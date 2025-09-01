Đây là thành phố nhiều tỷ phú Vietlott "khủng" nhất Việt Nam, với loạt giải Jackpot kỷ lục từ đầu năm

"Thủ phủ" tỷ phú Vietlott gọi tên: TP. Hồ Chí Minh

Một lần nữa, Vietlott lại tạo nên một cơn sốt lớn khi giải Jackpot của sản phẩm Mega 6/45 trị giá gần 50 tỷ đồng đã tìm thấy chủ nhân tại TP. Hồ Chí Minh trong kỳ quay số ngày 27/08/2025. Sự kiện này tiếp tục khẳng định vị thế của TP.HCM như một "thủ phủ" của các tỷ phú Vietlott .

Từ đầu năm đến nay, các giải độc đắc của Vietlott liên tục "nổ" tại thành phố sôi động này. Những con số đã chứng minh sức hút không thể chối từ của các sản phẩm xổ số tự chọn .

Vietlott Jackpot Mega 6/45 trị giá gần 50 tỷ đồng đã tìm thấy chủ nhân tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa

Cụ thể, các giải Jackpot "khủng" đã xuất hiện tại TP.HCM trong năm 2025 bao gồm: Jackpot 1 Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng, Jackpot Mega 6/45 trị giá hơn 152 tỷ đồng và hơn 127 tỷ đồng, cùng với nhiều giải thưởng giá trị khác.

Trong đó, giải Jackpot có giá trị lớn nhất trong lịch sử xổ số tại Việt Nam thuộc về anh N.P., ngụ tại quận 12, TP.HCM với 345 tỷ đồng. Anh P. là người chơi thường xuyên với thói quen chỉ mua 1-2 bộ số mỗi ngày. Dãy số may mắn của anh là 02 - 34 - 39 - 41 - 45 - 52.

Anh N.V.N., một thuê bao MobiFone đăng ký tại TP.HCM cũng là người trúng giải Jackpot Mega 6/45 lớn nhất từ trước đến nay trị giá 152 tỷ đồng.

Anh B.N., sống tại TP.HCM và làm trong lĩnh vực tài chính cũng đã trúng 127 tỷ đồng Mega 6/45. Dãy số trúng thưởng của anh là 10 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28, được anh chọn một cách ngẫu nhiên.

Vietlott đã thông tin rằng TP. Hồ Chí Minh là 1 trong những thị trường trọng điểm của công ty, với doanh thu thường xuyên cao hơn các tỉnh khác. Tính trong 6 tháng đầu năm (thời điểm chưa thực hiện sáp nhập tỉnh, thành), tỉ lệ doanh thu Vietlott tại TP.HCM chiếm 28% tổng doanh thu của doanh nghiệp này.

Lượng người chơi lớn và tần suất mua vé cao đã làm tăng xác suất trúng giải, biến thành phố này trở thành "mảnh đất vàng" cho những giấc mơ đổi đời với Vietlott .

TP HCM là một trong những tỉnh thành có doanh thu cao của Vietlott.

Vietlott đã kinh doanh ở những đâu?

Theo các thông tin công bố, Vietlott mở rộng kinh doanh đến tỉnh Đồng Tháp vào ngày 31/3/2022, đây là dấu cột mốc quan trọng, giúp các điểm bán hàng của doanh nghiệp có mặt tại tất cả các tỉnh/thành phố của Việt Nam.

Ngoài kênh phân phối qua thiết bị đầu cuối (các điểm bán hàng truyền thống), Vietlott còn triển khai kinh doanh qua kênh điện thoại di động (Vietlott SMS) trên phạm vi cả nước. Điều này giúp người chơi ở bất kỳ đâu cũng có thể tham gia mua các sản phẩm của Vietlott.

Hiện tại, Vietlott đang kinh doanh 6 sản phẩm xổ số tự chọn chính, bao gồm:

Mega 6/45: Sản phẩm truyền thống, chọn 6 số từ 01 đến 45. Giải Jackpot khởi điểm 12 tỷ đồng.

Power 6/55: Chọn 6 số từ 01 đến 55, có 2 giải Jackpot (Jackpot 1 từ 30 tỷ đồng và Jackpot 2 từ 3 tỷ đồng).

Lotto 5/35: Sản phẩm mới, chọn 5 số từ 01 đến 35. Giải Jackpot từ 6 tỷ đồng.

Max 3D/Max 3D+: Chọn bộ 3 chữ số từ 000 đến 999.

Max 4D: Chọn bộ 4 chữ số từ 0000 đến 9999.

Keno: Sản phẩm quay nhanh, chọn từ 1 đến 10 số từ 01 đến 80. Có giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

Không chỉ có Mega 6/45 và Power 6/55 mang lại cơ hội đổi đời , hiện nay nhiều sản phẩm khác của Vietlott như Bingo18 , Keno, Lotto 5/35 với cách chơi nhanh, dễ trúng cũng ngày càng thu hút sự quan tâm của người dân.

Ngay trong những tháng đầu ra mắt, Lotto 5/35 đã có nhiều người trúng giải thưởng trị giá hàng tỷ đồng. Có trường hợp hai vé số cùng trúng giải Độc Đắc với tổng trị giá hơn 6,3 tỷ đồng, hay một vé trúng giải Độc Đắc hơn 19 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ chế chia giải đặc biệt còn giúp các giải thưởng Nhất, Nhì, Ba tăng giá trị lên hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng.

Xem kết quả xổ số Vietlott ở đâu?

Kết quả xổ số Vietlott được cập nhật một cách công khai và minh bạch qua nhiều kênh khác nhau. Dưới đây là các cách chính để bạn có thể theo dõi kết quả:

Trực tiếp trên truyền hình và Internet

Các kỳ quay số mở thưởng (QSMT) của Vietlott thường được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình như VTC3.

Trực tuyến (Livestream): Bạn có thể xem trực tiếp buổi quay số trên các nền tảng số của Vietlott, bao gồm trang web chính thức, Fanpage Facebook và kênh YouTube của công ty.

Có thể cập nhật kết quả xổ số Vietlott qua kênh trực tiếp tại cửa hàng hoặc qua tin nhắn, ứng dụng trên điện thoại.

Qua các kênh chính thức của Vietlott

Website: Ngay sau khi kết thúc buổi quay số, kết quả xổ số Vietlott sẽ được cập nhật tức thì trên trang web chính thức của Vietlott (vietlott.vn). Bạn có thể tra cứu kết quả của tất cả các sản phẩm như Mega 6/45, Power 6/55, Lotto 5/35, Max 3D/4D và Keno tại đây.

Ứng dụng điện thoại (Vietlott SMS): Nếu bạn mua vé qua ứng dụng hoặc tin nhắn SMS, kết quả sẽ được tự động gửi về điện thoại. Đây là cách tiện lợi nhất cho những người chơi sử dụng hình thức này.

Điểm bán hàng: Kết quả quay số cũng được thông báo tại tất cả các điểm bán vé của Vietlott trên toàn quốc.