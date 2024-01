Đề Văn thi HSG quốc gia 2024 đang HOT: "Chia sẻ trải nghiệm lên MXH có nên là cách khẳng định giá trị của người trẻ?"

Đề thi gồm có 2 câu về Nghị luận xã hội và Nghị luận văn học. Thí sinh làm bài trong thời gian 180 phút.

Cụ thể, đề thi phần Nghị luận xã hội (8 điểm) ra như sau: "Trải nghiệm - ghi lại - tức thời chia sẻ lên mạng xã hội có nên là phương cách khẳng định giá trị của người trẻ trong thời đại ngày nay?".

Trong khi đó, với câu nghị luận văn học 12 điểm, thí sinh được yêu cầu trình bày suy nghĩ của bản thân về ý kiến: "Các kiệt tác lớn là số tận mỗi thế hệ hiểu chúng theo cách của mình: như vậy có nghĩa là các độc giả tìm thấy ở đó điều gì rọi sáng một phương diện trải nghiệm của họ. Nhưng nếu như một tác phẩm là vô tận, điều đó không có ý nói rằng nó không có nghĩa khởi thủy, hay chủ ý tác giả không phải là tiêu chuẩn của nghĩa khởi thủy ấy. Cái vô tận, là ý nghĩa của nó, là tính thích đáng của nó ở bên ngoài bối cảnh nó xuất hiện".

Bằng hiểu biết và trải nghiệm văn học, anh/chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến trên.

Chi tiết toàn bộ đề văn như sau:

Năm nay, có hơn 5.800 thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay, tăng 1.230 người so với năm ngoái. Theo thống kê ngày 4/1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngữ văn là môn có nhiều thí sinh dự thi nhất (gần 650 thí sinh), kế đó là Tiếng Anh (639 thí sinh). Hai môn Toán và Sinh học (607 thí sinh), Vật lý (605 thí sinh). Môn ít thí sinh nhất là Tiếng Nga (77 thí sinh) và môn Tiếng Trung (104 thí sinh).

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia diễn ra trong hai ngày 5-6/1, dành cho học sinh THPT. Nội dung thi thuộc chương trình giáo dục phổ thông 2006. Trừ Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý, các môn còn lại đều diễn ra trong hai ngày.



Theo quy chế thi học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vào hồi tháng 10/2023, có nhiều thay đổi so với quy định được áp dụng từ năm 2011. Trong đó, điểm nổi bật là tăng số thí sinh dự thi và tỷ lệ đạt giải.

Theo đó, số thí sinh của các đơn vị ở mỗi môn tối đa là 10 thí sinh, riêng TP.HCM và Hà Nội là 20 thí sinh. Đây là lý do khiến số lượng thí sinh dự thi năm nay tăng mạnh so với năm ngoái. Tỷ lệ học sinh đạt giải sẽ chiếm 60% tổng số thí sinh, tăng 10% so với trước. Trong đó, số giải nhất, nhì, ba không vượt quá 60% tổng số giải; số giải nhất không vượt quá 5%.

Những thí sinh tham gia nhưng không đạt giải sẽ được cấp giấy chứng nhận để các em có thông tin lưu giữ lâu dài. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia nhằm động viên, khuyến khích người dạy và học phát huy năng lực sáng tạo, góp phần thúc đẩy và cải thiện chất lượng giáo dục. Đồng thời, việc này để phát hiện học sinh có năng khiếu, từ đó tạo nguồn bồi dưỡng, thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho đất nước.