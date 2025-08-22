Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đề nghị tù chung thân cựu chủ tịch công ty liên quan Khu dân cư Hiệp Bình Chánh

22-08-2025 - 13:59 PM | Bất động sản

Hơn 200 tỉ đồng bị chiếm đoạt thông qua các hợp đồng thế chấp, chuyển nhượng trùng thửa đất tại Khu dân cư Hiệp Bình Chánh.

Ngày 22-8, đại diện VKSND TP HCM đã đề nghị mức án đối với 2 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Khu dân cư Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức cũ).

Cụ thể, bị cáo Lưu Quang Lãm (SN 1959, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Hải) bị đề nghị tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị cáo Ngô Xuân Trường (SN 1975, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Đại Hải) bị đề nghị mức án 16-18 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Về dân sự, VKS đề nghị các bị cáo có trách nhiệm trả nợ cho ngân hàng; đồng thời hủy các hợp đồng, giao dịch liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thế chấp. Ngân hàng phải trả lại giấy chứng nhận cho người dân để thực hiện thủ tục cấp sổ hồng.

Đề nghị tù chung thân cựu chủ tịch công ty liên quan Khu dân cư Hiệp Bình Chánh- Ảnh 1.

Lần lượt là bị cáo Lưu Quang Lãm và Ngô Xuân Trường tại toà

Nội dung vụ án thể hiện, trong thời gian từ ngày 24-3 đến 28-11-2012, dù biết rõ 115 thửa đất (trong đó có 62 bị hại với 65 thửa đất đã ký hợp đồng mua bán trước đó) đã được bán cho người dân, Lưu Quang Lãm vẫn ký 7 hợp đồng thế chấp, bảo lãnh để đảm bảo cho 6 doanh nghiệp vay tiền tại nhiều ngân hàng với tổng số tiền hơn 208 tỉ đồng. 

Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh quận 1 đã tố cáo Lãm chiếm đoạt 52 tỉ đồng. Sau đó, một phần nợ được bị cáo Lãm và những người liên quan trả bằng tiền và tài sản, song đến nay các doanh nghiệp vẫn còn nợ hơn 173 tỉ đồng (gồm nợ gốc và lãi).

Từ năm 2008, khi giữ vai trò giám đốc, bị cáo Ngô Xuân Trường biết rõ toàn bộ lô đất tại dự án đã bán cho người dân hợp pháp, song do nợ hơn 36 tỉ đồng, Trường vẫn làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất cho các cá nhân, tổ chức khác để cấn trừ nợ. Ngoài ra, Trường còn bán trùng một nền đất đã được giao dịch trước đó. Tổng cộng, Trường đã chiếm đoạt hơn 11,7 tỉ đồng.

VKS cũng cho rằng những người cho bị cáo Trường vay tiền và được sang tên quyền sử dụng đất không biết đất đã bán cho người khác nên không đủ căn cứ xử lý hình sự. Tương tự, những người đứng tên doanh nghiệp để bị cáo Lãm vay vốn ngân hàng cũng không bị xử lý đồng phạm.

Theo VKS hành vi của 2 bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu hợp pháp của người dân, gây mất trật tự xã hội, cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung. Đối với dấu hiệu sai phạm trong hoạt động tín dụng tại một số ngân hàng, cơ quan điều tra đã tách hồ sơ để tiếp tục xác minh sau khi có kết quả giám định của Ngân hàng Nhà nước.

Theo Trần Thái

Người Lao động

