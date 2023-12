Đẩy mạnh xuất khẩu, 1 DN thuộc hệ sinh thái Nguyễn Bá Dương đầu tư thêm nhà máy thứ 4 bất chấp khó khăn

BM Windows vừa thông báo khai trương thêm nhà máy thứ 4 trên cả nước và cũng là nhá máy thứ 2 tại Bình Dương. Nhà máy đặt tại khu công nghiệp Mapletree tỉnh Bình Dương - được ví là “mảnh đất vàng” giàu tiềm năng kết nối vùng tứ giác trọng điểm kinh tế phía Nam. Nhà máy có diện tích gần 15.000m2 cùng công suất hơn 500.000m2/năm. Với việc vận hành nhà máy này, Công ty dự tăng tổng năng suất thường niên lên hơn 30%.

Theo BM Windows, việc đầu tư thêm nhà máy nhằm đáp ứng nhu cầu cung ứng sản phẩm cho hàng loạt các dự án mới trong ngoài nước hiện nay.

Hồi tháng 7/2023, BM Windows gây chú ý khi trúng gói thầu xuất khẩu sản phẩm façade cho dự án mang tên The One – Tòa nhà 91 tầng, biểu tượng mới và là Landmark của Toronto, Canada với giá trị gần 10 triệu USD.

Công ty cũng công bố hàng loạt các dự án trúng thầu 6 tháng đầu năm với tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng. Một số dự án nổi bật với quy mô lớn đang được triển khai phải kể đến The Global City, The Nexus, Lotte Mall Hà Nội, Thủ Thiêm Zeit River, De La Sol, The One Toronto - Canada, The Sun Tower, The Opera Resident...

Tính đến nay, BM Windows đang sở hữu 4 nhà máy gồm Nhà máy Bình Dương 1, Nhà máy Bình Dương 2, Nhà máy Long An và Nhà máy Hà Nội với tổng diện tích hơn 50.000m2 và tổng công suất 2 triệu m2/năm.

Ảnh: Bên trong nhà máy của BM Windows.

Được biết, BM Windows nằm trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương – cựu Chủ tịch Xây dựng Coteccons. Giai đoạn 2022 - 2023 được đánh giá là năm cực kỳ khó khăn của ngành xây dựng, không chỉ tổn thương hậu Covid-19 mà còn đối mặt với loạt thách thức từ thị trường bất động sản. Dù vậy, hệ sinh thái ông Dương vẫn công bố doanh thu 1 tỷ Usd năm qua, bao gồm các đơn vị BM Windows, SOL, Newtecons...

Sang năm 2023, 3 đơn vị thuộc hệ sinh thái ông Dương tiếp tục thắng lớn khi trúng thầu siêu dự án Long Thành với trị giá lên đến 35.000 tỷ đồng. Được biết, liên danh nhà thầu Vietur bao gồm: Tập đoàn công nghiệp và Thương mại xây dựng IC ISTAS; cùng là các doanh nghiệp trong nước như Ricons, Newtecons, SOL E&C, inaconex, ATAD, Phục Hưng Holdings, Hawee và Hancorp.

Riêng BM Windows, hiện Công ty đã và đang thi công trên 200 dự án trong nước và quốc tế. Tình hình kinh doanh theo đó vẫn tăng trưởng nhờ Công ty liên tục được hợp tác với các khách hàng là các ông lớn ngành bất động sản, đơn cử như Tập đoàn Vingroup, Nam Long, Novaland, Hà Đô Group.