29-11-2025 - 07:35 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), đề xuất tăng mức doanh thu không phải nộp thuế với hộ, cá nhân kinh doanh từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng. Với ngưỡng 500 triệu đồng, ước tính 90% hộ kinh doanh không phải nộp thuế.

Về mức doanh thu không phải nộp thuế, Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm. Mức 500 triệu đồng/năm này cũng là mức được trừ trước khi nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Nếu áp dụng mức doanh thu này, Bộ Tài chính tính toán dự kiến có khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh không phải nộp thuế (chiếm khoảng 90% số hộ).

Đề xuất hộ kinh doanh hơn 500 triệu đồng/năm mới phải nộp thuế- Ảnh 1.

Với ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng, ước tính 90% hộ kinh doanh không phải nộp thuế.

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đến 3 tỷ đồng/năm áp dụng tính thuế theo thu nhập (doanh thu - chi phí) để đảm bảo thu thuế theo đúng bản chất của thuế thu nhập cá nhân ; áp dụng thuế suất 15% tương tự như thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 đối với doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỷ đồng/năm.

Theo đó, tất cả hộ, cá nhân kinh doanh đều nộp thuế theo thu nhập thực tế, nếu thu nhập ít thì nộp ít, thậm chí không có thu nhập thì không phải nộp thuế . Vì vậy, mức doanh thu không phải nộp thuế sẽ không còn nhiều tác động đến hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế. Trường hợp, hộ, cá nhân kinh doanh không xác định được chi phí thì mới nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Để đảm bảo đồng bộ về mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, tại dự thảo luật này sẽ sửa đổi, bổ sung khoản 25 Điều 5, Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 để nâng mức doanh thu không chịu thuế của hộ, cá nhân kinh doanh từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm. Theo dự
thảo luật, Chính phủ được giao trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh phù hợp với việc quản lý thuế cá nhân kinh doanh.

Ngoài ra, dự thảo quy định cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm thì chỉ áp dụng phương pháp tính theo tỷ lệ trên doanh thu, theo đó sẽ không phải xác định chi phí, không phải bù trừ thu nhập (nếu có hơn 1 bất động sản cho thuê), không phải quyết toán thuế năm.

Theo Việt Linh

Tiền phong

