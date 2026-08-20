Dạy con: Đừng bao giờ giúp anh chị em 3 việc này, dù mối quan hệ có tốt đến đâu cũng không nên

Những anh chị em từng tranh nhau một viên kẹo khi còn nhỏ, khi trưởng thành có thể vì “quá nhiệt tình giúp đỡ nhau” mà trở mặt thành thù. Tiền bạc, chuyện hôn nhân và những việc con cái, đây là 3 kiểu “giúp đỡ” mà dù anh chị em có thân thiết đến đâu cũng không nên tùy tiện nhận lời.

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1. Đừng đứng ra bảo lãnh, gánh nợ thay anh chị em

Anh chị em gặp khó khăn về tiền bạc, làm ăn thua lỗ hay vay nợ quá khả năng chi trả, việc đầu tiên họ thường nghĩ đến có thể là tìm người thân để nhờ giúp đỡ. Thương anh chị em, nhiều người sẵn sàng rút tiền tiết kiệm, thậm chí đứng tên vay hoặc bảo lãnh khoản nợ thay. Nhưng chuyện tiền bạc một khi đã dính vào giấy tờ, rất dễ từ tình thân trở thành gánh nặng.

Nếu người thân không có khả năng trả nợ, người đứng ra vay hoặc bảo lãnh có thể phải tự mình xoay xở khoản tiền đó. Khi ấy, không chỉ tiền tiết kiệm mà cả những tài sản dành dụm nhiều năm cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng. Vì vậy, giúp anh chị em lúc khó khăn là điều đáng quý, nhưng nên giúp trong khả năng của mình, thay vì ôm luôn trách nhiệm tài chính của họ.

Nếu người thân gặp chuyện bất ngờ như bệnh tật, tai nạn, thiên tai..., có thể tùy điều kiện mà hỗ trợ một phần. Nhưng với những khoản nợ xuất phát từ cờ bạc, tiêu xài quá tay, vay mượn liên tục hoặc làm ăn thiếu tính toán, việc đứng ra “dọn dẹp” thay chỉ có thể khiến vấn đề kéo dài.

Tiền bạc giữa anh chị em càng thân càng nên rõ ràng. Nếu cho vay, nên thống nhất cụ thể cách trả; còn chuyện đứng tên hộ, vay hộ hay bảo lãnh, tốt nhất nên cân nhắc thật kỹ và mạnh dạn từ chối nếu vượt quá khả năng của mình.

2. Đừng tùy tiện can thiệp vào chuyện hôn nhân của anh chị em

Em gái chạy về khóc lóc, kể đủ chuyện không hay về chồng. Bạn thương em, lập tức cùng em mắng người chồng, thậm chí còn khuyên: “Cuộc sống như vậy thì chia tay đi cho rồi”. Nhưng ngày hôm sau, hai vợ chồng lại làm hòa.

Những lời khuyên “chia tay đi” mà bạn từng nói trong lúc tức giận rất có thể trở thành bằng chứng cho thấy bạn đang xúi giục, gây chia rẽ. Người em rể từ đó ôm hận, em gái lại bị kẹt ở giữa, cuối cùng mối quan hệ anh em cũng trở nên xa cách.

Vợ chồng thường là người “đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa”. Những gì bạn nghe được đôi khi chỉ là một phiên bản đã được cắt ghép từ góc nhìn của một người. Vì vậy, trước những mâu thuẫn hôn nhân thông thường, tốt nhất hãy là người lắng nghe, đừng trở thành người phán xét.

Tuy nhiên, có một ranh giới đặc biệt cần lưu ý: bạo lực gia đình. Nếu câu chuyện liên quan đến bạo lực gia đình, bản chất sự việc hoàn toàn khác.

Với những cuộc cãi vã thông thường giữa vợ chồng, hãy làm người lắng nghe thay vì làm trọng tài. Nhưng nếu phát hiện dấu hiệu bạo lực gia đình, hãy lập tức ủng hộ người thân tìm kiếm sự trợ giúp từ cơ quan chức năng hoặc tổ chức bảo vệ phụ nữ. Đó mới là cách bảo vệ người thân thực sự.

3. Đừng can thiệp quá sâu vào chuyện nuôi dạy con của anh chị em

Anh chị em có thể tìm đến bạn để than thở chuyện con cái: “Em không biết phải dạy con thế nào”, “Chị trông cháu giúp em vài hôm được không?”, hoặc nhờ bạn đứng ra nói chuyện vì con họ không chịu nghe lời. Nếu thương người thân, bạn hoàn toàn có thể hỗ trợ trong khả năng của mình. Nhưng hỗ trợ khác với việc đứng ra quyết định thay cha mẹ của đứa trẻ.

Mỗi gia đình có cách nuôi dạy, điều kiện sống và hoàn cảnh khác nhau. Điều phù hợp với con bạn chưa chắc đã phù hợp với con của anh chị em. Nếu bạn liên tục can thiệp, đưa ra yêu cầu hoặc trực tiếp xử lý mọi vấn đề thay họ, rất dễ khiến cha mẹ của đứa trẻ cảm thấy bị vượt quyền. Đặc biệt, đừng vì một lần giúp đỡ mà dần trở thành người chịu trách nhiệm chính cho việc chăm sóc và nuôi dạy con của người khác.

Bạn có thể trông cháu khi anh chị em bận việc, chia sẻ kinh nghiệm khi họ cần, hoặc giúp tìm một giải pháp phù hợp. Nhưng những quyết định quan trọng liên quan đến việc học hành, kỷ luật, thói quen sinh hoạt hay cách nuôi dạy trẻ vẫn nên để cha mẹ các em tự chịu trách nhiệm.

Giúp đỡ là dang tay khi người thân cần, không phải thay họ sống cuộc đời của họ. Giữ được khoảng cách vừa đủ không có nghĩa là vô tình. Đôi khi, biết giúp đúng lúc và biết dừng đúng chỗ mới là cách để tình cảm anh chị em không biến thành áp lực cho cả hai bên.