Đây là món ăn gì, hương vị ra sao mà khiến khắp cõi mạng "điên đảo" nhiều năm liền?!

Chắc hẳn đã có đôi lần vào những buổi xế chiều, khi cái bụng bắt đầu réo rắt và cơn buồn miệng ập đến nơi công sở, bạn lại tự hỏi: "Hôm nay ăn gì cho đỡ ngán?". Trà sữa thì béo, bánh tráng trộn thì sợ dính răng, bánh tráng nướng lại nhanh ỉu. Đó là lúc người ta nhớ quay quắt về một "siêu phẩm" bình dân nhưng có sức sát thương cực lớn: Bánh tráng cuốn trứng cút lòng đào. Không cầu kỳ, chẳng đắt đỏ, nhưng chính cái sự mộc mạc, dẻo dai quyện trong vị béo tan chảy của lòng đào ấy đã khiến món ăn này trở thành "cơn địa chấn" dai dẳng nhất trên bản đồ ẩm thực đường phố, chấp hết mọi trào lưu sớm nở tối tàn.

Từ món ăn chơi đến "hệ tư tưởng" của hội mê ăn vặt

Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy hiếm có món ăn nào "chiều lòng" người ta dễ như bánh tráng. Nhưng nếu bánh tráng trộn là một bản hòa ca hỗn độn của đủ thức vị, bánh tráng nướng giòn tan như pizza, thì bánh tráng cuốn trứng cút lòng đào lại là một nốt trầm tinh tế, mềm mại và đầy quyến rũ. Nó không tấn công vị giác một cách dồn dập, mà từ từ len lỏi, chinh phục người ăn bằng sự cân bằng hoàn hảo.

@anvatchamcham

Nhiều chị em thú nhận rằng, các loại sốt bơ hay sốt phô mai đôi khi ăn được vài miếng là thấy ngấy tận cổ, cảm giác dầu mỡ đọng lại rất lâu. Nhưng phiên bản trứng cút lòng đào này thì khác, nó có cái sự thanh thoát kỳ lạ, ăn một cuốn lại muốn ăn hai, ăn đến no căng bụng mà vẫn thòm thèm cái vị chua cay mặn ngọt nơi đầu lưỡi.

@anvatchamcham

Chính vì sự "bon miệng" ấy mà món ăn này đã thoát kiếp "ăn vặt lề đường" để trở thành một phần không thể thiếu trong thực đơn xế chiều của dân văn phòng, hay những buổi tụ tập cuối tuần.

@anvatchamcham

Thậm chí, độ "dính" của nó còn khủng khiếp đến mức, người ta bắt đầu sáng tạo ra những chiếc "bánh sinh nhật" được xếp tầng tầng lớp lớp từ những cuốn bánh tráng cắt khúc, cắm thêm vài cây nến lung linh.

@anvatchamcham

Một chiếc bánh sinh nhật mặn mòi, thực tế và đảm bảo là không bao giờ bị bỏ thừa mứa như bánh kem truyền thống. Đó chính là minh chứng rõ nhất cho sức hút không thể chối từ của món ăn quốc dân này.

@anvatchamcham

"Linh hồn" nằm ở 1 phút 20 giây định mệnh

Điều gì làm nên sự khác biệt giữa một cuốn bánh tráng bình thường và một cuốn bánh tráng "thần thánh"? Câu trả lời không nằm ở bánh tráng phơi sương (dù nó cũng quan trọng), không nằm ở bò khô hay ruốc, mà nằm chính ở những quả trứng cút nhỏ xíu kia.

Hãy tưởng tượng, nếu thay bằng trứng cút luộc kỹ, lòng đỏ khô khốc, bở rạc, khi nhai sẽ cảm thấy nghẹn nơi cổ họng, làm mất đi hoàn toàn cái thú vui thưởng thức. Nhưng trứng cút lòng đào thì lại là một câu chuyện khác hẳn. Giới sành ăn truyền tai nhau công thức "vàng": Trứng cút luộc đúng 1 phút 20 giây tính từ lúc nước sôi sùng sục. Chỉ chênh lệch vài giây thôi là hỏng chuyện.

@banhtrangtronbaoanh

Khi đạt đúng độ chín ấy, lòng trắng vừa kịp đông lại, giòn sần sật, bao bọc lấy phần lòng đỏ bên trong còn dẻo quánh, vàng ươm như mật ong. Khi cắn vào cuốn bánh tráng, cái lớp lòng đào ấy vỡ ra, tan chảy, quyện ngay vào lớp bánh tráng dẻo, thấm đẫm vào rau răm, hành phi và bò khô. Cái vị béo ngậy tự nhiên của trứng, nó thơm và "mướt" hơn bất kỳ loại sốt bơ công nghiệp nào. Nó làm mềm đi cái khô của bánh tráng, làm dịu đi cái cay nồng của sa tế, tạo nên một trải nghiệm vị giác bùng nổ mà êm ái vô cùng.

@banhtrangtronbaoanh

Chấm đẫm sốt - Cái kết viên mãn cho vị giác

Sẽ là một thiếu sót cực lớn nếu nói về món ăn này mà bỏ quên bát nước chấm - thứ vũ khí bí mật khiến bao người "gục ngã". Bánh tráng cuốn trứng cút lòng đào thường không ăn khô, mà phải đi kèm với một loại sốt me chua ngọt hoặc sốt quất (tắc) sền sệt, đỏ au màu ớt nhưng không quá cay gắt.

@banhtrangtronbaoanh

Cái cảm giác cầm một khúc bánh tráng ú nu, bên trong lấp ló màu vàng cam của trứng lòng đào, màu xanh của rau răm, chấm thật đẫm vào bát sốt, rồi đưa lên miệng... ôi chao, nó đã gì đâu! Vị chua thanh của me/quất kích thích tuyến nước bọt, vị ngọt dịu cân bằng lại vị mặn của muối tôm, vị béo của trứng, vị thơm lừng của hành phi giòn rụm. Tất cả hòa quyện trong khoang miệng, tạo nên một bản giao hưởng rộn ràng.

Món ăn này mộc mạc là thế, nguyên liệu thì đơn giản, dễ tìm, quanh đi quẩn lại vẫn là những thứ ấy thôi. Nhưng chính cách chế biến tỉ mỉ, từ việc căn giờ luộc trứng đến việc pha sốt sao cho vừa vặn, đã nâng tầm nó lên thành một món "mỹ vị nhân gian" giữa đời thường. Thế nên, dù bao nhiêu trend trà sữa, bánh đồng xu hay trà chanh giã tay đến rồi đi, thì bánh tráng trứng cút lòng đào vẫn cứ lặng lẽ nằm trong top list "phải ăn" của hội chị em, ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác mà chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt.