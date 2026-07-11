"Đế chế" nông nghiệp Thái Lan thu gần 20.000 tỷ đồng từ Việt Nam, vẫn chưa muốn dừng lại

Chiều 10/7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tiếp xã giao ông Soopakij Chearavanont, Chủ tịch Tập đoàn Charoen Pokphand (C.P. Group), Thái Lan.

Chủ tịch C.P. Group Soopakij Chearavanont cho biết từ khâu thiết kế trang trại đến triển khai các dự án mới, C.P. Group đều đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, AI và các giải pháp hiện đại nhằm tối ưu hóa sử dụng năng lượng, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và giá trị gia tăng.

Đồng thời, tập đoàn cũng chú trọng phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, thúc đẩy tái sử dụng nguyên vật liệu và áp dụng các công nghệ mới nhất để hướng tới mô hình nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Chủ tịch C.P. Group nhấn mạnh Tập đoàn mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển nền nông nghiệp hiện đại, thông minh và bền vững, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số, ứng dụng AI, công nghệ cao và các giải pháp sản xuất xanh.

Hoan nghênh định hướng phát triển của C.P. Group, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng bày tỏ mong muốn tập đoàn tiếp tục mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực có thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam.

Việt Nam là thị trường lớn thứ hai của C.P., chỉ sau sân nhà Thái Lan

﻿Theo kết quả kinh doanh Quý I/2026, Việt Nam đóng góp 18% tổng doanh thu của Charoen Pokphand Foods (CPF) trong quý I/2026, giữ vị trí thị trường lớn thứ hai toàn cầu, chỉ sau Thái Lan. Tổng doanh thu từ Việt Nam đạt 24,706 tỷ Baht trong quý này, tương đương 19.478 tỷ đồng.

Doanh thu tại Việt Nam giảm 11%, từ khoảng 21.780 tỷ đồng (Q1/2025) xuống còn khoảng 19.478 tỷ đồng. Diễn biến theo từng mảng cho thấy bức tranh trái chiều. Mảng Farm (chăn nuôi), vốn là trụ cột lớn nhất với 64% tổng doanh thu, giảm 17%, từ khoảng 14.900 tỷ xuống còn khoảng 12.433 tỷ đồng, là nguyên nhân chính kéo tổng doanh thu đi xuống.

Ngược lại, mảng Feed (thức ăn chăn nuôi) tăng 6%, đạt khoảng 5.300 tỷ đồng (27% tổng); mảng Food (thực phẩm chế biến) giảm nhẹ 7%, còn khoảng 1.746 tỷ đồng (9% tổng).﻿

Theo số liệu của CPF, giá heo (swine) tại Việt Nam thực tế đã tăng 5% so với cùng kỳ, từ 65.409 VND/kg (Q1/2025) lên 68.815 VND/kg (Q1/2026). Ngược lại, giá gà thịt (broiler) giảm 5% , từ 34.338 VND/kg xuống 32.612 VND/kg.﻿

Ban lãnh đạo CPF kỳ vọng giá heo sẽ dần phục hồi trong nửa cuối năm 2026, giúp cải thiện kết quả mảng chăn nuôi. Về dài hạn, thị trường Việt Nam tiếp tục được xác định là một trong những động lực tăng trưởng tiềm năng, đặc biệt ở phân khúc thực phẩm ăn liền (ready-to-eat), nhờ xu hướng tiêu dùng ngày càng ưu tiên sự tiện lợi và chất lượng.