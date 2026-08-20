Phú Quốc hoàn thiện hạ tầng đón APEC 2027: Đâu sẽ là tâm điểm đón dòng thương mại?

APEC và bước chuyển của hạ tầng Phú Quốc

Quá trình chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2027 đang đưa Phú Quốc trở thành một trong những đại công trường lớn nhất cả nước. Hàng loạt dự án được triển khai đồng thời, từ nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, xây dựng Trung tâm Hội nghị APEC và khu tổ hợp đa chức năng, cho đến hệ thống giao thông như mở rộng đại lộ ĐT.975 lên 62m với 10 làn xe hay khởi công tuyến Metro đầu tiên dài khoảng 18km.

Không khí khẩn trương đang hiện diện trên nhiều công trường trọng điểm của Phú Quốc, khi các hạng mục được tăng tốc nhằm đảm bảo tiến độ và sẵn sàng đưa vào vận hành trước thời điểm diễn ra sự kiện. Giá trị của những công trình này không chỉ phục vụ một hội nghị quốc tế diễn ra trong ít ngày, mà còn góp phần tái định hình diện mạo đô thị đảo trong dài hạn, từng bước đưa nơi đây trở thành trung tâm kinh tế - du lịch - sự kiện và giao thương mang tầm khu vực.

Mỗi chu kỳ phát triển của đô thị đều có những "điểm rơi" đặc biệt, khi nguồn lực đầu tư được tập trung mạnh mẽ để tạo ra bước chuyển về hạ tầng và diện mạo. Với Phú Quốc, APEC 2027 đang trở thành cột mốc như vậy. Đây cũng là quy luật đã xuất hiện tại nhiều khu vực từng đăng cai các sự kiện quốc tế. Marina Bay Sands (Singapore) hay Gangnam (Seoul) đều từng trải qua giai đoạn đầu tư mạnh về hạ tầng trước khi trở thành những trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ hàng đầu. Tại Việt Nam, thành phố Đà Nẵng có sự "bứt tốc" mạnh mẽ sau tổ chức APEC 2017, tạo sức hút lớn đối với dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Nếu hạ tầng được ví như hệ tuần hoàn của một đô thị, thì các trục giao thông chiến lược chính là những động mạch lớn. Khi "mạch máu" được khai thông, dòng người, dòng vốn và hoạt động thương mại sẽ tự nhiên tập trung về những nơi có khả năng kết nối cao nhất. Theo thời gian, chính những khu vực đón dòng lưu thông lớn này sẽ trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ mới.

Phú Quốc cũng đang bước vào quỹ đạo phát triển tương tự. Đặc biệt, Nam đảo - nơi vực đặt tổ hợp trung tâm hội nghị APEC được kỳ vọng sẽ trở thành khu vực hội tụ lượng lớn chuyên gia, doanh nhân, du khách quốc tế cũng như các hoạt động thương mại và dịch vụ cao cấp.

The Infinity - tâm mạch đón đầu dòng giao thương tương lai

Trong cấu trúc phát triển mới của Nam đảo, đại lộ ĐT.975 được xem là trục "xương sống" kết nối Sân bay quốc tế, trung tâm APEC và các khu resort, khách sạn hạng sang. Sau khi mở rộng, tuyến đường này không chỉ mở rộng khả năng liên kết vùng mà còn được kỳ vọng trở thành một trong những trục phát triển sôi động bậc nhất đảo Ngọc.

Hiện diện trên mặt tiền đường ĐT.975, The Infinity đón đầu tiềm năng từ quá trình chuyển dịch ấy. Dự án chỉ cách Bãi Trường khoảng 2 phút, ga Metro số 4 khoảng 5 phút di chuyển và thuận tiện tiếp cận tới các điểm đến quan trọng trên đảo. Phía trước là đại lộ sầm uất mở ra nhịp phát triển năng động, phía sau là Sông Mey xanh mát tạo nên sự cân bằng giữa sức sống của đô thị biển và chất sinh thái an lành.

Nam Phú Quốc hưởng lợi trực tiếp từ "cú hích" APEC 2027 (nguồn MEYGROUP)

Điểm cộng của The Infinity cũng đến từ việc nằm trong đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc với hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ cùng cộng đồng cư dân hiện hữu. Nhờ vậy, dự án được thừa hưởng ưu thế từ không gian đô thị đang vận hành, có thể sớm khai thác sử dụng và kinh doanh thay vì phải chờ đợi toàn khu vực hoàn thiện.

Trên nền tảng đó, bộ sưu tập giới hạn 218 ConnectHome được phát triển theo định hướng đa công năng, linh hoạt đáp ứng nhu cầu từ an cư, kinh doanh, cho thuê đến nghỉ dưỡng. Thiết kế cao 3 - 5 tầng với mặt tiền rộng từ 6,5 - 7,5 m giúp mỗi sản phẩm dễ dàng thích ứng với nhiều mục đích sử dụng khác nhau theo từng giai đoạn của chủ sở hữu.

ConnectHome tại The Infinity được đánh giá sở hữu khả năng kinh doanh vượt trội (nguồn MEYGROUP)

Khi các công trình phục vụ APEC 2027 lần lượt hoàn thiện, Phú Quốc được kỳ vọng bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, với những trục liên kết chiến lược trở thành lực hút dòng vốn đầu tư và hội tụ cộng đồng cư dân. Trong dòng lưu chuyển đó, những dự án tọa lạc trên những trục giao thương trọng điểm như The Infinity sẽ có thêm dư địa gia tăng giá trị và đón đầu nhịp phát triển mới của đảo Ngọc.