tại các đô thị tích hợp liền kề trung tâm TP.HCM.

Khu đô thị vệ tinh hấp dẫn giới đầu tư thông minh

Sự bứt phá của hạ tầng khu Đông TP.HCM với các dự án trọng điểm như sân bay quốc tế Long Thành, các tuyến cao tốc huyết mạch và metro đang biến những đô thị vệ tinh như Izumi City ở Biên Hòa (Đồng Nai) trở thành tâm điểm thu hút đầu tư. Theo giới đầu tư, tọa độ này nắm giữ tài sản bởi khu đô thị tích hợp được quy hoạch bài bản, đón đầu làn sóng dịch chuyển dân cư và còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Nằm bên dòng sông Đồng Nai, Izumi City là biểu trưng của một đô thị tích hợp hiện đại, phồn vinh hòa quyện cùng thiên nhiên với lợi thế "vàng" khi chỉ cách trung tâm TP.HCM 30 phút di chuyển. Hơn thế, dự án sở hữu loạt lợi thế hiếm có khi nằm tại tâm điểm hạ tầng trọng yếu của khu vực, nơi hội tụ tiềm năng kinh tế sôi động, kết nối giao thông thuận tiện, dịch vụ ngoại khu phong phú cùng hệ tiện ích nội khu toàn diện. Đặc biệt, Izumi Canaria - phân khu mới của đô thị tích hợp Izumi City vừa được chủ đầu tư Nam Long giới thiệu ra thị trường, đã thu hút sự quan tâm của giới bất động sản bởi đáp ứng cả nhu cầu đầu tư lẫn an cư lâu dài.

Việc sở hữu một bất động sản tại khu đô thị vệ tinh như Izumi City không chỉ đơn thuần là đầu tư một nơi để an cư mà còn tích lũy một tài sản chiến lược, có khả năng gia tăng giá trị song hành cùng sự phát triển của cả khu vực. Thực tế đã chứng minh qua phân khu đầu tiên của dự án, sau khi hoàn thành và bàn giao, một cộng đồng cư dân văn minh đã hình thành, tạo nên sức sống và bảo chứng vững chắc cho giá trị của toàn đô thị.

Phân khu đầu tiên của Izumi City đã bàn giao và dần hình thành cộng đồng cư dân.

Sở hữu tài sản từ thu nhập hàng tháng: Giải pháp tài chính ưu việt

Với nhiều người, nỗi lo lớn nhất khi đầu tư vào sản phẩm bất động sản là phải chuẩn bị một khoản vốn tự có tương đối lớn và đối mặt với áp lực thanh toán. Theo các chuyên gia, lối tư duy "chờ đủ tiền mới mua" thường khiến họ bỏ lỡ "thời điểm vàng" khi giá bất động sản liên tục tăng theo thời gian cùng với sự phát triển của hạ tầng.

Hiểu rõ rào cản về dòng tiền của nhà đầu tư, Nam Long cùng các đối tác ngân hàng chiến lược đã thiết kế những "công cụ tài chính" ưu việt như Easy Pay (Tài chính trong tầm tay) và tài khoản ưu tiên Dragon - giúp tối ưu dòng tiền và gia tăng lợi nhuận đầu tư cho khách hàng.

Với các gói tài chính linh hoạt này, thay vì phải thanh toán một khoản tiền lớn ban đầu, nhà đầu tư có thể chia nhỏ lịch thanh toán, phù hợp với nguồn thu nhập định kỳ. Bên cạnh đó, lịch thanh toán được thiết kế linh hoạt giúp giảm tối đa áp lực trong những năm đầu, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư cân đối chi tiêu và tích lũy. Đặc biệt, trong bối cảnh lãi suất ổn định, việc sử dụng đòn bẩy tài chính từ ngân hàng là một chiến lược khôn ngoan, giúp nắm giữ tài sản ở các đô thị vệ tinh có biên độ tăng giá hấp dẫn trong khi vẫn giữ lại được nguồn vốn cho các kế hoạch khác.

Tại tọa đàm "Mua nhà trả góp bằng lương" do Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng tập đoàn Nam Long tổ chức mới đây, các chuyên gia kinh tế cũng khẳng định thay vì để tiền nhàn rỗi hoặc gửi tiết kiệm với lãi suất khiêm tốn, nhà đầu tư có thể biến thu nhập hàng tháng thành dòng vốn để "góp" dần cho một tài sản lớn, một khoản đầu tư cho tương lai vững bền.

Những giải pháp tài chính linh hoạt đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy quyết định đầu tư bất động sản.

TS Đinh Thế Hiển cho rằng hiện nay mặt bằng lãi suất đang khá tốt, do đó nếu biết cân đối bài toán tài chính, mua nhà bằng lương thì đây không chỉ là sở hữu một nơi an cư mà còn là một tài sản đầu tư, có khả năng tăng giá tốt cho người mua.

Trong khi đó, bà Dương Thùy Dung - Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam - nhận định những khu đô thị tích hợp, đa chức năng với pháp lý vững chắc từ các chủ đầu tư uy tín đang là lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư cá nhân. Do đó, các đô thị vệ tinh tích hợp có lợi thế về kết nối hạ tầng, ưu tiên chất lượng sống là xu hướng lựa chọn của các nhà đầu tư với tiềm năng gia tăng giá trị bền vững.

Là mảnh ghép tiếp theo của đại đô thị Izumi City, phân khu Izumi Canaria chính là sản phẩm dành cho những nhà đầu tư có tầm nhìn. Tọa lạc tại vị trí đắt giá tiếp giáp sông và kênh đào, Izumi Canaria không chỉ mang đến một không gian sống xanh chuẩn resort mà còn hội tụ những yếu tố bảo chứng cho tiềm năng tăng giá vượt trội.

Được phát triển bởi Nam Long cùng hai đối tác hàng đầu Nhật Bản là Hankyu Hanshin Properties và Tokyu Corporation, Izumi Canaria là sự kết hợp giữa kinh nghiệm bản địa và chuẩn mực quốc tế, cam kết về tiến độ, chất lượng và giá trị tăng lên theo thời gian.

Izumi Canaria – phân khu liền kề sông nước tự nhiên của đô thị Izumi City.

Do đó, việc sở hữu Izumi Canaria vào thời điểm này không chỉ là mua một ngôi nhà, mà là khởi đầu cho hành trình tích sản thông minh. Bằng cách tận dụng các giải pháp tài chính được "may đo" riêng, nhà đầu tư đang nắm bắt cơ hội đi trước, đón đầu tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của hạ tầng khu vực và sở hữu một tài sản giá trị, một tích sản bền vững cho thế hệ tương lai.

Xem thêm thông tin về Izumi City tại: www.izumicity.vn