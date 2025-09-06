Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất áp thuế 17% với cá nhân kinh doanh: Lo khó chứng minh chi phí

06-09-2025 - 10:30 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Tài chính vừa đề xuất tính thuế thu nhập cá nhân mới, thuế suất 17% trên thu nhập tính thuế đối với cá nhân kinh doanh

Theo dự thảo sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân mới nhất vừa được Bộ Tài chính gửi Bộ Tư pháp thẩm định, thu nhập tính thuế của cá nhân kinh doanh sẽ được xác định bằng lợi nhuận, tức doanh thu trừ đi chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Cách tính này được xem là tương tự với quy định trong Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15, đang áp dụng mức thuế suất 17% cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có tổng doanh thu hằng năm từ 3 tỉ đến 50 tỉ đồng.

Đề xuất áp thuế 17% với cá nhân kinh doanh: Lo khó chứng minh chi phí- Ảnh 1.

Hiện nay, nhiều trường hợp hộ kinh doanh thực chất là cá nhân kinh doanh, dẫn đến sự nhập nhằng về bản chất pháp lý

Nhận định về đề xuất này, ông Nguyễn Ngọc Tịnh, Phó Chủ tịch Hội Tư vấn và Đại lý thuế TP HCM, cho rằng thay đổi sẽ giúp cá nhân kinh doanh nộp thuế dựa trên lợi nhuận thay vì toàn bộ doanh thu như hiện nay. 

Tuy nhiên, ông Tịnh cũng chỉ ra nhiều thách thức trong quá trình triển khai, đặc biệt là sự nhập nhằng giữa khái niệm cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh. Thực tế hiện nay, không ít trường hợp hộ kinh doanh lại mang bản chất của cá nhân kinh doanh, khiến việc áp dụng chính sách thuế thiếu rõ ràng.

Ông Tịnh đưa ra ví dụ: những người kinh doanh dịch vụ vận tải bằng ô tô thuộc nhóm ngành có điều kiện, buộc phải đăng ký thành lập hộ kinh doanh và nộp thuế khoán hoặc thuế theo doanh thu. 

Trong khi đó, nếu chỉ cho thuê tài sản như xe ô tô để khách tự lái, thì cá nhân không cần đăng ký hộ kinh doanh do không thuộc diện kinh doanh có điều kiện. Chính sự khác biệt này dễ dẫn đến những tranh cãi khi xác định đối tượng chịu thuế.

Một vấn đề khác được ông Tịnh nhấn mạnh là khó khăn trong việc chứng minh chi phí hợp lệ để được khấu trừ. Phần lớn cá nhân và hộ kinh doanh hiện không có hệ thống hóa đơn, chứng từ đầy đủ, dẫn đến việc xác định chi phí gần như bất khả thi. 

“Nếu áp dụng thuế 17% trên toàn bộ doanh thu mà không cho trừ chi phí, đây sẽ là gánh nặng lớn, gây thiệt hại cho người nộp thuế” – ông nói.

Để giải quyết những bất cập này, ông Tịnh kiến nghị Bộ Tài chính cần làm rõ ranh giới pháp lý giữa cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh, đồng thời nghiên cứu phương thức tính thuế phù hợp hơn với từng lĩnh vực. "Chính sách thuế nên có sự linh hoạt, phản ánh lợi nhuận thực tế của từng ngành nghề, nhằm đảm bảo công bằng và tính khả thi khi áp dụng vào thực tiễn" - Ông nhấn mạnh.

Cần cơ chế giám sát tường minh về giá, dịch vụ hàng không

Theo Thy Thơ

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải TP.HCM, Hà Nội hay Hải Phòng, đây mới là nơi có lượng vốn FDI cấp mới cao nhất cả nước 8 tháng 2025

Không phải TP.HCM, Hà Nội hay Hải Phòng, đây mới là nơi có lượng vốn FDI cấp mới cao nhất cả nước 8 tháng 2025 Nổi bật

Giá điện sinh hoạt, giá thuê nhà tăng mạnh, tác động ra sao đến CPI của Việt Nam trong tháng 8?

Giá điện sinh hoạt, giá thuê nhà tăng mạnh, tác động ra sao đến CPI của Việt Nam trong tháng 8? Nổi bật

Con số ấn tượng của ngành du lịch

Con số ấn tượng của ngành du lịch

09:20 , 06/09/2025
Lý do Việt Nam chưa sản xuất được con ốc 100 USD trên bánh máy bay

Lý do Việt Nam chưa sản xuất được con ốc 100 USD trên bánh máy bay

09:00 , 06/09/2025
Thu ngân sách gần 300.000 tỷ đồng từ xuất nhập khẩu 8 tháng

Thu ngân sách gần 300.000 tỷ đồng từ xuất nhập khẩu 8 tháng

07:31 , 06/09/2025
1.000 tỷ đồng và tinh thần tổng lực: Việt Nam đón sự kiện cực kỳ quan trọng theo chỉ đạo của Thủ tướng

1.000 tỷ đồng và tinh thần tổng lực: Việt Nam đón sự kiện cực kỳ quan trọng theo chỉ đạo của Thủ tướng

19:10 , 05/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên