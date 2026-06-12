Đề tiếng Anh THPT 2026 không dễ hơn, phổ điểm vẫn được dự báo tăng nhẹ

Dù tiếp tục xuất hiện nhiều câu hỏi đọc hiểu học thuật, từ vựng nâng cao và yêu cầu khả năng suy luận, các giáo viên dự báo điểm thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2026 có thể cải thiện so với năm trước khi học sinh đã quen với cấu trúc đề mới.

Sáng 12/6, thí sinh hoàn thành bài thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Nhận định ban đầu từ các giáo viên cho thấy đề thi năm nay tiếp tục giữ định hướng đánh giá năng lực theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, duy trì độ phân hóa và không có sự thay đổi lớn về cấu trúc so với đề thi năm 2025.

Thầy Đăng Mạnh, giáo viên tiếng Anh tại khu đô thị Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội), với gần 30 năm kinh nghiệm giảng dạy, nhận định nếu đề thi năm 2025 - năm đầu tiên áp dụng theo chương trình mới từng khiến nhiều học sinh bất ngờ vì sự thay đổi trong cách tiếp cận, thì đề thi năm 2026 là sự chuẩn hóa về độ khó.

Giáo viên nhận định đề tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2026 không dễ hơn nhưng phổ điểm có thể nhích lên so với năm 2025. (Ảnh: Minh Đức)

Theo thầy Mạnh, mức độ khó của đề năm nay tương đương năm trước, các dạng bài và cách hỏi không có nhiều khác biệt. Do có quá trình chuẩn bị và làm quen với định dạng đề mới, thí sinh năm nay ít bị bất ngờ hơn, qua đó mặt bằng điểm thi có thể tăng nhẹ.

“Những học sinh có thói quen đọc các tài liệu tiếng Anh học thuật, có vốn từ vựng tốt sẽ có lợi thế rất lớn. Ngược lại, nếu chỉ ôn luyện theo hướng làm đề truyền thống, các em có thể gặp khó khăn trước những câu hỏi yêu cầu đọc hiểu sâu và nhận diện các phương án gây nhiễu”, thầy Mạnh chia sẻ.

Cùng chung nhận định, cô Hoàng Xuân, giáo viên Tuyensinh247.com, cho biết đề thi môn tiếng Anh năm 2026 giữ nguyên cấu trúc như năm 2025 nhưng vẫn là một đề thi khá khó so với yêu cầu của Chương trình GDPT 2018.

Thách thức lớn nhất nằm ở hai bài đọc hiểu và phần đọc điền khuyết thông tin khi xuất hiện nhiều từ vựng ở trình độ B2, C1, thậm chí có một số từ ở mức C2 cùng những khái niệm mang tính học thuật như “chi phí cơ hội”, “lợi ích ròng”. Điều này đòi hỏi thí sinh không chỉ có vốn từ phong phú mà còn phải có khả năng suy luận và phân tích ngữ cảnh.

Tuy nhiên, đề thi vẫn có những phần giúp học sinh trung bình và khá ghi điểm như các câu đọc thông báo, quảng cáo hay một số câu sắp xếp hội thoại. Trong khi đó, nhóm học sinh khá, giỏi sẽ được phân loại rõ hơn qua các câu hỏi suy luận, lựa chọn tiêu đề, tổng hợp thông tin và xử lý từ vựng nâng cao trong các bài đọc.

Phân tích mã đề 1101, cô Hoàng Xuân cho biết đề gồm 40 câu hỏi trong thời gian làm bài 50 phút, trong đó khoảng 70% câu hỏi thuộc mức độ nhận biết và thông hiểu, 30% còn lại là các câu hỏi vận dụng và vận dụng cao. Ngữ liệu sử dụng là tiếng Anh hiện đại, gần với các tình huống thực tế, thay vì tập trung vào các cấu trúc ngữ pháp mang tính đánh đố.

Đáng chú ý, một số dạng câu hỏi đã có sự điều chỉnh so với năm 2025. Các bài đọc hiểu giảm số lượng câu hỏi tìm chi tiết trực tiếp, tăng các câu hỏi yêu cầu suy luận, xác định quan điểm tác giả, lựa chọn tiêu đề và đoán nghĩa từ qua ngữ cảnh. Điều này khiến khả năng tư duy ngôn ngữ trở thành yếu tố quyết định để đạt điểm cao.

Về phổ điểm, cô Hoàng Xuân dự đoán điểm trung bình môn tiếng Anh năm nay sẽ dao động khoảng 5,8–6,2 điểm, cao hơn mức 5,38 điểm của năm 2025. Mức điểm nhiều thí sinh đạt được nhất có thể rơi vào khoảng 6,5 điểm. Học sinh khá, giỏi có tư duy logic và vốn từ tốt có khả năng đạt khoảng 7–8,5 điểm, trong khi mức 9–10 điểm sẽ dành cho những thí sinh thực sự xuất sắc.

Ngoài ra, việc tăng số lượng mã đề từ 24 lên 48 được đánh giá giúp nâng cao tính khách quan của kỳ thi, hạn chế tối đa hiện tượng gian lận. Dù các mã đề có sự thay đổi về thứ tự câu hỏi và đáp án, độ khó và ma trận kiến thức vẫn được bảo đảm tương đương.

Nhìn chung, đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục duy trì tính phân hóa như năm trước, tập trung đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ thực tế, năng lực đọc hiểu và tư duy của thí sinh. Tuy không dễ hơn đáng kể so với đề năm 2025, việc đã có một năm làm quen với định dạng đề mới được kỳ vọng sẽ giúp mặt bằng điểm thi năm nay cải thiện nhẹ.