Đề xuất dự án hơn 4.300 tỉ đồng để giải quyết chống ngập khu vực Biên Hòa

Ngày 16-9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc khảo sát, nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư, cải tạo, nạo vét, mở rộng tuyến sông Buôngđể tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho khu vực, hạn chế tối đa tình hình ngập lụt cho các khu dân cư dọc tuyến.

Hàng trăm hộ dân sống gần sông Buông bị ngập lụt

Qua khảo sát tuyến sông Buông và kết quả tính toán thủy văn, thủy lực tình trạng ngập lụt các khu dân cư dọc hai bên tuyến thuộc phường Phước Tân, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và đơn vị tư vấn đề xuất phương án đầu tư cải tạo, nạo vét, mở rộng tuyến sông Buông.

Cụ thể, theo phương án đề xuất, sẽ thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo mở rộng sông Buông theo các đoạn gồm: Từ lý trình Km 63+700 đến Km 70+590 (dài hơn 6,9 km); từ lý trình Km 63+700 đến Km 68+000 (4,3 km); từ lý trình Km 68+000 đến Km 70+590 (gần 2,6 km).

Song song đó, đầu tư xây dựng, cải tạo rạch Bà Bướm gồm các hạng mục xây dựng mới rạch Bà Bướm từ lý trình Km 65+650 của sông Buông tới cầu Bà Bướm (dài 700 m); xây dựng mới rạch Bà Bướm, từ cầu Bà Bướm tới rạch hiện hữu (hơn 1,1 km); cải tạo rạch hiện hữu (hơn 1,1 km).

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, dự kiến tổng mức đầu tư dự án là hơn 4.300 tỉ đồng.

Sông Buông có chiều dài gần 83 km, bắt nguồn từ phường Long Khánh và hợp lưu với sông Bến Gỗ, sau đó thoát ra sông Đồng Nai.

Đây là tuyến tiêu thoát nước cho lưu vực khoảng 40.000 ha thuộc nhiều địa bàn của Đồng Nai như: Long Khánh, Trảng Bom, Phước Tân, Tam Phước và Long Hưng. Ngoài vai trò thoát nước, sông Buông còn cung cấp nguồn nước tưới tiêu và tiềm năng phát triển du lịch ở khu vực thượng nguồn.

Do đặc điểm địa hình, mặt phủ và cao độ xây dựng của các khu dân cư, tình hình ngập lụt xảy ra chủ yếu ở khu vực từ xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai tới hạ lưu giáp sông Đồng Nai. Trong đó, tập trung chủ yếu tại khu vực phường Phước Tân, TP Biên Hoà cũ, tình trạng ngập lụt ngày càng trầm trọng.