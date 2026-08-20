Học sinh Hà Nội nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp Quốc khánh 2/9

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có hướng dẫn về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026 đối với các đơn vị, cơ sở giáo dục thuộc ngành.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội cùng các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường trung cấp và Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội được nghỉ lễ 2 ngày theo quy định, gồm ngày 1/9 và 2/9.

Các đơn vị đồng thời thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 31/8, sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 22/8.

Như vậy, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc các cơ sở giáo dục nói trên sẽ có kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy, ngày 29/8, đến hết thứ Tư, ngày 2/9/2026.

Cụ thể, lịch nghỉ gồm thứ Bảy 29/8, Chủ nhật 30/8, thứ Hai 31/8, thứ Ba 1/9 và thứ Tư 2/9. Ngày làm việc được hoán đổi sẽ được bố trí làm bù vào thứ Bảy, ngày 22/8.

Bảo đảm an toàn trường học trong kỳ nghỉ

Cùng với việc thông báo lịch nghỉ lễ, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục thực hiện treo cờ Tổ quốc theo quy định.

Ảnh minh họa: MOET

Trong thời gian nghỉ, các trường và đơn vị cần bố trí lực lượng trực chỉ đạo, trực bảo vệ; phối hợp với công an địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cơ sở vật chất, trang thiết bị và phòng, chống cháy nổ.

Các cơ sở giáo dục cũng được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự và bảo đảm an toàn xã hội trong dịp nghỉ lễ.

Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, các đơn vị phải nhanh chóng ổn định nền nếp, bảo đảm hoạt động giáo dục được triển khai đúng kế hoạch và các hướng dẫn của ngành.

Kỳ nghỉ 5 ngày diễn ra ngay trước thềm năm học mới. Theo kế hoạch, các trường tại Hà Nội sẽ tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 vào ngày 5/9.