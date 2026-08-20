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Hà Nội giao hơn 10.000m2 đất tại KĐT Linh Đàm để xây dựng nhà ở cho lực lượng công an

| | Bất động sản

Hà Nội vừa giao hơn 10.000m2 đất cho Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính và An ninh công nghệ IFT để thực hiện dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân.

Theo quyết định mới nhất của UBND Thành phố Hà Nội, khu đất tại phường Hoàng Liệt với tổng diện tích 10.053m², thuộc khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm, được giao cho Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính và An ninh công nghệ IFT để thực hiện dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân.

Toàn bộ diện tích được phân chia thành ba phần cụ thể. Phần lớn nhất là 6.702,7m² dành cho xây dựng nhà ở xã hội dưới hình thức nhà chung cư. Công ty IFT được miễn hoàn toàn tiền sử dụng đất cho phần này, theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023 dành cho các dự án nhà ở xã hội. Phần thứ hai là 1.666,3m² đất để xây dựng nhà ở thương mại hỗn hợp (chung cư hỗn hợp), phần diện tích này phải nộp tiền sử dụng đất bình thường. Phần còn lại 1.684m² được dành cho hạ tầng giao thông nội khu, không thu tiền sử dụng đất.

Đoàn kiểm tra của phường Hoàng Liệt kiểm tra công tác quây rào, vệ sinh môi trường tại khu đất Dự án Nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tại ô đất HH-01 Khu đô thị Nam hồ Linh Đàm. Ảnh: AT

Chủ đầu tư được phép sử dụng toàn bộ khu đất trong thời hạn 50 năm kể từ ngày ký quyết định. Người mua căn hộ sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo thời hạn ổn định lâu dài.

Ngoài việc xây dựng dự án theo quy hoạch được phê duyệt, Công ty IFT phải liên hệ với các sở ngành để xác định mốc giới đất, làm các thủ tục môi trường, phòng cháy chữa cháy, và hỗ trợ cư dân hoàn tất các giấy tờ pháp lý. Công ty cũng phải tuân thủ thời hạn sử dụng đất: nếu không bắt đầu xây dựng trong vòng 12 tháng hoặc chậm tiến độ quá 24 tháng so với dự án đầu tư, có thể bị yêu cầu nộp tiền bổ sung hoặc bị thu hồi đất.

Theo kế hoạch, 4 dự án trọng điểm vốn ngoài ngân sách đang triển khai trên địa bàn phường Hoàng Liệt gồm: Dự án Tổ hợp nhà ở thương mại Hoàng Dương (Hoàng Dương Land); Dự án Nhà ở thấp tầng và Khu nhà ở tái định cư kết hợp thương mại; Dự án Nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; Dự án Tổ hợp thương mại và nhà ở Osaka Complex.

Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

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