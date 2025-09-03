Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đề xuất 5 trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

03-09-2025 - 09:53 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Có 5 trường hợp người lao động dự kiến được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo đề xuất của Bộ Nội vụ.

Theo dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm 2025 (hiệu lực từ ngày 1-1-2026) về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), có nhiều trường hợp được bảo lưu thời gian đóng BHTN khi có tháng đóng chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được Bộ Nội vụ đề xuất. 

Đề xuất 5 trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp- Ảnh 1.

Người lao động tại TP HCM làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Cụ thể là người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 36 tháng đến đủ 144 tháng chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Người lao động bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp.

- Người lao động được cơ quan BHXH xác nhận bổ sung thời gian đóng BHTN sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thời gian bảo lưu

Đối với người lao động bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian được bảo lưu là thời gian đã được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp được bảo lưu thời gian đóng BHTN theo quy định tại khoản 5 Điều 41 Luật Việc làm thì thời gian đóng BHTN được bảo lưu tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp người lao động không đến nhận tiền và không thông báo bằng văn bản với cơ quan BHXH sau thời hạn 3 tháng (kể từ ngày hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp) được bảo lưu thời gian đóng BHTN tương ứng với số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không nhận tiền trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp người lao động có thời gian đóng BHTN từ 36 tháng trở lên làm căn cứ để giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng BHTN được cơ quan BHXH xác nhận bổ sung sẽ được bảo lưu để làm cơ sở tính hưởng BHTN khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Trường hợp người lao động có thời gian đóng BHTN dưới 36 tháng làm căn cứ để giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng BHTN được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận bổ sung được bảo lưu theo nguyên tắc:

Số tháng đóng BHTN được xác nhận bổ sung để bảo lưu

=

Số tháng đóng BHTN đã xét hưởng trợ cấp thất nghiệp

+

Số tháng đóng BHTN xác nhận bổ sung

-

Số tháng đóng BHTN tương ứng với số tháng đã nhận tiền trợ cấp thất nghiệp

-

Số tháng đóng BHTN tương ứng số tháng bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp


Đối với các trường hợp hủy, chấm dứt, không đến nhận trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng BHTN được bảo lưu không bao gồm số tháng đóng BHTN chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp tại quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đã được cơ quan BHXH bảo lưu.

Theo Mai Chi

Người lao động

