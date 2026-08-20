Để “nhẹ” tiền trọ mỗi tháng

Nhu cầu tìm phòng trọ của sinh viên tại Hà Nội tăng cao, nhất là tại các khu vực tập trung nhiều trường đại học. Ảnh minh họa.

Đi xa hơn để giảm tiền trọ

Giữa tháng 8, khi mùa tuyển sinh đại học bước vào giai đoạn cao điểm, trên nhiều hội nhóm tìm nhà trọ tại Hà Nội, các bài đăng tìm phòng của sinh viên và phụ huynh xuất hiện dày hơn. Yêu cầu thường khá giống nhau: Phòng khép kín, an ninh bảo đảm, có chỗ để xe, giá khoảng 2,5-3 triệu đồng/tháng. Đáng chú ý, nhiều người không còn đặt nặng việc phải ở sát trường, miễn thuận tiện xe buýt hoặc đường sắt đô thị.

Với sinh viên học tại khu vực Cầu Giấy, thay vì chỉ tìm quanh Cầu Giấy, Xuân Thủy, Trần Thái Tông… bán kính thuê trọ có thể mở rộng về Mỹ Đình, Mễ Trì. Nếu phòng gần trường có giá 3,5-4 triệu đồng/tháng, chưa kể điện, nước và dịch vụ, việc tìm được phòng xa hơn với giá khoảng 2,5-3 triệu đồng có thể giúp giảm từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng mỗi tháng.

Nguyễn Thị Hòa, tân sinh viên quê Phú Thọ học tại khu vực Cầu Giấy là trường hợp như vậy. “Ban đầu, gia đình ưu tiên tìm phòng trong bán kính 1-2km để em có thể đi bộ hoặc xe đạp tới trường. Tuy nhiên, sau khi khảo sát giá, hai mẹ con chuyển hướng tìm về phía Nam Từ Liêm. Với lựa chọn này, quãng đường đến trường dài thêm vài cây số nhưng khoản tiền tiết kiệm mỗi tháng đủ để gia đình trang trải một phần đáng kể tiền ăn và sinh hoạt”, Hòa kể.

Tại khu vực Nguyễn Trãi - Thanh Xuân, Trần Thịnh Tân, nam tân sinh viên quê Thanh Hóa cũng bỏ tiêu chí “đi bộ đến trường” sau khi cùng gia đình tìm hiểu giá thuê. Phương án được tính tới là thuê phòng tại Hà Đông, ưu tiên vị trí gần tuyến xe buýt hoặc đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Khoảng cách xa hơn, nhưng nếu thời gian đi lại chỉ khoảng 30-40 phút và đổi lại giảm được đáng kể tiền thuê, gia đình vẫn coi đây là lựa chọn hợp lý.

Ở ghép cũng là cách nhiều sinh viên tính toán để giảm áp lực. Hai tân sinh viên học tại các trường khác nhau ở Cầu Giấy và Thanh Xuân có thể chọn một khu vực thuận tiện cho cả hai, thuê chung căn phòng khoảng 3-3,5 triệu đồng/tháng. Chia đôi, mỗi người chỉ phải trả khoảng 1,5-1,75 triệu đồng tiền thuê.

Thậm chí, với những gia đình ở ngoại thành, phương án không thuê trọ mà đi phương tiện công cộng hằng ngày cũng được cân nhắc. Những lựa chọn trên cho thấy cách tìm nhà của sinh viên đang thay đổi. Thay vì chỉ tính khoảng cách từ phòng trọ tới giảng đường, nhiều gia đình bắt đầu cân đối đồng thời tiền thuê, chi phí đi lại và thời gian di chuyển. Khi khoản tiết kiệm có thể lên tới cả triệu đồng mỗi tháng, đi xa thêm vài cây số trở thành sự đánh đổi có thể chấp nhận.

Với nhiều tân sinh viên, vì thế, một phòng trọ xa trường nhưng vừa túi tiền và gần điểm xe buýt, nhà ga đôi khi lại phù hợp hơn một căn phòng đắt đỏ ngay sát giảng đường.

“Bản đồ” nhà trọ mở rộng theo giao thông công cộng

Việc tân sinh viên chấp nhận ở xa trường không đơn thuần xuất phát từ thay đổi thói quen mà trước hết là một cách thích ứng với mặt bằng giá thuê ngày càng cao. Khảo sát trên các nền tảng rao bán, cho thuê bất động sản cho thấy, vào mùa nhập học, những căn phòng có vị trí thuận tiện quanh các trường đại học luôn nhận được sự quan tâm lớn. Trong khi đó, nguồn phòng có mức giá phù hợp với khả năng chi trả của sinh viên ngày càng hạn chế.

Theo dữ liệu đăng tải trên trang web “Nhà Tốt”, tháng 8-2026, giá phòng trọ tại Hà Nội phổ biến trong khoảng 2,8-6,8 triệu đồng/tháng, mức bình quân khoảng 3,8 triệu đồng/tháng và tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Với sinh viên, ngoài tiền thuê phòng còn có điện, nước, internet, gửi xe và các khoản sinh hoạt khác. Chỉ cần tiền nhà tăng thêm vài trăm nghìn đồng mỗi tháng cũng tạo ra áp lực đáng kể đối với nhiều gia đình.

Điểm đáng chú ý là khoảng cách từ nhà trọ tới trường đang được nhìn nhận theo một cách khác. Thay vì chỉ tính bằng số km, nhiều sinh viên tính bằng thời gian và chi phí di chuyển. Một căn phòng cách trường 7-8km nhưng nằm gần ga đường sắt đô thị hoặc có tuyến xe buýt đi thẳng đôi khi thuận tiện hơn căn phòng cách 3-4km nhưng phải đổi nhiều chặng.

Sự phát triển của mạng lưới giao thông công cộng vì thế đang tạo thêm lựa chọn cho thị trường nhà ở sinh viên. Hai tuyến đường sắt đô thị đang khai thác cùng mạng lưới xe buýt rộng khắp giúp người thuê có thể tìm kiếm chỗ ở trên phạm vi lớn hơn. Với những khu vực có khả năng kết nối thuận lợi, mức giá thuê thấp hơn khu vực sát trường trở thành lợi thế để thu hút sinh viên.

Tuy nhiên, bài toán “ở xa để tiết kiệm” cũng cần được tính toán kỹ. Một căn phòng rẻ hơn 700.000 đồng đến 1 triệu đồng/tháng chưa chắc đã thực sự tiết kiệm nếu sinh viên phải đổi nhiều tuyến xe, mất quá nhiều thời gian hoặc phát sinh chi phí đi lại lớn. Chưa kể việc học buổi tối, tham gia hoạt động ngoại khóa hay đi làm thêm có thể khiến nhu cầu di chuyển khác xa lịch học thông thường.

“Trước khi quyết định thuê phòng, sinh viên nên tính tổng chi phí thực tế thay vì chỉ nhìn vào tiền thuê. Khoản này bao gồm tiền nhà, điện, nước, dịch vụ, gửi xe và chi phí đi lại hằng tháng. Đồng thời, cần đi thử tuyến đường từ nơi dự định thuê đến trường vào giờ cao điểm để biết thời gian di chuyển thực tế, kiểm tra điểm xe buýt hoặc nhà ga gần nhất cũng như khả năng trở về phòng vào buổi tối.

Với tân sinh viên lần đầu sống xa gia đình, yếu tố an toàn cũng không nên bị đánh đổi để lấy mức giá thấp. Phòng trọ cần có hợp đồng rõ ràng, kiểm tra kỹ tiền đặt cọc, giá điện, nước và các khoản phí trước khi chuyển tiền. Những căn phòng được quảng cáo rẻ bất thường nhưng yêu cầu đặt cọc ngay khi chưa xem phòng cần đặc biệt thận trọng”, ông Nguyễn Đăng Hòa (56 tuổi, chủ một khu nhà trọ cho sinh viên thuê khu vực Cầu Giấy) chia sẻ.

Với một sinh viên, khoản tiết kiệm 700.000 đồng hay 1 triệu đồng mỗi tháng có thể là tiền ăn của nhiều ngày, tiền giáo trình hoặc một phần học phí. Bởi vậy, giữa lựa chọn “gần trường” và “vừa túi tiền”, không ít tân sinh viên chấp nhận đi xa hơn một chút. Khi ấy, một điểm xe buýt thuận tiện hay một nhà ga gần phòng trọ cũng trở thành tiêu chí quan trọng không kém khoảng cách từ nơi ở tới giảng đường.

Mùa nhập học năm nay vì thế không chỉ làm nóng thị trường nhà trọ mà còn cho thấy một sự thay đổi trong lựa chọn nơi ở của sinh viên. Khi giá thuê khu vực gần trường ngày càng tạo áp lực, “bản đồ” tìm nhà đang được kéo rộng hơn theo những tuyến xe buýt và đường sắt đô thị.