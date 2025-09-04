Các hãng hàng không đồng loạt mở bán vé máy bay Tết sớm: Giá cao ngất ngưởng, có chặng hơn 9 triệu đồng vẫn "cháy" vé

Mở bán hàng triệu ghế máy báy Tết 2026

Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) vừa thông báo chính thức mở bán sớm vé Tết Nguyên đán 2026 với tổng số hơn 3,5 triệu ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế trong giai đoạn cao điểm kéo dài từ ngày 2/2 đến 3/3/2026 (tức từ ngày 15 tháng Chạp đến hết ngày 15 tháng Giêng Âm lịch).

Số lượng cung ứng tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Từ ngày 3/9, hành khách có thể mua vé Tết 2026 trên website, ứng dụng di động, các phòng vé hay các đại lý chính thức của Vietnam Airlines. Đây là đợt mở bán vé đầu tiên dựa trên lịch bay đã được phê duyệt.

Vietnam Airlines Group cho biết sẽ tiếp tục theo dõi nhu cầu thị trường, cân đối nguồn lực tàu bay và phân bổ slot để mở bán các đợt tiếp theo, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc lên kế hoạch đi lại dịp Tết, Tri Thức News đưa tin.

Giá vé Tết mở bán sớm đang ở mức cao khiến người dân choáng ngợp

Như thường lệ, các đường bay cao điểm sẽ tập trung giữa ba thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và các địa phương trọng điểm như Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Gia Lai, Ninh Thuận, Kiên Giang...

Trong đó, lượng ghế cung ứng trên đường bay Hà Nội - TP.HCM tăng gần 18%, đường bay TP.HCM - Đà Nẵng tăng gần 9%, các đường bay giữa TP.HCM và Hải Phòng, Thanh Hóa, Huế tăng từ 9% đến 13% so với cùng kỳ.

Song song, Vietnam Airlines Group cũng tăng cường khai thác các đường bay quốc tế giữa Việt Nam và Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore..., đáp ứng xu hướng người dân đi du lịch trong dịp Tết.

Đồng thời, Vietnam Airlines tiếp tục bố trí nhiều chuyến bay vào khung giờ tối muộn và sáng sớm, với tỷ trọng các chuyến bay khung giờ đêm chiếm gần 20%, giúp tối ưu năng lực vận hành, giảm áp lực ban ngày và tạo sự linh hoạt hơn cho hành khách.

Trước đó, Vietjet Air cũng mở bán tổng cộng 2,5 triệu vé máy bay cho giai đoạn từ ngày 3/2 đến 2/3/2026 (16 tháng Chạp đến 13 tháng Giêng Âm lịch), phục vụ nhu cầu đi lại trong nước và toàn mạng bay quốc tế, kết nối Việt Nam với Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Lào và Campuchia.

Giá vé cao ngất ngưởng

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, giá vé máy bay khứ hồi dịp Tết đang ở mức cao gấp nhiều lần so với ngày thường.

Với chặng TPHCM - Hà Nội, hành khách phải chi 5,5-7,4 triệu đồng. Mặc dù giá vé cao ngất ngưởng nhưng vé chặng này tại Vietnam Airlines đã "cháy hàng" hạng phổ thông và phổ thông đặc biệt từ ngày 30/1/2026 đến 17/2/2026 (tức 13 tháng Chạp năm 2025 đến ngày 1 tháng Giêng năm 2026). Hành khách chỉ có thể lựa chọn bay hạng thương gia với mức giá lên tới gần 8,8 triệu đồng/vé.

Đáng chú ý, tại Vietjet, chặng bay TPHCM đi Hà Nội càng gần Tết giá càng tăng. Nếu như ngày 3/2/2026 (16 tháng Chạp), giá vé chưa bao gồm thuế, phí rẻ nhất là 890.000 đồng thì 10 ngày sau (26 Tết), mức này tăng lên 2,79 triệu đồng, tức gấp hơn 3 lần. Ngày 16/2 (tức 29 Tết), mức giá rẻ nhất là 1,99 triệu đồng.

Chặng TPHCM - Hà Nội tại Vietnam Airlines đã "cháy hàng" hạng phổ thông

Ngược lại, các chuyến bay từ Hà Nội vào TPHCM có giá "mềm" hơn rất nhiều. Đơn cử vé máy bay (chưa bao gồm thuế phí) ngày 16/2 (tức 29 Tết) có giá rẻ nhất chỉ 490.000 đồng, bằng 25% giá vé chiều ngược lại. Mức giá 490.000 đồng cũng được duy trì suốt các ngày 17-18/2 (tức mùng 1-2 Tết).

Tương tự, hành khách bay chặng TPHCM - Quy Nhơn phải trả mức giá rẻ nhất là 4,8 triệu đồng của Vietjet trong khi mức giá của Vietnam Airlines lên đến 9,1 triệu đồng. Giá vé chặng TPHCM - Nha Trang cũng ở mức 3,6-8,6 triệu đồng. Chặng TPHCM - Đà Nẵng cũng có giá khoảng 4,4-6 triệu đồng.

Với chặng bay TPHCM - Thanh Hóa và TPHCM - Vinh, giá vé máy bay Tết dao động 7-7,45 triệu đồng/vé khứ hồi, chặng TPHCM - Hải Phòng 7,3 triệu đồng/vé.

Do đó, các hãng bay trong nước khuyến nghị hành khách chủ động đặt vé sớm, tránh tình trạng khan hiếm, sốt giá vào cận Tết. Đồng thời, hành khách chỉ nên mua vé qua các phòng vé, đại lý chính thức hoặc trên ứng dụng của hãng để tránh rủi ro vé giả.

Hiện Bamboo Airways và Vietravel Airlines chưa thông tin về kế hoạch mở bán vé Tết.