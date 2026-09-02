Đề xuất bù trừ, hoàn phần đã nộp khi giảm thuế, Bộ Tài chính nói gì?

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Nhiều trường hợp đã kê khai, tạm nộp thuế quý I, II

Nội dung này được nêu tại Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế TNCN, thuế TNDN đối với cá nhân và doanh nghiệp vừa được Bộ Tài chính công khai.

Theo dự thảo, Nghị quyết áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026 và 2027. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi thống nhất với việc áp dụng chính sách từ kỳ tính thuế năm 2026 nhằm bảo đảm người nộp thuế được thụ hưởng kịp thời.

Tuy nhiên, do Nghị quyết được ban hành trong năm 2026, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đề nghị quy định rõ cơ chế chuyển tiếp đối với các nghĩa vụ thuế đã kê khai, tạm nộp hoặc đã nộp trước thời điểm Nghị quyết có hiệu lực, đặc biệt khi số thuế thực tế phải nộp sau giảm thấp hơn số đã nộp.

Theo đó, số thuế nộp thừa có thể được tự động bù trừ vào kỳ tiếp theo hoặc hoàn trả theo quy định. Đồng thời, cần hạn chế yêu cầu người nộp thuế phải kê khai, lập lại hồ sơ đối với những thông tin cơ quan thuế đã có.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị cơ quan thuế chủ động sử dụng dữ liệu quản lý thuế, hóa đơn điện tử và các dữ liệu liên quan để xác định đối tượng, số thuế được giảm, qua đó bảo đảm chính sách được thực hiện đúng đối tượng, kịp thời, đơn giản và giảm chi phí tuân thủ.

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng cũng đề cập vấn đề hiệu lực thi hành và xử lý số thuế đã tạm nộp trước ngày Nghị quyết có hiệu lực.

Theo Điều 2 dự thảo, Nghị quyết dự kiến có hiệu lực từ ngày được thông qua, trong khi chính sách được áp dụng cho cả kỳ tính thuế năm 2026. Điều này có thể dẫn tới tình trạng nhiều hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp đã hoàn thành kê khai, tạm nộp thuế của các kỳ quý I, quý II/2026.

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng cho rằng dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình chưa quy định cụ thể cơ chế xử lý phần thuế đã nộp tương ứng với mức giảm 30% của các kỳ trước ngày Nghị quyết có hiệu lực. Nếu không có quy định chuyển tiếp, quá trình thực hiện tại địa phương có thể phát sinh vướng mắc, chậm trễ.

Hiện nay các hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp đang được gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNCN và TNDN, với thời hạn gia hạn đến tháng 11 và tháng 12/2026. Ảnh: H.H

Cơ quan này đề nghị bổ sung nguyên tắc xử lý theo hướng bù trừ số thuế đã tạm nộp vào số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo trong năm 2026 và 2027. Trường hợp người nộp thuế không còn phát sinh số thuế phải nộp thì thực hiện hoàn trả theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tương tự, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM cho rằng cần bổ sung cơ chế thực hiện đối với kỳ tính thuế năm 2026. Bởi dù Nghị quyết dự kiến có hiệu lực trong năm 2026 nhưng áp dụng cho toàn bộ kỳ tính thuế năm này, tại thời điểm Nghị quyết được thông qua, một số hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp đã kê khai, tạm nộp hoặc nộp thuế theo tháng, quý.

Theo đề xuất, số thuế nộp thừa do áp dụng Nghị quyết được tự động bù trừ vào nghĩa vụ thuế tiếp theo hoặc hoàn trả theo đề nghị. Người nộp thuế không phải nộp thêm hồ sơ ngoài dữ liệu khai thuế sẵn có và không tính tiền chậm nộp đối với phần nghĩa vụ được điều chỉnh giảm theo Nghị quyết.

Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn việc bù trừ, hoàn trả

Trước các đề xuất trên, Bộ Tài chính cho biết các nội dung được Đoàn Đại biểu Quốc hội nêu sẽ được cơ quan soạn thảo nghiên cứu và quy định chi tiết tại Nghị định hướng dẫn Nghị quyết.

Bộ Tài chính cũng cho biết, theo Nghị định số 245/2026/NĐ-CP ngày 27/6/2026 của Chính phủ, hiện các hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp đang được gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNCN và TNDN, với thời hạn gia hạn đến tháng 11 và tháng 12/2026. Các vấn đề liên quan sẽ được quy định cụ thể tại Nghị định hướng dẫn Nghị quyết.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đề nghị việc công bố, đăng tải và hướng dẫn thực hiện chính sách được thực hiện kịp thời để cơ quan, tổ chức và người dân nắm bắt, thực hiện.

Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp thu ý kiến trong quá trình triển khai. Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Tài chính đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp xác định số thuế được giảm trong 8 tháng đầu năm, thực hiện bù trừ, hoàn trả hoặc hoàn trả kiêm bù trừ đối với số thuế đã nộp vượt.