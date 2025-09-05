Đề xuất cải cách táo bạo để làm CEO OpenAI, chuyên gia công nghệ nhận lời từ chối phũ phàng

Omer Oztok, một chuyên gia công nghệ trẻ tuổi kiêm đồng sáng lập công ty Sondra, vừa tạo nên làn sóng chú ý trên cộng đồng mạng khi gửi đơn ứng tuyển vào vị trí CEO của OpenAI với những đề xuất táo bạo đến mức được gọi là "tận thế". Mặc dù biết trước khả năng bị từ chối rất cao, Oztok vẫn quyết định thử vận may với một bức thư ứng tuyển được chuẩn bị kỹ lưỡng gửi đến ban lãnh đạo cấp cao của OpenAI.

Điều khiến đơn ứng tuyển của Oztok trở nên đặc biệt không phải ở kinh nghiệm hay bằng cấp, mà chính là loạt đề xuất cải cách cực đoan mà anh đưa ra nếu được bổ nhiệm. Trong số những ý tưởng gây sốc nhất, Oztok đề xuất thay thế toàn bộ ban điều hành C-suite bằng các ChatGPT agents, chỉ trừ chính anh ra. Theo quan điểm của anh, điều này sẽ giúp tối ưu hóa hoạt động công ty một cách triệt để.

Không dừng lại ở đó, anh còn tuyên bố sẽ "cướp" toàn bộ đội ngũ AI từ Meta, đối thủ cạnh tranh lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Thậm chí, Oztok còn có ý định huấn luyện mô hình thế hệ tiếp theo GPT-6 độc quyền dựa trên các bài đăng mạng xã hội cá nhân của chính mình. Đỉnh điểm của những đề xuất "điên rồ" này là kế hoạch mua lại Google, lý do được đưa ra đơn giản là vì cái tên của gã khổng lồ công nghệ này.

Bất ngờ thay, OpenAI đã phản hồi đơn ứng tuyển của Oztok, điều mà ngay cả chính anh cũng không mong đợi. Trong thư trả lời, đại diện của đội ngũ lãnh đạo toàn cầu OpenAI thừa nhận sự "nhiệt tình vô song" của Oztok nhưng bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về các đề xuất của anh. Bức thư chỉ rõ rằng ban điều hành xem ý tưởng về một C-suite được dẫn dắt bởi ChatGPT là "tận thế" và các đề xuất khác được bộ phận pháp lý đánh dấu là "phá hoại".

Thú vị hơn, OpenAI còn tiết lộ rằng họ đã chọn một "ứng viên truyền thống hơn" để thay thế cho vị trí này, người mà không đòi hỏi 50% cổ phần công ty như Oztok đã yêu cầu. Sự hài hước trong cách OpenAI từ chối đã tạo nên tiếng cười lớn trong cộng đồng mạng và được chính Oztok đánh giá cao.

Thay vì cảm thấy thất vọng hay xấu hổ, Oztok đã tự hào chia sẻ bức thư từ chối này lên LinkedIn kèm theo tuyên bố đầy tự tin: "Không sao. Một ngày nào đó, Sondra sẽ vượt qua OpenAI. Chỉ cần đợi xem thôi." Thái độ bất khuất và quyết tâm thách thức các quy ước này đã khiến câu chuyện của anh được lan truyền rộng rãi trong cộng đồng công nghệ.

Điều thú vị trong đơn ứng tuyển này không chỉ nằm ở sự táo bạo của Oztok mà còn ở các đề xuất của anh. Trong khi OpenAI và CEO Sam Altman luôn ca ngợi và nói về khả năng các Tác nhân AI sẽ thay thế con người trong công việc tương lai, họ lại lo ngại về việc sẽ bị chính các công nghệ đó thay thế và rằng đó là một đề xuất tận thế.

Điều này phản ánh một nghịch lý trong ngành công nghệ hiện đại, nơi các công ty phát triển AI để tự động hóa các ngành nghề khác nhưng lại không sẵn sàng áp dụng chính công nghệ đó vào cơ cấu quản lý của mình.