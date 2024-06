Đề nghị truy tố 15 bị can thuộc Công ty TNHH Quốc Tuấn Trung

Ngày 12-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành kết luận điều tra bổ sung (lần 2) đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án “Nhận hối lộ” và “Đưa hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6004D thuộc Công ty TNHH Quốc Tuấn Trung (phường Tân Biên, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).



Công an đọc lệnh bắt, khám xét tại Trung tâm đăng kiểm 6004D

Trước đó, tháng 3-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai ban hành kết luận điều tra vụ việc nêu trên. 1 tháng sau đó, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã tiếp tục trả hồ sơ cho cơ quan điều tra để điều tra bổ sung (lần 2) đối với vụ án. Nội dung yêu cầu điều tra bổ sung: Số tiền nhận hối lộ của từng bị can trong một ngày, một tháng của các năm 2020, 2021, 2022 là bao nhiêu?

Theo Viện KSND tỉnh Đồng Nai, do từng lần các bị can nhận hối lộ dưới mức tối thiểu quy định để truy cứu trách nhiệm hình sự nên cần làm rõ tổng số tiền nhận hối lộ làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự là bao nhiêu? Tổng số tiền thu lợi bất chính cần phải tịch thu sung công quỹ nhà nước là bao nhiêu?

Theo kết luận điều tra bổ sung lần 2, từ đầu năm 2020, do tình hình kinh doanh khó khăn nên các bị can: Lương Minh Tú (44 tuổi, nguyên Giám đốc trung tâm đăng kiểm 6004D); Lê Sơn Tuyền, Trần Đức Duy (44 tuổi, đều là nguyên Phó Giám đốc) cùng các bị can Lê Văn Lộc, Nguyễn Thanh Hải, Lê Khánh Phương, Phạm Phú Giáo, Phan Hữu Lương, Đào Minh Hiển (đăng kiểm viên) và Nguyễn Quyết Nghĩa (là nhân viên công ty) đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Nhiều tài liệu bị thu giữ tại trung tâm trên

Cụ thể, các bị can trực tiếp và qua trung gian nhận tiền ngoài quy định của các chủ phương tiện để thực hiện sai quy trình, quy định kiểm định xe cơ giới, bỏ qua một số lỗi không đạt về tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi kiểm định xe, cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe không đạt tiêu chuẩn như đèn chiếu sáng không đủ sáng, đèn xi nhan mờ, phanh tay yếu, khí thải vượt tiêu chuẩn, lốp mòn.

Theo đó, các chủ phương tiện đến đăng kiểm tại trung tâm này biết rõ xe của mình có lỗi không đạt chuẩn về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nên trực tiếp hoặc qua trung gian đưa tiền cho các đăng kiểm viên để được bỏ qua một số lỗi không đạt, được nhanh chóng cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Với cách thức như trên và lưu lượng đăng kiểm hàng ngày tại Trung tâm đăng kiểm 6004D từ 70 - 80 xe, trong đó số lượng xe kiểm định đạt khoảng 70% thì số tiền các bị can nhận và được chia trung bình từ 200.000 - 800.000 đồng/ngày (riêng Lương Minh Tú nhận từ 2 - 6 triệu đồng/ngày). Các bị can làm việc tại Trung tâm này khai từ đầu năm 2020 đến tháng 12-2022, đã nhận hối lộ và hưởng lợi bất chính số tiền hơn 2,2 tỉ đồng.

Trong đó, có số tiền 54,3 triệu đồng do bị can Lê Văn Lộc nhận chuyển khoản từ Võ Chí Giang (nhân viên Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn) và Lê Tiến Trung (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Vận tải Vỹ Khang); bị can Nguyễn Quyết Nghĩa nhận chuyển khoản từ Nguyễn Duy Khang (nhân viên Công ty TNHH Vận tải Hà Nguyễn) để chia cho Lương Minh Tú và các đăng kiểm viên trong năm 2022.

Bị can Lương Minh Tú khai được hưởng 18 triệu đồng đối với số tiền 54,3 triệu đồng trên. Ngoài số tiền 54,3 triệu đồng, ông Tú còn khai số tiền hối lộ đã nhận được trong năm 2022 là 500 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Tú không thừa nhận việc nhận hối lộ trong năm 2020, 2021. Đầu năm 2023, vợ của ông Lương Minh Tú đã đến cơ quan điều tra nộp số tiền 500 triệu đồng thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả cho ông Tú.

Đối với việc chỉ đạo các đăng kiểm viên và nhân viên trung tâm nhận tiền của chủ xe và số tiền nhận hối lộ hưởng lợi từ năm 2020 - 2022, đến nay ông Tú không thừa nhận nội dung này. Tuy nhiên, căn cứ những lời khai ban đầu của ông Tú cũng như lời khai nhận của các bị can khác trong vụ án, cơ quan điều tra xác định ông Tú là chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo việc nhận hối lộ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã đề nghị truy tố đối với bị can Lương Minh Tú về tội "nhận hối lộ". Các bị can Lê Sơn Tuyền, Trần Đức Duy, Lê Văn Lộc, Nguyễn Thanh Hải, Lê Khánh Phương, Phạm Phú Giáo, Phan Hữu Lương, Đào Minh Hiển, Nguyễn Quyết Nghĩa cùng Trương Vĩnh Phát, Nguyễn Minh Thông (cùng là "cò" đăng kiểm) về tội "nhận hối lộ". Bị đề nghị truy tố về tội "đưa hối lộ" là các bị can Võ Chí Giang, Lê Tiến Trung, Nguyễn Duy Khang. Từ kết luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, hồ sơ điều tra bổ sung đến Viện KSND cùng cấp để đề nghị truy tố 15 bị can nêu trên.