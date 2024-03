Đề xuất cấm một số loại xe đi cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Ngày 27/3, Cục Đường bộ Việt Nam họp thảo luận phương án tổ chức giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn .

Theo Tư vấn thiết kế Trường Sơn, trung bình trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn có số xe CPU (quy đổi từ các loại ô tô, xe tải khác ra ô tô con) gần 10.000 xe một ngày đêm, trong đó xe tải chiếm gần một nửa. Cao tốc này tương đương quốc lộ hai làn và không có dải phân cách cứng, lưu lượng đã đạt năng lực thông hành của tuyến với 9.000-11.000 xe lưu thông.

Trong khi đó, quốc lộ 1 tại trạm Ðông Hà (Quảng Trị) có hơn 26.000 xe lưu thông mỗi ngày đêm, nhưng xe tải nặng chỉ chiếm 37%. Căn cứ tiêu chuẩn đường ôtô bốn làn có dải phân cách giữa, quốc lộ 1 có năng lực thông hành 31.000-33.500 xe mỗi ngày, như vậy còn khoảng 6.000 xe mới đạt.

Do vậy, đơn vị tư vấn cho rằng việc phân luồng xe khách trên 30 chỗ và xe tải nặng trên 30 tấn sang tuyến đường này là khả thi.

Các đơn vị vừa đề xuất cấm xe khách trên 30 chỗ và xe tải nặng trên 30 tấn đi trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Ông Lê Văn Sáu - Phó Giám đốc Ban quản lý đường Hồ Chí Minh - cho rằng, cao tốc Cam Lộ - La Sơn có mặt đường tương đường cấp 3, chỉ có hai làn rộng 7 m, địa hình dốc. Xe tải nặng thường chạy 40-50 km/h, không thể đạt tốc độ tối thiểu 60 km/h, làm giảm năng lực thông hành và gây ức chế khiến xe đằng sau phải vượt sai phép.

Trên cơ sở khai thác thực tế, theo Ban quản lý đường Hồ Chí Minh, việc điều tiết xe tải nặng trên 6 trục (trên 30 tấn) sang quốc lộ 1 là phù hợp do tuyến này còn khả năng tiếp nhận trong khi cao tốc đã đạt công suất.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu phân luồng theo khung giờ, ví dụ giảm thời gian chạy ban đêm do không đảm bảo an toàn. Tại điểm vượt xe trên cao tốc, cần tính toán điều kiện tránh vượt an toàn vì khu vực này nhiều sương mù, trời mưa, thiếu ánh sáng; nên có hệ thống chiếu sáng tại một số điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ngoài ra, đơn vị quản lý cần lưu ý phân luồng trên quốc lộ 1, vì tuyến đường đi qua đô thị nên lưu lượng đông tại một số thời điểm.

Ông Lê Hồng Điệp - Trưởng phòng quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam - cũng đồng tình cấm xe tải trên 6 trục vì sẽ giảm được 20% lưu lượng trên cao tốc. Xe giường nằm liên quan tính mạng nhiều người nên cũng cần hạn chế chạy ban đêm. Tuy nhiên, cả tuyến cao tốc dài 98 km nên rất khó phân luồng theo giờ.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Cường, Cục trưởng Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị tư vấn rà soát số liệu và tiếp nhận ý kiến của địa phương trước ngày 28/3, sau đó sẽ quyết định triển khai phân luồng.

Từ Tết Nguyên đán đến nay, cao tốc Cam Lộ - La Sơn xảy ra nhiều tai nạn nghiêm trọng . Ngày 18/2, xe Ford 7 chỗ va chạm xe container cùng chiều và gây tai nạn liên hoàn với hai ôtô khác, khiến 3 người chết. Ngày 11/3, xe giường nằm đâm phải xe tải đang dừng trên tuyến này, khiến 2 người chết.