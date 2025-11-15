Đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành xây dựng giao thông

Ngày 15/11/2025, Trường Đại học Giao thông Vận tải đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác ba bên giữa Tập đoàn Xây dựng Minh Đức (Minh Đức Group), Tập đoàn OVM và Nhà trường. Sự kiện mở ra khuôn khổ hợp tác toàn diện trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo thỏa thuận, Minh Đức Group, OVM và Trường Đại học Giao thông Vận tải sẽ phối hợp trong các lĩnh vực khoa học, đào tạo, hướng tới mục tiêu kết nối nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới và phát triển đội ngũ kỹ sư, chuyên gia chất lượng cao cho ngành xây dựng - giao thông.

Hợp tác giữa Trường Đại học Giao thông Vận tải và hai doanh nghiệp Minh Đức - OVM góp phần thúc đẩy mô hình "Hợp tác năm bên" (Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp - Địa phương - Đối tác quốc tế), góp phần giúp Việt Nam tiếp cận và làm chủ các công nghệ xây dựng chiến lược.

Các doanh nghiệp kỳ vọng, sự hợp tác lần này sẽ mở ra cơ hội tiếp cận sớm các nghiên cứu khoa học và nguồn nhân lực chất lượng cao. Song song với đó, quá trình phối hợp cũng giúp thúc đẩy thử nghiệm, đóng góp thiết thực cho đào tạo thông qua các hoạt động hướng nghiệp, hội thảo chuyên môn và hỗ trợ sinh viên.

Tại Lễ ký kết, ông Trần Đại Nghĩa - Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Minh Đức cho biết: "Việc hợp tác với Trường Đại học Giao thông Vận tải giúp Minh Đức Group tiếp cận tri thức khoa học mới, đồng thời đóng góp trở lại cho đào tạo bằng chính kinh nghiệm thực tế của doanh nghiệp.

Chúng tôi tin rằng, khi doanh nghiệp và nhà trường cùng hành động, sẽ hình thành được thế hệ kỹ sư có tư duy thực tế, hiểu công nghệ và đủ năng lực đáp ứng các dự án hạ tầng quy mô lớn trong tương lai".

Chia sẻ về định hướng đẩy mạnh hợp tác cùng các đối tác doanh nghiệp, PGS. TS Nguyễn Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường Giao thông Vận tải cho biết, diễn đàn kết nối hợp tác 3 nhà giữa Nhà trường - Doanh nghiệp - Cơ quan quản lý - Cộng đồng khoa học, hướng tới mục tiêu hình thành thị trường để thương mại hóa các sản phẩm khoa học - công nghệ trong lĩnh vực giao thông vận tải, thể hiện sinh động quyết tâm của đồng đồng khoa học - doanh nghiệp ngành giao thông vận tải.

Thành lập từ năm 2010, Minh Đức Group làm chủ chuỗi giá trị "vật tư - kỹ thuật - thi công" trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng giao thông từ dân dụng đến công nghiệp. Đến nay, Minh Đức đã hoàn thiện hơn 3.000 dự án trong và ngoài nước, khẳng định uy tín tại các thị trường quốc tế như Campuchia, Ả Rập Xê Út và đang từng bước mở rộng sang Pháp - châu Âu.



