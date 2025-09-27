Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đề nghị tuyên phạt cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng đến 30 năm tù

27-09-2025 - 11:26 AM | Xã hội

Theo VKSND TP HCM, bị cáo Lê Thúy Hằng là chủ mưu gây thiệt hại hơn 107 tỉ đồng tài sản nhà nước.

Sáng 27-9, đại diện VKSND TP HCM bắt đầu phần luận tội và đề nghị mức án đối với cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) Lê Thúy Hằng cùng các đồng phạm.

Bị cáo Lê Thúy Hằng

Trong bản luận tội tại phiên tòa xét xử cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng cùng các đồng phạm, đại diện VKSND TP HCM khẳng định bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô và trục lợi bất chính, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho tài sản Nhà nước.

Đại diện VKSND TP HCM đánh giá vụ án này là điển hình về vi phạm trong kinh doanh vàng. Ngoài xử lý các bị cáo, vụ án còn nhằm răn đe các tổ chức, cá nhân đang tham gia thị trường vàng phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật.

Theo cáo buộc, được Ngân hàng Nhà nước giao nhiệm vụ sản xuất, gia công vàng miếng móp méo, sản xuất vàng nhẫn và bán vàng miếng SJC bình ổn giá, Lê Thúy Hằng cùng các đồng phạm đã không thực hiện đúng quy định mà lợi dụng quyền hạn để chiếm đoạt và thu lợi bất chính hơn 107,4 tỉ đồng.

Cụ thể, trong nhóm hành vi tham ô tài sản, bị cáo Hằng đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống nâng định mức hao hụt vàng trong gia công, hợp thức hóa bằng văn bản để báo cáo NHNN, qua đó chiếm đoạt gần 96 lượng vàng trị giá hơn 8,4 tỉ đồng. 

Ngoài ra, bị cáo Hằng còn chỉ đạo lập chứng từ mua bán vàng khống nhằm chiếm đoạt hơn 3,2 tỉ đồng tại Chi nhánh SJC Miền Trung. Tổng cộng, số tiền bà Hằng và đồng phạm chiếm đoạt là 11,67 tỉ đồng, trong đó riêng bị cáo Hằng hưởng lợi gần 8,8 tỉ đồng.

Các bị cáo tại toà

Đối với nhóm hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, VKSND TP HCM xác định bà Hằng đã chỉ đạo đưa vàng nguyên liệu ngoài vào sản xuất vàng miếng và vàng nhẫn trái quy định, gây thiệt hại cho SJC hơn 90 tỉ đồng. Ngoài ra, bị cáo Hằng còn chỉ đạo việc bán vàng bình ổn giá không đúng quy định, lập khống danh sách khách hàng để tuồn vàng ra ngoài thị trường, hưởng lợi cá nhân hơn 2,8 tỉ đồng. Tổng cộng, từ hành vi này, bị cáo Hằng đã hưởng lợi bất chính 73,5 tỉ đồng.

Đại diện VKS nhận định hành vi của Lê Thúy Hằng mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, gây thất thoát tài sản Nhà nước, làm suy giảm uy tín của doanh nghiệp và niềm tin của người dân đối với cơ chế quản lý. Bị cáo giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, hưởng lợi nhiều nhất, cần phải xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định pháp luật.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thuý Hằng từ 18-19 năm tù về tội "Tham ô tài sản", 10-11 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tổng hợp hình phạt từ 28-30 năm tù.

Bị cáo Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc xưởng vàng - Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận) 16-18 năm tù; Trần Tấn Phát (cựu Phó giám đốc xưởng vàng - Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận) 22-24 năm tù; Hoàng Lệ Huê (cựu Giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung) 16-18 năm tù về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị cáo Nguyễn Thị Huệ (cựu giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) bị đề nghị 8-9 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị cáo còn lại cũng bị đề nghị từ 24-30 tháng đến 14-16 năm tù về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo Trần Thái

Người lao động

