Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông hành hung thanh niên chạy xe máy trên phố Hà Nội, thách thức "quay thoải mái"

| | Sống

Theo dõi đoạn clip dài 1 phút ghi lại sự việc, dư luận không khỏi bức xúc với hành vi côn đồ của người đàn ông.

Từ tối qua (19/8), mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông vung đấm người đi đường sau tranh cãi về giao thông gây chú ý đặc biệt. Theo nội dung chia sẻ thì người đàn ông xăm trổ, không đội mũ bảo hiểm, nghi vượt đèn đỏ để xảy ra va chạm ở đoạn giao đường Văn Khê - đường khu đô thị Văn Phú (Hà Nội).

Trong clip do người chứng kiến, ngay sau khi xảy ra sự việc, người đàn ông xăm trổ đã xuống xe, lao vào đấm nam thanh niên đi xe máy nhiều lần vào khu vực đầu và trán. Chứng kiến sự việc, một người phụ nữ đã lao vào can ngăn, sự việc sau đó dừng lại. Người đàn ông xăm trổ lên xe máy rời đi và vẫn không đội mũ bảo hiểm.

Không dừng lại ở đó, trên đường rời đi, người đàn ông còn lớn tiếng thách thức người quay clip: "Quay thoải mái đi em ơi, mặt đây này".

Sự việc gây chú ý trong tối 19/8. (Ảnh cắt từ clip)

Hôm nay (20/8), thông tin trên Tuổi Trẻ, Công an phường Kiến Hưng (Hà Nội) cho biết đang xác minh vụ việc trên.

Theo Hương Trà

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Danh sách các trường đại học thành viên thuộc 4 đại học quy mô lớn bậc nhất Việt Nam

Danh sách các trường đại học thành viên thuộc 4 đại học quy mô lớn bậc nhất Việt Nam Nổi bật

Khoan sâu 20m, huy động 20 máy bơm hoạt động suốt 4 tháng để "trục vớt" kho báu hơn 261 tỷ đồng bị vùi dưới 1 cánh đồng ngô

Khoan sâu 20m, huy động 20 máy bơm hoạt động suốt 4 tháng để "trục vớt" kho báu hơn 261 tỷ đồng bị vùi dưới 1 cánh đồng ngô Nổi bật

Chỉ còn 9 ngày để người dân Việt Nam được miễn phí 100% dịch vụ này

Chỉ còn 9 ngày để người dân Việt Nam được miễn phí 100% dịch vụ này

15:50 , 20/08/2026
Công an thông báo đến tất cả những ai nhận được tin nhắn SMS, Zalo, Messenger có nội dung sau

Công an thông báo đến tất cả những ai nhận được tin nhắn SMS, Zalo, Messenger có nội dung sau

15:41 , 20/08/2026
Phó giáo sư dinh dưỡng cảnh báo ăn quá nhiều thứ này có thể rút ngắn tuổi thọ

Phó giáo sư dinh dưỡng cảnh báo ăn quá nhiều thứ này có thể rút ngắn tuổi thọ

15:36 , 20/08/2026
Vì sao không nên để thực phẩm ở ngăn cửa tủ lạnh?

Vì sao không nên để thực phẩm ở ngăn cửa tủ lạnh?

15:22 , 20/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên