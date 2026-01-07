Để trứng trong hay ngoài tủ lạnh tốt hơn? Câu trả lời không đơn giản như nhiều người nghĩ

Thực tế, cách bảo quản trứng ảnh hưởng rất lớn đến độ an toàn và thời gian sử dụng.

Vì sao trứng bị hỏng theo thời gian?

Ngay sau khi được đẻ ra, bên trong trứng gần như không có vi khuẩn. Tuy nhiên, trên bề mặt vỏ trứng lại tồn tại rất nhiều loại vi sinh vật như Salmonella, E.coli, tụ cầu vàng hay trực khuẩn cỏ.

Vỏ trứng có một lớp màng bảo vệ giúp ngăn vi khuẩn xâm nhập, nhưng lớp màng này sẽ dần mất đi theo thời gian. Khi đó, các lỗ khí trên vỏ trứng lộ ra, tạo điều kiện cho vi khuẩn đi vào bên trong, khiến trứng nhanh hỏng hơn. Vì vậy, mục tiêu của việc bảo quản là làm chậm quá trình vi khuẩn phát triển trong trứng.

Nhiệt độ bảo quản: Để ngoài hay cho vào tủ lạnh?

Nhiều nghiên cứu cho thấy, nhiệt độ càng thấp thì vi khuẩn trong trứng sinh sôi càng chậm. Khi trứng được bảo quản ở khoảng 8-10 độ C, sau 10 ngày gần như không phát hiện vi khuẩn bên trong, sau 30 ngày dấu hiệu hư hỏng vẫn chưa rõ rệt.

Ngược lại, nếu để ở nhiệt độ phòng khoảng 25 độ C, chỉ sau 5 ngày đã có thể phát hiện vi khuẩn trong lòng trắng trứng, và sau 30 ngày mức độ nhiễm khuẩn cao gấp hàng nghìn lần so với trứng bảo quản lạnh.

Ở nhiệt độ tủ lạnh khoảng 4 độ C, trong 15 ngày đầu, số lượng vi khuẩn trong trứng gần như không tăng. Điều này cho thấy, bảo quản trứng trong tủ lạnh là lựa chọn an toàn hơn.

Trứng nên được đặt ở nơi khô ráo, thoáng khí. Lớp màng bảo vệ trên vỏ trứng có thể tan trong nước, nên môi trường ẩm sẽ khiến trứng nhanh hỏng hơn. Việc cho trứng vào túi nilon kín hoặc hộp kín hoàn toàn là không phù hợp, vì trứng vẫn thoát hơi nước, làm môi trường bên trong ẩm dần và thúc đẩy vi khuẩn phát triển.

Nếu được bảo quản lạnh đúng cách, trứng trong vòng 15 ngày có thể yên tâm sử dụng. Sau 15-20 ngày, trứng vẫn ăn được nhưng nên chế biến chín kỹ như luộc hoặc hấp, hạn chế chiên ốp la vì khó đảm bảo chín hoàn toàn. Khi trứng đã được bảo quản trong tủ lạnh quá 30 ngày, tốt nhất không nên ăn nữa do nguy cơ nhiễm khuẩn cao.

Xếp trứng trong tủ lạnh thế nào cho đúng?

Trứng có đầu to và đầu nhỏ. Ít người để ý rằng nên đặt trứng với đầu to hướng lên trên. Ở đầu to của trứng có một túi khí. Nếu đặt đầu nhỏ lên trên, túi khí có thể bị ép và di chuyển, khiến lòng đỏ lệch khỏi trung tâm, dễ tiếp xúc với mặt trong của vỏ trứng, nơi vi khuẩn xâm nhập. Đặt đầu to lên trên giúp túi khí luôn ổn định, lòng đỏ được bao bọc tốt hơn, từ đó làm chậm quá trình hư hỏng.

Những lưu ý khi cho trứng vào tủ lạnh

Chỉ làm sạch vỏ trứng bằng bàn chải khô hoặc khăn lau nếu có bẩn, không nên rửa nước trừ khi thật cần thiết, vì rửa nước khiến trứng dễ hỏng hơn. Trứng nên có khu vực bảo quản riêng để tránh lây nhiễm vi khuẩn sang thực phẩm khác. Sau khi lấy trứng ra khỏi tủ lạnh, nên sử dụng sớm, vì sự chênh lệch nhiệt độ khiến hơi nước ngưng tụ trên vỏ, làm trứng nhanh xuống cấp.

Tóm lại, trứng không chỉ cần “để cho gọn” mà cần bảo quản đúng cách. Một vài thói quen nhỏ như cho trứng vào tủ lạnh, đặt đúng chiều, tránh ẩm và dùng trong thời gian hợp lý có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mất an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cả gia đình.

Nguồn và ảnh: Baidu