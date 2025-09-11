Giông bão là hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, thường đi kèm với gió lớn, mưa to và đặc biệt là sấm sét. Đối với hệ thống điện và các thiết bị điện gia dụng trong nhà, giông bão luôn là một mối đe dọa tiềm ẩn đáng kể. Trong số đó, điều hòa không khí, một thiết bị điện có công suất lớn và thường được lắp đặt cả trong nhà lẫn ngoài trời dễ bị tổn thương hơn cả.

Nhiều người có thói quen vẫn để điều hòa hoạt động hoặc chỉ tắt bằng điều khiển từ xa khi trời giông bão mà không rút phích cắm hay ngắt cầu dao. Tuy nhiên, hành động tưởng chừng vô hại này lại có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, từ hỏng hóc thiết bị đắt tiền đến nguy cơ cháy nổ, giật điện.

Vì sao nên tắt nguồn điện điều hòa khi giông bão? Có một số lý do sau:

Nguy cơ sét đánh lan truyền gây hỏng hóc nghiêm trọng

Đây là lý do hàng đầu và nguy hiểm nhất vì sao nên tắt nguồn điện điều hòa khi giông bão. Sét đánh không nhất thiết phải trúng trực tiếp vào ngôi nhà của bạn để gây thiệt hại. Ngay cả khi sét đánh vào đường dây điện hoặc một vị trí gần đó, nó vẫn có thể tạo ra một xung điện áp cực lớn, gọi là sét lan truyền, đi vào hệ thống điện trong nhà.

- Tăng điện áp đột ngột: Sét lan truyền có thể làm tăng điện áp đột ngột lên hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn volt trong tích tắc. Mức điện áp này vượt xa khả năng chịu đựng của bất kỳ thiết bị điện gia dụng nào.

- Hỏng bo mạch điều khiển: Điều hòa không khí có các bo mạch điện tử phức tạp để điều khiển hoạt động. Khi bị sét lan truyền tấn công, các linh kiện điện tử trên bo mạch này sẽ bị cháy, chập hoặc hư hỏng vĩnh viễn, khiến điều hòa không thể hoạt động được nữa. Chi phí sửa chữa, thay thế bo mạch thường rất đắt đỏ, thậm chí có thể phải thay mới toàn bộ thiết bị.

- Phá hủy các bộ phận khác: Không chỉ bo mạch, các bộ phận khác như động cơ quạt, máy nén, cảm biến cũng có thể bị ảnh hưởng và hư hỏng nghiêm trọng do quá tải điện áp.

Việc ngắt nguồn điện điều hòa bằng cách rút phích cắm hoặc ngắt cầu dao (aptomat) tổng sẽ cắt đứt hoàn toàn kết nối giữa thiết bị và nguồn điện lưới, tạo thành một lớp bảo vệ vật lý hiệu quả chống lại sét lan truyền. Đây là một cách bảo vệ điều hòa khi trời mưa bão vô cùng đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả.

Biến động điện áp đột ngột và ảnh hưởng tuổi thọ thiết bị

Trong giông bão, hệ thống điện lưới quốc gia thường không ổn định; có thể xảy ra tình trạng mất điện đột ngột, sau đó có điện trở lại ngay lập tức, hoặc điện áp tăng/giảm bất thường (sụt áp hoặc quá áp).

Điện áp không ổn định có thể gây hư hỏng từ từ cho các linh kiện điện tử bên trong điều hòa. Các bộ phận như tụ điện, biến áp, và vi mạch điều khiển rất nhạy cảm với sự dao động điện áp này.

Khi có điện trở lại sau mất điện đột ngột, nếu điều hòa đang ở chế độ bật, nó sẽ khởi động lại ngay lập tức. Việc bật/tắt điện liên tục trong thời gian ngắn có thể gây sốc điện cho máy nén và các linh kiện khác, làm giảm tuổi thọ của thiết bị hoặc thậm chí gây chập cháy.

Việc tắt điều hòa khi giông bão cũng giúp bạn tiết kiệm một lượng điện nhỏ, phòng trường hợp giông bão kéo dài và bạn quên không tắt.

Việc ngắt cầu dao điều hòa hoặc rút phích cắm sẽ giúp bảo vệ thiết bị khỏi những biến động điện áp không mong muốn này, kéo dài tuổi thọ cho điều hòa của bạn.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng

Ngoài việc bảo vệ thiết bị, lý do nên tắt nguồn điện điều hòa khi giông bão còn nằm ở việc đảm bảo an toàn cho chính bản thân và gia đình bạn.

Trong điều kiện mưa lớn, ẩm ướt, đặc biệt là với dàn nóng điều hòa được đặt ngoài trời, có thể xảy ra tình trạng rò rỉ điện do lớp cách điện bị hỏng hoặc nước xâm nhập vào các mối nối điện. Nếu có người vô tình chạm vào dàn nóng hoặc khu vực bị rò điện, nguy cơ giật điện là rất cao.

Trong những trường hợp xấu nhất, sét đánh trực tiếp hoặc quá tải điện do sét lan truyền có thể gây cháy nổ điều hòa. Việc này không chỉ phá hủy thiết bị mà còn có thể gây cháy lan sang các vật dụng khác trong nhà, đe dọa tính mạng và tài sản.

Khi đã ngắt nguồn điện, bạn có thể hoàn toàn yên tâm rằng điều hòa đã được bảo vệ khỏi các rủi ro liên quan đến điện trong thời tiết giông bão, giúp bạn tập trung vào việc đảm bảo an toàn cho các khía cạnh khác của ngôi nhà.

Cách tắt nguồn điều hòa đúng cách khi giông bão

Tắt điều hòa bằng điều khiển từ xa: Đây là bước đầu tiên để dừng hoạt động của máy.

Rút phích cắm điện: Nếu điều hòa sử dụng phích cắm rời, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ điện.

Ngắt cầu dao (aptomat) riêng của điều hòa hoặc aptomat tổng của gia đình: Đây là cách an toàn nhất để cắt hoàn toàn nguồn điện cung cấp cho điều hòa.

Thực hiện những bước này ngay khi có dấu hiệu giông bão sắp đến và đợi đến khi thời tiết ổn định hoàn toàn mới bật lại.



