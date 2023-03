Đây là người đàn ông sẽ ‘gánh’ trách nhiệm xử lý những vấn đề ở SVB

Để bảo vệ khách hàng gửi tiền tại Silicon Valley Bank (SVB), Silicon Valley Bridge Bank đã được thành lập. Theo thông tin mới nhất, Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi liên bang Mỹ (FDIC) đã bổ nhiệm Tim Mayopoulos làm giám đốc điều hành ngân hàng này. Có thể nói, ông chính là người sẽ “gồng gánh” và xử lý những gì “còn sót lại” của SVB trong thời gian tới.



Tim Mayopoulos là một luật sư, người từng điều hành và quản lý một số ngân hàng, tổ chức công nghệ tài chính vượt qua thời kỳ khó khăn.

Ông cũng là một trong những cố vấn của Bank of America trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Ông rời ngân hàng vào tháng 12 năm đó và trở thành giám đốc điều hành của Fannie Mae - công ty bảo hiểm thế chấp do chính phủ kiểm soát.

Năm 2019, Tim trở thành chủ tịch của Blend, 1 công ty công nghệ chuyên cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cho ngân hàng. Ông cũng đã hỗ trợ xử lý khủng hoảng cho Lending Club - một nền tảng cho vay trực tuyến bằng cách tham gia hội đồng quản trị của công ty sau khi CEO bị cắt chức.

Brian Brooks, một luật sư đã làm việc với ông Mayopoulos trong suốt sự nghiệp của mình cho biết: “Ông ấy là một người cực kỳ bình tĩnh, thoải mái và kiểm soát cảm xúc rất tốt. Trải qua cuộc khủng hoảng tài chính tại Bank of America với những thăng trầm của thị trường nhưng thái độ của ông ấy vẫn rất bình tĩnh”.

Nhiều người tin rằng, bằng mối quan hệ sâu, rộng với các nhà đầu tư mạo hiểm, ông Mayopoulos sẽ dễ dàng giải quyết các vấn đề của SVB. Tuy nhiên, một số người cũng cho rằng, ông sẽ không ngồi ở vị trí CEO của Silicon Valley Bridge Bank (SVBB) lâu. Rất có thể, ông chỉ phụ trách công việc cho đến khi FDIC có thể bán hoặc thanh lý ngân hàng này. Cơ quan quản lý vẫn đang giao bán SVB.

Theo thông tin từ The New York Times, ông Mayopoulos sẽ điều hành các hoạt động kinh doanh của ngân hàng, xử lý các vấn đề “còn sót lại” sau cú sập, sàng lọc các khoản đầu tư và khoản vay vẫn còn giá trị. Tuy nhiên, một hội đồng quản trị do FDIC chỉ định sẽ giám sát các hoạt động này.

Roberto Robatto, trợ lý giáo sư tài chính tại Trường Kinh doanh Madison thuộc Đại học Wisconsin cho biết: “Thời điểm hiện tại, ông Mayopoulos chỉ cần điều hành các hoạt động ngân hàng một cách bình thường cho đến khi mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn. Ông cũng cần đưa ra những quyết định thận trọng, cố gắng giảm thiểu rủi ro trong thời gian tới và bảo vệ những gì còn sót lại”.

Sự sụp đổ của SVB, ngân hàng có gần 209 tỷ USD (2022) tài sản, là vụ phá sản ngân hàng lớn thứ 2 trong lịch sử Hoa Kỳ. Đây cũng là vụ phá sản lớn nhất kể từ khi ngân hàng Washington Mutual sụp đổ trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Có lẽ trường hợp của SVB giống với một ngân hàng khác đã thất bại vào năm 2008 - IndyMac. Ngân hàng này từng là một trong những đơn vị cho vay thế chấp lớn tại Mỹ. IndyMac được FDIC tiếp quản trong 9 tháng, từ tháng 7/2008 đến tháng 3/2009. Sau đó, một nhóm các nhà đầu tư đã mua nó và chuyển thành Ngân hàng OneWest.

Vì vậy, nhiều người cho rằng, việc của ông Mayopoulos là cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh của SVB ở mức đủ tốt để thu hút người mua, dù cho không biết thời gian “chào hàng” sẽ kéo dài bao lâu.

Một đại diện phát ngôn của FDIC cho biết, ông Mayopoulos đã có tên trong danh sách “những chuyên gia trong ngành dịch vụ tài chính có kinh nghiệm lâu năm”. Danh sách này được lập ra từ đầu năm 2017 với tiêu chí tổng hợp những cá nhân có đủ năng lực để phụ trách các vị trí như người tiếp quản 1 ngân hàng hoặc thay thế đội ngũ quản lý của ngân hàng đó (khi có sự cố).

Hans Morris, đối tác quản lý của công ty đầu tư mạo hiểm Nyca Partners và là chủ tịch hội đồng quản trị của Lending Club cho biết ông Mayopoulos có hiểu biết sâu sắc trong giới đầu tư mạo hiểm khi làm chủ tịch của Blend.

“Tim Mayopoulos là cầu nối của 3 giới: chính trị, tài chính và hệ sinh thái đầu tư mạo hiểm. Ông rất giỏi trong việc thống kê các tình huống phức tạp khác nhau, phân loại rồi đưa ra giải pháp cho chúng”, ông Hans Morris nói thêm.

Tham khảo The New York Times