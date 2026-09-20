Đây là từ dài nhất từng xuất hiện trong từ điển tiếng Anh, gồm đúng 45 chữ cái

Nếu ai đó hỏi từ tiếng Anh nào dài nhất, phần lớn sẽ nghĩ ngay đến những từ học thuật quen thuộc như "antidisestablishmentarianism". Nhưng thực tế, danh hiệu từ dài nhất từng được ghi nhận trong từ điển tiếng Anh lại thuộc về một từ ít người biết đến hơn nhiều, đó là pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis, với tổng cộng 45 chữ cái.

Từ này mang nghĩa chỉ một căn bệnh phổi gây ra do hít phải các hạt bụi silica siêu mịn, đặc biệt là bụi có nguồn gốc từ núi lửa, về mặt y khoa được xem là tương đương với bệnh bụi phổi silic. Theo Từ điển Oxford, đây được ghi nhận là từ dài nhất từng xuất hiện trong từ điển tiếng Anh chính thống.

Định nghĩa từ "pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis"

Điều thú vị là từ này không hình thành một cách tự nhiên trong ngôn ngữ hằng ngày, mà được cố tình tạo ra để trở thành từ dài nhất. Theo các ghi chép còn lưu lại, từ này được ông Everett M. Smith, khi đó là chủ tịch Hiệp hội Người giải đố Quốc gia Mỹ (National Puzzlers' League), đặt ra vào năm 1935, và lần đầu được công bố trên tờ New York Herald Tribune ngày 23 tháng 2 năm 1935 với tư cách là từ 45 chữ cái đã soán ngôi từ dài nhất trước đó.

Xét về mặt cấu tạo, từ này được ghép lại từ nhiều gốc từ Hy Lạp và Latin khác nhau. Trong đó, "pneumono" bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, mang nghĩa liên quan đến phổi. "Ultra" trong tiếng Latin nghĩa là vượt xa, quá mức. "Microscopic" chỉ những thứ nhỏ đến mức mắt thường không nhìn thấy được. "Silico" liên quan đến silica hay silicon. "Volcano" chỉ núi lửa. Còn "coniosis" bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, mang nghĩa liên quan đến bệnh do bụi gây ra. Ghép tất cả những mảnh nghĩa ấy lại, từ này gần như đã mô tả trọn vẹn ngay trong chính cái tên của mình.

Đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách từ dài của tiếng Anh là hippopotomonstrosesquippedaliophobia, dài 36 chữ cái. Điều trớ trêu là từ này lại mang nghĩa chỉ nỗi sợ những từ ngữ dài, khiến không ít người phải bật cười vì sự mỉa mai ẩn trong chính cái tên của nó.

Ngoài hai cái tên kể trên, tiếng Anh còn có floccinaucinihilipilification, dài 29 chữ cái, được xem là từ phi thuật ngữ dài nhất còn ghi nhận trong các từ điển lớn, mang nghĩa chỉ hành động đánh giá một thứ gì đó là vô giá trị. Còn antidisestablishmentarianism, dài 28 chữ cái, mang nghĩa chỉ việc phản đối tách rời Giáo hội Anh khỏi nhà nước, tuy quen thuộc với nhiều người nhưng lại không được một số từ điển lớn như Merriam-Webster đưa vào vì thiếu bằng chứng về việc từ này được sử dụng rộng rãi, liên tục trong thực tế.

Nếu mở rộng ra ngoài phạm vi từ điển, còn tồn tại một cái tên gây choáng ngợp hơn rất nhiều, đó là tên hóa học đầy đủ của titin, loại protein lớn nhất được biết đến trong cơ thể người, với khoảng 189.819 chữ cái. Từ này dài đến mức phải mất vài giờ mới có thể đọc hết một lượt, và vì không được công nhận là một từ theo nghĩa thông thường nên không xuất hiện trong bất kỳ cuốn từ điển nào.

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