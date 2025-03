Đầu tư tiền ảo, mất tiền thật

Cuối tháng 2/2025, trên nhiều hội, nhóm, trang mạng xã hội liên tục có các bài viết thông tin, quảng cáo liên quan đồng tiền ảo Pi Network. Đặc biệt, việc Pi Network được niêm yết trên một số sàn giao dịch tiền ảo đã tạo tâm lý phấn khích trong cộng đồng những người đang sở hữu “đồng tiền” này. Không ít người chia sẻ trên mạng xã hội rằng họ “mơ” trở thành những triệu phú, sớm đổi đời.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng và các chuyên gia không ít lần đã lên tiếng cảnh báo về việc đầu tư vào Pi Network nói riêng và tiền ảo nói chung nếu không cẩn thận, rất dễ mất tiền thật.

TS. Đặng Minh Tuấn, Chủ tịch Liên minh Blockchain Việt Nam chỉ ra bản chất Pi Network là một dự án không minh bạch, đồng tiền ảo này hiện đang được một số cá nhân và tổ chức quảng cáo quá mức với kỳ vọng “đồng tiền” này sẽ phổ biến rộng rãi nhất trên thế giới, nhưng thực tế hiện nay phần lớn quốc gia không chấp nhận về mặt pháp lý.

Cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo người dân về rủi ro khi đầu tư tiền ảo

Cũng liên quan đến đồng Pi, Công an TP. Hà Nội hồi đầu tháng 3/2025 đã phát đi cảnh báo liên quan tới tiền ảo. Lực lượng chức năng thông tin, một số đối tượng có thể lợi dụng đồng tiền Pi Network để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, như tạo ra các đồng tiền ảo giả mạo Pi, huy động vốn nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thậm chí, các đối tượng xấu còn tạo ứng dụng giả mạo Pi Network để thu thập trái phép dữ liệu của người dùng, truy cập bất hợp pháp nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc tiền ảo trong các giao dịch mua, bán tiền ảo Pi. Công an một số tỉnh cũng cảnh báo, các đối tượng thậm chí sẵn sàng giả danh cơ quan chức năng, dụ dỗ người dân thiếu kiến thức đầu tư vào tiền ảo và một loạt các nguy cơ về mất an toàn thông tin, mất tài sản thật. Nhiều người khi được hỏi cho biết chỉ đầu tư theo đám đông, mà không tìm hiểu về giá trị pháp lý và những rủi ro có thể gặp phải.

Khác với hệ thống ngân hàng truyền thống, một khi tài sản là các giao dịch tiền điện tử đã bị đánh cắp, cơ hội thu hồi gần như bằng không. Có thể thấy, những ai có ý định đầu tư vào tiền ảo sẽ phải đối mặt với rủi ro lớn. Người đầu tư sẽ phải đánh cược trước nguy cơ tài sản thật không cánh mà bay.

Được biết, vài năm gần đây nhiều sàn tiền ảo sập bởi tấn công mạng khiến nhiều người giao dịch chịu thiệt hại hàng tỷ USD. Mới đây nhất vào ngày 21/2, sàn giao dịch tiền mã hóa Bybit đã hứng chịu một cuộc tấn công mạng nghiêm trọng, tội phạm mạng đã “cuỗm” mất 1,5 tỷ USD trên sàn. Hay một số trường hợp điển hình khác như tiền số TON “bay” hàng tỷ USD sau khi CEO Telegram bị bắt năm 2024… Đây là chính là những bài học nhãn tiền dành cho những ai mạo hiểm đầu tư vào những loại tiền không được đảm bảo về mặt pháp lý.

Về mặt luật pháp tại Việt Nam, tiền ảo nói chung, đồng Pi nói riêng chưa được coi là tài sản. Vì vậy, những vụ việc lừa đảo liên quan đến các giao dịch tiền ảo khó được pháp luật bảo vệ, xử lý. Theo quy định của NHNN tiền ảo không phải phương tiện thanh toán.

Do đó, bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sử dụng tiền ảo nói chung, đồng tiền ảo Pi nói riêng vào hoạt động thanh toán sẽ bị xử phạt theo khoản 6 Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, được sửa đổi tại điểm d khoản 15 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP với mức phạt từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Nặng hơn nữa, những ai vi phạm cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 206 Bộ luật Hình sự về Tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Có thể nói nhà đầu tư sẽ chịu “tiền mất tật mang” khi đầu tư loại tài sản này vì không được bảo vệ.