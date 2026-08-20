Tỉnh từng rộng nhất Việt Nam có thêm khu nghỉ dưỡng 2.150 tỷ: Quy mô gần 218ha, xây sân golf 18 hố và khách sạn 5 sao

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, ngày 19/8, UBND tỉnh tổ chức lễ khởi công kỹ thuật Dự án Khu nghỉ dưỡng La Brise tại phường Tân Mai. Dự án do Công ty TNHH một thành viên Sunwin làm chủ đầu tư. La Brise được triển khai trên diện tích khoảng 218ha, tổng vốn đầu tư 2.150 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào quý IV/2029.

Theo quy hoạch, dự án gồm 3 phân khu chính. Trong đó, khu nghỉ dưỡng rộng khoảng 89ha sẽ phát triển hệ thống biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao cùng các dịch vụ, tiện ích cao cấp. Khu sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế có diện tích khoảng 90ha, bên cạnh 38,75ha dành cho cây xanh và cảnh quan sinh thái.

Dự án nằm tại khu vực Hoàng Mai - Đông Hồi, nơi đang hình thành cực tăng trưởng mới của Nghệ An với hệ thống khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ và hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện. Khu vực này tập trung nhiều dự án lớn như KCN Hoàng Mai I, Hoàng Mai II cùng các khu công nghiệp lân cận.

Phối cảnh khách sạn thuộc dự án Khu nghỉ dưỡng La Brise. Ảnh: CSCC

Khi hoàn thành, La Brise được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến nghỉ dưỡng, thể thao và du lịch mới của khu vực ven biển Bắc Trung Bộ, đồng thời phục vụ nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng của chuyên gia, nhà đầu tư và lực lượng lao động làm việc tại các khu công nghiệp trong khu vực.

Bên cạnh phát triển du lịch, dự án được kỳ vọng góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng ven biển, tạo thêm sản phẩm du lịch mới, thúc đẩy thương mại - dịch vụ, tạo việc làm và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo kế hoạch, sau lễ khởi công kỹ thuật, chủ đầu tư sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo quy định để triển khai các hạng mục xây dựng, hướng tới mục tiêu đưa toàn bộ dự án vào hoạt động trong quý IV/2029.