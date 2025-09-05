Cần cơ chế giám sát tường minh về giá, dịch vụ hàng không

Phát triển kinh tế không gian tầm thấp

Sáng 5/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi).

Nêu tờ trình dự thảo, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, lần sửa đổi này sẽ bãi bỏ các nội dung về quy hoạch vùng thông báo bay; tạm giữ tàu bay, khám xét tàu bay; đăng ký các quyền đối với tàu bay để phù hợp với thông lệ quốc tế, các điều ước quốc tế về hàng không dân dụng; quy định của Bộ luật Dân sự và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; bãi bỏ quy định kinh doanh dịch vụ bảo đảm hoạt động bay khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện để phù hợp với các nguyên tắc quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện của pháp luật về đầu tư.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh.

Cũng theo Bộ trưởng Xây dựng, dự thảo luật quy định về quy hoạch, đầu tư xây dựng, khai thác cảng hàng không, công trình tại cảng hàng không để phù hợp với thực tiễn hoạt động quy hoạch cảng hàng không, thống nhất trong hệ thống pháp luật về quy hoạch; tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia bình đẳng vào hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác cảng hàng không.

Cùng với đó, dự thảo luật đã bổ sung quy định về người đứng đầu của Nhà chức trách hàng không, giám sát viên hàng không, thẩm quyền áp dụng miễn trừ của Nhà chức trách hàng không; thành viên tổ bay, kiểm soát viên không lưu phải được đánh giá sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; bổ sung chương mới về thiết lập hệ thống quản lý an toàn hàng không…

Nêu ý kiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bày tỏ rất quan tâm đến nội dung “ hàng không thương mại, hàng không chung , hàng không chuyên dùng”. Theo ông, đây là những khái niệm rất mới nhưng lại không được giải thích cụ thể.

“Kinh nghiệm quốc tế trong hàng không dân dụng người ta dùng khái niệm hàng không chung, giờ thành một hệ sinh thái ngành công nghiệp mới nổi có tính chiến lược. Trong luật này tôi thấy chưa rõ chính sách”, ông Phương nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, đó là chính sách rất quan trọng về phát triển kinh tế không gian tầm thấp, độ cao từ 1.000m trở xuống. Khi thảo luận kỳ họp tháng 10 năm ngoái, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Chính phủ khi nói về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ, chỉ quy định một số để tạo điều kiện cho ngành phát triển.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi đó cũng đề nghị Chính phủ nên xây dựng chiến lược về phát triển kinh tế không gian tầm thấp và có các quy định về luật để tạo môi trường phát triển thuận lợi.

Huy động các nguồn lực ngoài nhà nước

Qua nghiên cứu kinh nghiệm các nước có thành công trong tư nhân hóa hàng không, ông Lê Quang Mạnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho rằng, cần phải có khung pháp lý để làm sao đảm bảo được hai điều quan trọng.

Trước tiên, về phía tư nhân, họ phải có lợi nhuận, được kinh doanh trên cơ sở các khoản thu có tiềm năng để tạo được ra dòng thu ổn định, để hấp dẫn đầu tư.

Ông Lê Quang Mạnh phát biểu.

Bên cạnh đó, theo ông, điều rất quan trọng là phải có một cơ chế minh bạch, cơ chế giám sát tường minh về các khoản thu của các doanh nghiệp này, đặc biệt về các quy định về giá cũng như chất lượng dịch vụ .

“Chúng ta thảo luận rất nhiều trong Luật Giá về giá hàng không, nhưng trong vấn đề liên quan đến đầu tư vào các hạ tầng sân bay và các vùng sân bay, tôi nghĩ rằng trong luật này chúng ta cần phải thiết kế thêm”, ông Mạnh nói.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị các cơ quan nghiên cứu các quy định về đầu tư tài chính, giá cả , về thanh toán liên quan đến khai thác cảng hàng không, công trình tại cảng hàng không để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện nay. Qua đó tạo hành lang pháp lý huy động các nguồn lực ngoài nhà nước đầu tư vào lĩnh vực hàng không, phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.